++ Equal Pay Day ++ Geldautomat gesprengt ++ Prozess um Massenschlägerei ++

9:50 Uhr Die "Maus" ist immer noch beliebt! So, kurz vor Schluss schulde ich euch noch die Auflösung zur Maus-Frage: Und das Ergebnis unserer kleinen Umfrage hat mich als alten "Sendung mit der Maus"-Fan doch gefreut - und mich beruhigt. Ich bin offenbar nicht die einzige, die das noch in, sagen wir mal, fortgeschrittenem Alter schaut. Etwa zwei Drittel derer, die mitgemacht haben, schauen die Lach- und Sachgeschichten immer noch, der Rest immerhin mit den Kindern!

9:30 Uhr Ein Jahr Wartezeit in der Koblenzer Long-Covid-Ambulanz Vor knapp einem Jahr wurde sie eröffnet, die bislang einzige Ambulanz für Long-Covid-Patienten in Rheinland-Pfalz in Koblenz. Mittlerweile gibt es für Betroffene eine Wartezeit von einem Jahr. Bislang hätten sich 320 Patientinnen und Patienten gemeldet, pro Woche gebe es etwa 30 Anfragen, so die Leiterin der Ambulanz, Astrid Weber. Die Betroffenen kämen nicht nur aus Rheinland-Pfalz, sondern auch aus anderen Bundesländern. Man überlege, die Warteliste zu schließen. Mindestens zehn Prozent aller Covid-19-Erkrankten litten unter anhaltenden Beschwerden und ein kleiner Teil sogar unter schweren langfristigen Beeinträchtigungen. In Koblenz und andernorts im Land haben sich inzwischen auch Selbsthilfegruppen gegründet. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. März 2023 um 8:30 Uhr

9:15 Uhr Warnung vor Zecken - Aufruf zur FSME-Impfung Die Zeckensaison scheint noch weit weg - Vorsicht ist aber jetzt schon geboten. Das Gesundheitsamt in Birkenfeld rät Bürgerinnen und Bürgern, sich jetzt gegen die von Zecken übertragbare Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) impfen zu lassen. Das gelte vor allem für Personen, die sich in einem Risikogebiet aufhalten. Der Kreis Birkenfeld ist in Rheinland-Pfalz das einzige FSME-Risikogebiet. Für einen dauerhaften Impfschutz sind für Kinder und Erwachsene laut Gesundheitsamt drei Impfungen notwendig. Kinder könnten ab einem Alter von mindestens zwölf Monaten geimpft werden. FSME kann unter anderem zu einer gefährlichen Entzündung des Gehirns führen. Baden-Württemberg FSME Zecken-Risikogebiete: So kannst du dich schützen Baden-Württemberg ist als Risikogebiet eingestuft. Komplett? Nicht ganz: Ein Ort ist sicher. 9:00 Uhr DASDING DASDING Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. März 2023 um 8:30 Uhr

9:00 Uhr Rheinland-Pfalz als Urlaubsland auf der ITB in Berlin Auch Rheinland-Pfalz präsentiert sich ab heute bei der internationalen Tourismusbörse in Berlin. Die Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH mit Sitz in Koblenz will, wie sie selbst sagt, Gäste emotional ansprechen, um sie ins Land zu locken. Genau dafür sei die sogenannte Highlightkampagne mit 30 touristischen Ausflugszielen gedacht. Etwa das Lahntal beim Stand-Up Paddling aus einer ganz neuen Perspektive kennenzulernen, das Spätburgunderparadies an der Ahr zu schmecken oder die Ausblicke auf die einzigartige Maarlandschaft in der Eifel zu genießen. Am Stand würde aber auch die Hängeseilbrücke zwischen Sosberg und Mörsdorf, die Benediktinerabtei Maria Laach und Bad Ems als Great Spa of Europe gezeigt. Gäste aus dem In- und Ausland sollen den Angaben zufolge ein klares Bild von Rheinland-Pfalz als Urlaubsziel bekommen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 7. März 2023 um 8:30 Uhr

8:45 Uhr Tag der gesunden Ernährung Passend zur Pfälzer Frühkartoffel, von der heute ja schon die Rede war, ist heute noch ein "Tag" - nämlich der "Tag der gesunden Ernährung". Dass das wichtig ist, dürfte unstrittig sein. Doch in Zeiten einer hohen Inflation mit unter anderem gestiegenen Preisen für Lebensmittel ist gesunde Ernährung für viele Menschen auch eine Geldfrage. Aber: Gesund essen ist trotzdem möglich, wie ihr hier nachlesen könnt: Rheinland-Pfalz Warum ist gesunde Ernährung so schwer umzusetzen? Wie industrielle Lebensmittel unser Gehirn austricksen Wer echte und unverarbeitete Lebensmittel kauft und isst, ernährt sich damit gesund und preiswert.

