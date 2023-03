Wie viele Fälle von sexuellem Missbrauch gab es im Bistum Mainz? Haben frühere Bischöfe Fehler gemacht? Antworten darauf gibt morgen Rechtsanwalt Ulrich Weber in seinem Gutachten.

Im Juni 2019 beauftragte das Bistum Mainz den Regensburger Rechtsanwalt Weber und dessen Team damit, die Missbrauchsfälle im Bistum seit 1949 aufzuklären. Das Gutachten trägt den sperrigen Namen "Erfahren. Verstehen. Vorsorgen." Jetzt ist es fertig, und es füllt dem Vernehmen nach rund 1.000 Seiten. Am 2. März um 11 Uhr wird das Gutachten der Öffentlichkeit präsentiert.

"Womöglich müssen wir in Abgründe blicken."

Bereits im Oktober 2020 stellte Weber einen Zwischenbericht vor. Schon damals war die Rede von Fehlverhalten der Bistumsleitung im Umgang mit sexuellem Missbrauch durch Geistliche. Heute drohen für die Kirche schmerzliche Details ans Licht zu kommen. Die jetzt Verantwortlichen wie Bischof Peter Kohlgraf erfahren erst mit der Veröffentlichung, ob und wessen sich ihre Vorgänger schuldig gemacht haben. Der Mainzer Weihbischof Udo Bentz sprach im Vorfeld von einem mulmigen Gefühl und Abgründen, in die man womöglich blicken müsse.

Missbrauchsopfer sehen Studie skeptisch

Möglicherweise sind die allerdings gar nicht so tief. Davon zumindest geht Jürgen Herold aus. Er ist selbst betroffen und Mitglied der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum. Er zeigt sich skeptisch und kritisiert, dass die Studie von Ulrich Weber nur auf den Daten beruhe, die das Bistum Mainz zur Verfügung gestellt habe. Es gebe eine große Dunkelziffer.

Bischof Kohlgraf äußert sich erst Mittwoch ausführlich

Bischof Kohlgraf wird am Nachmittag ein kurzes Statement zur Missbrauchsstudie abgeben. Ausführlich will er sich nach Angaben des Bistums erst am Mittwoch äußern, nachdem er sich eingehend mit dem Gutachten beschäftigt habe. Er hoffe auf Antwort darauf, warum sexueller Missbrauch in der Katholischen Kirche nicht verhindert oder sogar befördert werde.