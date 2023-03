Live ab 10:50 Uhr: Mainzer Bischof Kohlgraf äußert sich zu Missbrauchs-Studie

Seit Freitag liegt die Studie zum sexuellen Missbrauch im Bistum Mainz seit 1945 vor. Heute will sich Bischof Kohlgraf ausführlich dazu äußern. Der SWR berichtet ab 10:50 Uhr live, die Pressekonferenz beginnt um 11 Uhr.

Im Bistum Mainz sind jahrzehntelang Fälle von sexueller Gewalt nicht konsequent verfolgt, teils verschwiegen und verharmlost worden - so das Ergebnis der vom Bistum beauftragten Studie "Erfahren - Verstehen - Vorsorgen" (EVV). "Das Bistum als verantwortliche Institution hat durch unangemessenen Umgang und mangelnde Kontrolle in vielen Fällen sexuellen Missbrauch begünstigt", sagte der vom Bistum mit der Studie beauftragte Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber.

"Taten gehören zur Geschichte des Bistums"

"Die Taten und Vergehen, die mit der Studie an die Öffentlichkeit kommen, gehören genauso wie das Wegsehen und die Unfähigkeit Betroffenen Gehör und Glauben zu schenken, zur Geschichte des Bistums Mainz", sagte Peter Kohlgraf bereits am vergangenen Freitag bei der Vorstellung der Studie.

Es sei wichtig, dieses Versagen bei der Bewertung des Lebens von Bischöfen wie Albert Stohr, Hermann Kardinal Volk und Karl Kardinal Lehmann nicht auszusparen. "So wichtig ihre Verdienste in vielen Bereichen waren, so unmissverständlich haben wir auch gehört: Ihnen war der Schutz von Tätern und Kirche wichtiger als die Not von Betroffenen, auch wenn es in der Amtszeit von Kardinal Lehmann unterschiedliche Phasen des Umgangs gibt."

Heute will Kohlgraf ausführlich zu der EVV-Studie, die dem Bistum vor der Veröffentlichung noch nicht bekannt war, Stellung nehmen.

Betroffenenvertreter: Jetzt beginnt die Arbeit für das Bistum

Der Betroffenenvertreter in der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum, Jürgen Herold, erwartet, dass nun die Aufklärung weiter aktiv vorangetrieben wird. Jetzt beginne die Arbeit für das Bistum, sagte er am Mittwochmorgen im SWR. So müsse bei den Präventionsmaßnahmen noch mehr passieren.

Vor allem sollten rückwirkend diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die insbesondere unter Kardinal Lehmann beim Abwehren, Vertuschen und Täuschen geholfen hätten. Da habe es ein ganzes Netzwerk an Mitarbeitern gegeben, die teils heute in leitenden Positionen seien.

Der Schwachpunkt der Studie sei, dass sie auf Daten beruhe, die im Bistum zur Verfügung gestellt wurden, sagte Herold. Es sei nicht aktiv versucht worden, Betroffene zu finden, die sich äußern. Im Rahmen der unabhängigen Aufarbeitungskommission müsse man da weiter gehen. Herold erwartet dabei auch massive Unterstützung durch Bischof Kohlgraf.

25.000 Seiten Akten, 246 Gespräche

Im Rahmen der Studie waren rund 25.000 Seiten an Akten- und Archivmaterial untersucht und 246 persönliche, schriftliche oder telefonische Gespräche geführt worden.

Für "hoch plausibel" halten die Studienautoren dabei, dass es 181 Beschuldigte und 401 Betroffene gibt. Das heiße aber nicht, dass die anderen untersuchten Fälle nicht plausibel seien; auch die seien mutmaßlich wahrheitsgemäß geschildert. Seit 1945 gab es laut Studie 392 Beschuldigte und 657 Betroffene.