8:30 Uhr Japanischer Garten in Kaiserslautern öffnet Das Wetter lädt zwar nicht unbedingt zu Ausflügen ins Freie ein. Aber hier trotzdem ein Tipp: Der japanische Garten in Kaiserslautern öffnet ab heute unter der Woche für Besucher. Nach Auskunft des Gartenvereins wurden bereits die Wochenenden im Winter gut angenommen. Dienstags bis Sonntags von 11 bis 17:30 Uhr kann man durch die Anlagen schlendern. Der Imbiss ist zwar noch geschlossen, aber im Shop am Eingang gibt es immerhin heißen japanischen Tee. Die offizielle Gartensaison startet am 1. April. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. März 2023 um 7:30 Uhr

8:15 Uhr Prozess um Massenschlägerei in Kirn Das Amtsgericht Bad Sobernheim verhandelt heute über eine Massenschlägerei in Kirn im August 2020. Angeklagt ist eine 39 Jahre alte Frau. Sie soll mit weiteren Mitgliedern ihrer syrischen Familie auf eine andere Familie losgegangen sein. Ein erster Angeklagter war 2022 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Etwa 20 Personen waren damals mit Metallstangen, Holzstöcken und anderen Schlagwerkzeugen aufeinander losgegangen. Es gab mehrere Verletzte, einige mussten ins Krankenhaus. Die Schlägerei hatte damals in Kirn für viel Aufsehen gesorgt. Vertreter von Polizei, Politik und Flüchtlingshilfe trafen sich zu einem Krisengespräch, um zu überlegen, wie derartige Gewaltausbrüche künftig verhindert werden können. Kirn Mit Eisenstangen aufeinander eingeschlagen Nach Massenschlägerei in Kirn: Angeklagte bekommt Bewährungsstrafe Sechs Monate auf Bewährung: So lautet das Urteil für eine 39-jährige Frau, die in Kirn an einer Massenschlägerei beteiligt war. 12:00 Uhr Am Mittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. März 2023 um 7:30 Uhr

7:45 Uhr Gedenkfeier im Friedensmuseum Remagen Vor 78 Jahren eroberten US-Truppen die Brücke von Remagen - es war der erste Übergang der Alliierten über den Rhein. Die Wehrmacht hatte zuvor versucht, die zweigleisige Eisenbahnbrücke zwischen Remagen und Erpel zu zerstören - das scheiterte an zu wenig Sprengstoff. Binnen zehn Tagen überquerten 18 Regimenter den Fluss, dann stürzte die Brücke doch ein. Seit 1980 befinden sich in den Brückentürmen auf Remagener Seite ein Friedensmuseum. Dort findet heute Vormittag eine Gedenkstunde statt - Schüler tragen Berichte von Zeitzeugen vor. Bei der Veranstaltung wird auch an einen ganz aktuellen Krieg erinnert - die Veranstaltung gedenkt der Toten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. dpa Bildfunk Picture Alliance Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. März 2023 um 6:30 Uhr

7:30 Uhr Happy Birthday, liebe Maus! Knallorange, markantes Augenklimpern, zwei lustige tierische Begleiter und sie war sogar schon im All, zumindest in Plüsch. Wen meine ich da? Klar, die Maus. Die Zeichentrickfigur des WDR hat heute Geburtstag. Am 7. März 1971 flimmerte die erste "Sendung mit der Maus" über die analogen Fernsehschirme. Damals noch ohne Elefant. Für die Maus ist man nie zu alt. dpa Bildfunk WDR: Friedrich Streich Ich bin ziemlich genau drei Jahre älter als die Maus und mit ihr und der Sendung groß geworden. Und ganz ehrlich, manchmal schaue ich sie heute noch. Dafür ist man nie zu alt, finde ich. Und ihr so? Die "Sendung mit der Maus" - nur etwas für Kinder?

Ein erneuter Großstreik in Frankreich könnte heute auch wieder Auswirkungen auf den Zugverkehr in Rheinland-Pfalz haben. Aus Frankreich heißt es, nur einer von fünf TGV-Zügen werde am Dienstag fahren, Intercitys gar nicht und diesmal seien auch der Thalys und der Eurostar betroffen. Hintergrund der Arbeitsniederlegungen in Frankreich ist die geplante Rentenreform der Regierung. Unter anderem soll das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben werden.

Wer kennt sie nicht, die Neunjährige mit den roten Zöpfen und den Sommersprossen im Gesicht, die auf den Namen "Pippi" hört? Pippi Langstrumpf ist die wohl bekannteste Figur, die die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren erschaffen hat. In Stockholm wird am Mittag der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreisträger bekanntgegeben Der renommierte Preis für Kinder- und Jugendliteratur gilt mit einem Preisgeld in Höhe von umgerechnet knapp 450.000 Euro als weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.

