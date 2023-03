per Mail teilen

Schwere Vorwürfe gegen Karl Lehmann: Die neue Missbrauchsstudie für das Bistum Mainz kratzt am Image des verstorbenen Kardinals. Er soll demnach zu Lebzeiten mehr von dem Ausmaß des Missbrauchs gewusst haben als er in der Öffentlichkeit zugab. Viele Mainzer sehen Lehmann nun in einem anderen, dunkleren Licht.