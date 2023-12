Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz steigt weiter an. Die gefälschten Hitler-Tagebücher kommen ins Bundesarchiv nach Koblenz. Und es regnet Sternschnuppen!

9:46 Uhr Leserfoto: romantischer Sonnenaufgang bei Alf 🧡 Auch dieses schöne Foto von unserer Leserin Angela van den Bergh möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie hat es uns mit dem lieben Gruß geschickt: "Der Tag erwacht... Guten Morgen aus Alf." Einen guten Morgen wünschen wir auch und viele Grüße in den Kreis Cochem-Zell! Danke, Angela van den Bergh, für diesen Sonnenaufgang bei Alf im Kreis Cochem-Zell. Quelle: Privat/Angela van den Bergh

9:38 Uhr Leserfoto: So schön ist der Morgen in RLP! 💙 Wow! Was für ein stimmungsvolles Foto, das uns unsere Leserin Karen Rabe aus Altenbamberg da geschickt hat! Sie schreibt dazu: "Zwischen der Ebernburg und der Altenbaumburg bei Bad Kreuznach war ich gestern laufen. Nachdem es kurz zuvor noch stark geregnet hatte, gewann die Sonne an Kraft und kreierte wundervolle Licht-Schattenspiele mit Hilfe der herrlich klaren Luft." Danke für die Einsendung! Leserin Karen Rabe aus Altenbamberg hat uns dieses tolle Foto von ihrem Morgenspaziergang geschickt. Quelle: Privat/Karen Rabe

Drei Jahre nach Mordfall Bodi: Tätersuche läuft weiter Auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass der Mordfall "Diana Bodi" für Schlagzeilen gesorgt hat: Damals wurde die Leiche der Frau am späten Abend in einer Seitenstraße in Kaiserslautern gefunden. Seitdem sucht die Polizei vergeblich einen Täter. Und das, obwohl es ein Video einer Überwachungskamera gibt. Es zeigt einen unbekannten Mann, der mit einem Einkaufswagen und einem großen weißen Gegenstand durch eine Seitenstraße in Kaiserslautern fährt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um die Leiche Bodis handelt. Der Fall war auch schon zwei Mal Thema bei "Aktenzeichen XY". Die Polizei betont, dass die Ermittlungen weiterlaufen.

Knusper, knusper, knäuschen... Dieser Wettbewerb ist - im wahrsten Sinne des Wortes - ganz nach meinem Geschmack: In Mainz wird das schönste Lebkuchenhaus gesucht! Große und kleine Hobbybäcker konnten ihre selbst gestalteten Lebkuchenhäuser bis Ende vergangener Woche einreichen, heute Nachmittag werden die besten prämiert. Dann dürfen die Hobbybäcker ihre Lebkuchenhäuschen wieder mit nach Hause nehmen, hinstellen oder aufessen. Meine Entscheidung wäre klar... Diese süßen Meisterwerke sind im vergangenen Jahr für den Wettbewerb eingereicht worden.

Was hat Fußball mit Mathe zu tun? ⚽️ Als Erstes fällt mir zu dieser Frage ein: Man sollte Tore zählen können! Das liegt ja wohl auf der Hand... Aber was hat Fußball so grundsätzlich mit Mathematik zu tun? Viel, sagt Matheprofessor Sven Krumke von der Uni Kaiserslautern. Hier kennt man sich bekanntlich mit Fußball und mit Mathe hervorragend aus! Der Matheprofessor hält deswegen heute auch eine Weihnachtsvorlesung unter der Überschrift: "Flach spielen, hoch gewinnen". Immer ein guter Plan!