In der Fußball-Champions-League fällt am Abend die Entscheidung darüber, ob Bundesligist Borussia Dortmund ins Viertelfinale einzieht. Der BVB ist zu Gast in London beim FC Chelsea. Das Achtelfinal-Hinspiel hatte Dortmund 1:0 gewonnen.

6:55 Uhr Frühkartoffel-Aussaat in der Pfalz hat begonnen Ich oute mich mal als Kartoffel-Fan - am liebsten mit einem Klecks Butter oder Griie Soß (ja, ich bin von Hause aus Hessin) oder zum Spargel. Pommes eher nicht so. Ok, bis zur Ernte dieses Jahr dauert es noch - aber in der Pfalz hat die Erzeugergemeinschaft "Pfälzer Grumbeere" jetzt mit der Aussaat der Frühkartoffeln begonnen. Rund 4.000 Hektar Fläche in der Vorder- und Südpfalz werden beackert. Wachsen müssen die Erdäpfel etwa 80 bis 100 Tage - ab Mitte Mai kann also geerntet werden. Jetzt, nach dem Auspflanzen, hoffen die Landwirte auf möglichst viel Sonne und Wärme. Sorgen bereiten den Erzeugern die gestiegenen Kosten für Dünger, Maschinen und Treibstoffe. Sie sind rund 20 Prozent höher als im Vorjahr. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. März 2023 um 6:30 Uhr

6:45 Uhr Wieder Streik - viele Kitas in der Westpfalz bleiben morgen zu Achtung Eltern - in der Westpfalz bleiben morgen viele Kitas und Horte geschlossen. Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Auch Erzieherinnen und Erzieher der Evangelischen Kirche der Pfalz werden sich beteiligen. In der Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen fordert ver.di 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 7. März 2023 um 6:30 Uhr

6:20 Uhr Heute ist "Equal Pay Day" Rein statistisch gesehen haben Frauen in diesem Jahr bis zum heutigen 7. März ohne Lohn gearbeitet - im Vergleich zu Männern. Der Internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen, so der etwas sperrige Titel, markiert dieses Datum. Die Rechnung funktioniert ähnlich wie beim Tag der Steuerzahler - der bestimmt den Tag des Jahres, meist irgendwann im Juli, ab dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr für den Staat, sondern für sich arbeiten. Aber genug der Vorrede. Frauen verdienen weniger als Männer, das ist unstrittig. Warum das auch in Rheinland-Pfalz so ist und wie diese Lücke entsteht, das haben die Kolleginnen bei Instagram kurz zusammengefasst. Über dieses Thema berichtet SWR1 RP am 7. März 2023 um 5:30 Uhr

6:05 Uhr Geldautomat in Mainz-Finthen gesprengt Mal wieder... Unbekannte haben im Mainzer Stadtteil Finthen am frühen Morgen einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei hatten Anwohner gegen 2:20 Uhr einen Knall gemeldet. Der Geldautomat befand sich in einem Pavillon auf einem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und einer Drogerie. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die eingeleitete Fahndung sei bislang erfolglos geblieben. Der Geldautomat steht auf einem Parkplatz in Mainz-Finthen. Gegen 2:20 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall geweckt. Die Polzei war mit Spürhunden vor Ort. BYC-News Über dieses Thema berichtet SWR4 RP am 7. März 2023 um 6:30 Uhr

6:03 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Achtung, ihr Westerwälder und auch alle anderen im nördlichen Rheinland-Pfalz! Auf euch kommt Schnee zu, sagt unser SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Die Schneefallgrenze liege ziemlich tief, bei 200 Metern. Heute morgen ist es dazu auch im ganzen Land noch recht frisch mit Temperaturen zwischen minus 1 und 4 Grad. Tagsüber wird es im Süden dann etwas freundlicher, im Norden bleibts aber wohl verschneit. Video herunterladen (32,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute ist "Equal Pay Day" - der Tag, an dem auf den Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern aufmerksam gemacht wird. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es diese Lohnlücke, die sogenannte Gender Pay Gap: 2022 haben Frauen im Land im Schnitt 3,51 Euro pro Stunde weniger verdient als Männer. Vor dem Amtsgericht Bad Sobernheim beginnt der Prozess um einen Fall, der vor zweieinhalb Jahren für viel Aufsehen gesorgt hat. Zwei syrischen Familien hatten sich damals in Kirn eine Massenschlägerei geliefert. Die jetzt angeklagte 39 Jahre alte Frau soll die Schlägerei gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern ausgelöst haben. Leckeres Essen in der Kita! Dieses Ziel hatte sich der Verein "Die LeckerEntdecker e.V." zusammen mit Kindern und Köchen für ein Projekt gesetzt, das unter dem Motto stand: "Was wünschen wir uns auf der Kinderspeisekarte?". Heute nun werden die bei dem Projekt entstandenen Rezepte im rheinhessischen Nieder-Olm vorgestellt.