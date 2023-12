Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Häftling, der aus dem Klinikum Ludwigshafen geflohen ist. In Ramstein wird nach Unbekannten gesucht, die Kinder ansprechen.

9-Jährige gewinnt Lebkuchen-Wettbewerb 🎖️ Kurz vor Ende unseres Tickers noch diese zuckersüße Meldung: Nachdem ich gestern von dem Mainzer Wettbewerb fürs schönste Lebkuchenhaus erzählt hab, kann ich heute verkünden, dass die 9-jährige Laura Betz eine der Gewinnerinnen ist! SWR1-Moderator Michael Lueg hat ihr am Telefon gratuliert:

Nach Eierwurf: neue Videoüberwachung für Bodenheim Wieder einmal frage ich mich: Wer macht denn bitte so etwas?! Mehr als 30 Häuser sind in den vergangenen Wochen im rheinhessischen Bodenheim mit Eiern beworfen und mit Ketchup und Käse beschmiert worden. Dahinter steckt offenbar eine Gruppe Jugendlicher, sagt die Polizei. Bei einer Bürgerversammlung haben die Beamten und Vertreter der Gemeinde in Aussicht gestellt, dass es künftig neue Überwachungskameras für den Ort geben soll. Außerdem wollen Polizei, Ordnungsamt und eine Sicherheitsfirma mehr Präsenz zeigen und so dafür sorgen, dass es künftig nicht mehr so häufig zu Vandalismus kommt.

9:10 Uhr Das geschah am 15. Dezember 📅 Zeit für einen Blick ins Geschichtsbuch! 2017: Skirennfahrer Josef Ferstl gewinnt den Super-G von Gröden und sichert sich damit den ersten deutschen Weltcup-Erfolg in dieser Disziplin seit fast 27 Jahren. 2011: Als erstes westeuropäisches Land erkennt Island den Staat Palästina diplomatisch an. Islands Parlament hatte Israelis und Palästinenser zuvor aufgefordert, ihren Konflikt durch einen Friedensvertrag zu beenden. 2000: Der letzte Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine wird stillgelegt. Immer wieder gab es dort Störungen. Im April 1986 geschah in Tschernobyl auch einer der bis heute größten Unfälle in einem Kernkraftwerk. 1982: Die Grenzen zwischen Spanien und der britischen Kronkolonie Gibraltar werden nach 13 Jahren wieder teilweise geöffnet. 1949: Die Bundesrepublik Deutschland tritt dem Marshallplan bei. Dieser beinhaltet das amerikanische Wiederaufbauprogramm für Europa.

Mehrere Verletzte nach Unfall bei Wörrstadt Wegen eines schweren Unfalls war gestern Abend die L414 bei Wörrstadt voll gesperrt: Laut Polizei sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Offenbar war ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geschleudert. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

8:34 Uhr Quiz: Wie gut kennt ihr euch mit Darts aus? 🎯 Ich hab's ja schon angekündigt: Heute ist Start der Darts-WM in London! Zugegeben: Vor Gabriel Clemens fand ich den Sport nicht soo prickelnd... aber dann kam der "German Giant" vom Dartverein Kaiserslautern. Und der ist eine verdammt coole Socke! Ich war schwer beeindruckt, wie er sich mit Nerven aus Stahl bis in Halbfinale durchgekämpft hat. Da war dann leider Schluss. Mal sehen, wie es dieses Jahr läuft! Daumen drücken für Gabriel Clemens bei der Darts-WM! dpa Bildfunk Picture Alliance Was ich aber eigentlich von euch wissen will: Kennt ihr euch mit Darts aus und wisst, was ein "White Wash" ist? Was ist ein "White Wash" beim Dartspielen? Ein Spieler beendet die Partie zu Null. Ein Spieler trifft in einer Runde nicht einmal die Scheibe. Ein Spieler beendet eine Runde mit mehr als 100 Punkten. richtige Antwort: Ein Spieler beendet die Partie zu Null.

Männer sprechen Kinder in Ramstein an Bei der Polizei in Ramstein sind mehrere Anzeigen angegangen, nachdem Unbekannte rund um den Bahnhof Kinder angesprochen haben sollen. Demnach haben die Unbekannten die Kinder aus einem Auto heraus nach dem Weg gefragt und ob sie nicht einsteigen wollten, um kurz mitzufahren. Die Kinder sind laut Polizei nicht darauf eingegangen, sondern weggelaufen.

8:09 Uhr Leserfoto: Weihnachtsengel für unseren Morningticker 👼 Unser Leser Walter Kraus aus Neulingen hat dieses schöne Bild vom Weihnachtsengel seiner Frau geschickt. Vielen Dank! Wir wünschen euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit! Dieser Weihnachtsengel wacht zu Hause bei Familie Kraus in Neulingen. Quelle: Privat/Walter Kraus

Glühweintasse mit nach Hause nehmen? 🤔 Weihnachtszeit = Glühweinzeit! Geht es euch auch so? Bei einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört ein Glühwein für mich einfach dazu. Aber: Darf ich die Tasse vom Stand eigentlich mit nach Hause nehmen? Klare Antwort: Nein! Warum, erklärt euch meine Kollegin Sarah Zubrod:

Wegen Missbrauchsfällen: neue Priesterausbildung In der Ausbildung am Priesterseminar in Trier lernen Bewerber künftig mehr über Sexualität und wie sie Missbrauch verhindern können. Hintergrund sind mehrere Missbrauchsfälle im Bistum. Wer Priester werden will, muss in Trier künftig unter anderem einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen und Gespräche mit Psychologen der Universität führen. Ziel sei, dass Bewerber mit pädophilen Neigungen oder Gewaltphantasien auffallen. Aktuell werden im Bistum Trier sechs junge Männer zu Priestern ausgebildet. Die Zahlen der Bewerber gehen seit Jahren zurück.

7:20 Uhr Süß! Omas bringen Ahrtal-Backbuch raus 🍰 In einem sind wir uns wohl einig: Omas sind die Besten! Vor allem, wenn's ums Backen geht... Frankfurter Kranz und gedeckter Apfelkuchen schmecken nirgendwo so gut! Eine ganz besondere Rezeptesammlung von Omas ist im Ahrtal entstanden: Es geht um Rezepte, die bei der Flut verloren gegangen sind und jetzt in einem Backbuch veröffentlicht wurden. Schaut selbst:

Polizei findet Vermissten aus Morbach Glückliches Ende einer Vermisstensuche im Hunsrück: Eine Zeugin hat gestern den Mann aus Morbach in einem Auto in Traben-Trarbach gesehen und die Polizei informiert. Die Beamten haben den Mann wohlbehalten auf einem Parkplatz angetroffen.

Wissing: Ahr-Hilfe bleibt trotz Schuldenbremse Aufatmen bei den Menschen im Ahrtal: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat Zweifel zurückgewiesen, dass die Ahr-Hilfe im kommenden Jahr nicht mehr fließen wird. Hintergrund ist die Debatte um den Bundeshaushalt fürs kommende Jahr. Die Opposition ist nach eigenen Angaben skeptisch, ob die Schuldenbremse für die Ahr-Hilfe gelöst werden darf. Wissing sagte, er habe keinen Zweifel, dass die Gelder für die Ahr rechtssicher zur Verfügung stünden.

Hochwasserscheitel kommt am Samstag 🌊 An Rhein und Mosel beobachten Anwohner besorgt die Hochwasserlage: Nach aktuellem Stand werden die Pegel morgen ihre Höchststände erreichen. Schon jetzt ist klar: Die Fähre in Ingelheim ist voraussichtlich bis einschließlich Sonntag außer Betrieb. Auf der gegenüberliegenden Seite im hessischen Oestrich-Winkel wird aktuell die Sperrung der B42 vorbereitet.

6:19 Uhr Deutschland und die Welt Das ist heute außerhalb von Rheinland-Pfalz los: Der Bundesrat wird sich in seiner letzten Sitzung des Jahres mit mehr als 20 Gesetzen befassen. Unter anderem muss noch der Nachtragshaushalt des Bundes für das Jahr 2023 beschlossen werden, bevor er in die Länderkammer geht. Zum Auftakt der Sitzung will die Länderkammer der Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes an den Sinti, Roma und Jenischen gedenken. Die Niederlande starten ein Experiment mit dem Handel mit legal angebautem Marihuana. Coffeeshops in den südlichen Städten Tilburg und Breda dürfen als erste die legal gezüchteten Drogen verkaufen. Dabei geht es zunächst um eine Testphase. In Coffeeshops wird der Verkauf und Konsum von kleinen Mengen Haschisch oder Marihuana zwar geduldet, Anbau und Großhandel sind aber verboten. Daher sind die Coffeeshops bei der Beschaffung ihrer Vorräte auf illegale und oft kriminelle Großhändler angewiesen. Im Prozess um die Schadenersatzklage von Prinz Harry und anderer Prominenter gegen den "Mirror"-Verlag wird heute mit einem Urteil gerechnet. Der 39-jährige Sohn des britischen Königs Charles III. wirft Journalisten der Blätter "Daily Mirror", "Sunday Mirror" und "People" vor, ihn mit illegalen Mitteln ausgespäht zu haben. Unter anderem seien Sprachnachrichten auf seinem Handy abgefangen und für Berichte über ihn ausgewertet worden. Insgesamt geht es dabei um Vorfälle aus den Jahren 1991 bis 2011.

6:04 Uhr Das Wetter: Ein Hoch ist im Anmarsch Wer auf weiße Weihnachten hofft, muss jetzt ganz tapfer sein: Ein "dickes Hoch" komme auf Rheinland-Pfalz zu, sagt Wetter-Experte Sven Plöger. Und das bringt Temperaturen von 4 bis 8 Grad. Am Vormittag kann es Richtung Rheinhessen und Vorderpfalz örtlich noch etwas regnen, gegen Nachmittag lockert es meist auf. Die nächsten Tage gibt es Hochnebel in den höheren Lagen, sonst vereinzelt auch Sonnenschein. Video herunterladen (24 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Schauen wir auf die Termine, die heute im Land anstehen:



Die Polizei fahndet noch immer nach dem aus dem Klinikum Ludwigshafen geflohenen Strafgefangenen. Von dem Häftling der JVA Mannheim fehlt jede Spur. Er war gestern geflüchtet. Heute laufen die Vorbereitungen zur Eröffnung der Salzbachtalbrücke auf Hochtouren, denn morgen, am Samstag, ist Tag der Offenen Tür auf der neuen Brücke. Nur dann dürfen Fußgänger über die Brücke laufen, bevor das Bauwerk am Montag für den Verkehr freigegeben wird. Es handelt sich also um eine einmalige Gelegenheit, die neue Brücke zu erleben. In London startet die Darts-WM, und mit dabei ist Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern. Der "German Giant" hat es bei der letzten Weltmeisterschaft bis ins Halbfinale geschafft. Er scheiterte damals am späteren Weltmeister Michael Smith aus England.