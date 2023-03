per Mail teilen

Wegen eines landesweiten Warnstreiks waren am Mittwoch viele Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz geschlossen. Einige - wie beispielsweise eine Kita in Pirmasens - hatten eine Notfallbetreuung angeboten. Hintergrund des Streiks sind die Forderungen der Gewerkschaft ver.di nach 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat.