per Mail teilen

Der Wintereinbruch in Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch zu vielen Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Vor allem in der Eifel hatte die Polizei alle Hände voll zu tun.

So stießen auf einer Kreuzung zwischen Kell am See und Schillingen im Kreis Trier-Saarburg ein Kastenwagen und ein Kleinbus zusammen. Laut Polizei wurden dabei sechs Schüler und die beiden Fahrer leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizeiinspektion Prüm mitteilte, hatte es zwischenzeitlich so viele Unfälle gegeben, dass einige zunächst gar nicht von den Rettungskräften angefahren werden konnten. Bei Stadtkyll etwa waren zwei Autos zusammengestoßen - auch hier kamen die Fahrer verletzt ins Krankenhaus.

Bei Zerf in der Eifel kam ein Autofahrer auf der B269 von der Straße ab und landete hinter der Leitplanke im Straßengraben. Er wurde dabei verletzt. Auf der L143 zwischen Kell am See und Schillingen rutschte ein Auto auf eine Wiese.

Hochschwangere steckt im Schneechaos fest

Auf der A60 bei Prüm musste ein Lkw geborgen werden, der sich am Morgen quer gestellt hatte. Wie die Polizei mitteilte, steckte eine Hochschwangere auf dem Weg ins Krankenhaus im Rückstau fest. Die Rettungskräfte leiteten sie an der Unfallstelle vorbei, sodass ein Krankenwagen sie zur Entbindung bringen konnte.

Die Busunternehmen in der Eifel meldeten außerdem Verspätungen und Ausfälle. Da die Busfahrer witterungsbedingt selbst entscheiden konnten, ob sie fahren, war nicht vorhersagbar, ob es zu Ausfällen kommt.

Auch im Westerwald glatte Straßen

Auch im Westerwald gab es mehrere Unfälle auf glatten Straßen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Montabaur wurde dabei niemand verletzt. Unter anderem verlor auf einer Kreisstraße zwischen Nisterberg und Friedewald im Kreis Altenkirchen eine Autofahrerin auf schneebedeckter Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Wagen rutschte in den Straßengraben und kollidierte mit einem Baum.

In Dickendorf im Landkreis Altenkirchen knickte nach Polizeiangaben ein Baum unter der Schneelast um und fiel auf die Kreisstraße.

Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt ungemütlich

In der Nacht zu Donnerstag könnte es einzelne starke Gewitter mit Sturmböen geben. Die Meteorologen rechnen mit verbreiteten Regenfällen, vor allem im Saarland und in der Pfalz kann es zu Schauern kommen. Weiterhin wenig gemütlich wird es tagsüber am Donnerstag mit vielen Wolken und einem regnerischen Start in den Tag.

Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst maximal auf 6 Grad in der Eifel bis 13 Grad in der Vorderpfalz. Grau und phasenweise regnerisch geht es am Freitag weiter. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 9 und 13 Grad.