2022: Das ukrainische Volk, das unter dem russischen Angriffskrieg leidet, wird in Straßburg mit dem Sacharow-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet. Er würdigt Persönlichkeiten oder Organisationen, die sich für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen. 2008: Ein wütender Iraker bewirft US-Präsident George W. Bush bei seinem Abschiedsbesuch im Irak während einer Pressekonferenz in Bagdad mit Schuhen - als Symbol der Verachtung. 1998: Bill Clinton besucht als erster amerikanischer Präsident die palästinensischen Autonomiegebiete Gaza und Bethlehem. 2003: Venedigs berühmtes Opernhaus "La Fenice" eröffnet mit einem Festkonzert fast acht Jahre nach der Zerstörung durch einen Brand. Ziemlich beeindruckend, finde ich: der Bühnensaal der Oper in Venedig. picture-alliance / Reportdienste © picture alliance/dpa / Annette Reuther

Bus lässt Schulkinder in der Vulkaneifel stehen Als Mutter oder Vater muss ich mich darauf verlassen können, dass der Schulbus meine Kinder Morgen für Morgen sicher in ihre Schule bringt. Klar, oder? In Essingen in der Vulkaneifel ist das offenbar nicht so klar: Viele Eltern beschweren sich, dass die Busse unzuverlässig seien. Sie fielen immer wieder aus, Kinder würden am Straßenrand stehengelassen. Der zuständige Verkehrsverbund Region Trier begründet die Probleme damit, dass es aktuell zu wenig Personal gebe, das zudem noch häufig krank sei. Man tue alles, um Ausfälle zu vermeiden.

Weitere Hinweise im Missbrauchsfall Dillinger? Es ist schockierend, was die Aufarbeitungskommission zu sexuellem Missbrauch im Bistum Trier im Fall Dillinger herausgefunden hat: Demnach hat der Priester nachweislich schon 1964 und 1970 Jugendliche sexuell missbraucht. Bisher sind neun Betroffene bekannt. Das Bistum hofft, dass sich weitere melden.

8:22 Uhr Wünsch dir was! ☄️ Für manche sind es leuchtende Krümel eines Asteroiden; wer (wie ich) etwas romantischer veranlagt ist, für den sind Sternschnuppen ganz eindeutig Wünsche-Erfüller. Egal, zu welcher Kategorie ihr gehört: In der kommenden Nacht soll es zig Sternschnuppen am Himmel geben! Die Geminiden (so der Fachausdruck) sind der stärkste Sternschnuppenstrom, der die Erde trifft - und zwar jedes Jahr im Dezember. Wie und wo ihr sie sehen könnt, haben die Kolleginnen und Kollegen auf Instagram zusammengefasst. Ich speichere mir den Post direkt ab!

EU einigt sich auf Lieferkettengesetz Diese Eilmeldung kommt gerade aus Straßburg: Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich nach eigenen Angaben auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Damit sollen große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren.

Viele Spenden für Igel im Tierheim Mainz 🦔 Diese Nachricht verkünde ich doch gern: Das Tierheim in Mainz freut sich über die vielen Sachspenden, die aktuell für Igel abgegeben werden. Das Heim will nach eigenen Angaben in diesem Winter bis zu 100 junge Igel aufnehmen, die über den Winter gebracht werden sollen. Dafür gehen seit Tagen dutzende Sachspenden ein, vor allem Handtücher und Futter. Laut Tierheim werden aber auch Behausungen für die Tiere gebraucht. Das Tierheim in Mainz sammelt aktuell Spenden für Igel.

Hochwasser: Pegelstände steigen weiter Seit Tagen beschäftigt uns das Hochwasser im Land - deswegen auch heute der Blick auf die aktuellen Pegelstände. Unser SWR-Studio in Koblenz meldet: Am Mittelrhein steigt das Hochwasser bis zum Wochenende weiter an. Nach der aktuellen Vorhersage soll es morgen oder am Samstag in Koblenz seinen Höchststand erreichen. Der könnte bei etwa sechs Metern liegen - das wäre ein Hochwasser, wie es statistisch gesehen alle zwei Jahre vorkommt. Aus unserem SWR-Studio in Ludwigshafen kommt folgende Meldung: In der Südpfalz wird heute der Höchststand der Rhein-Hochwasserwelle erwartet. Rheinabwärts bei Speyer soll der Fluss heute für die Schifffahrt gesperrt werden. Die Stadt Ludwigshafen hat bereits die Weihnachtsbeleuchtung vom Rheinufer entfernt und an einen neuen Platz gestellt, wo es trocken bleiben soll.

7:20 Uhr Weihnachtdeko, mal anders 🎄 Wie weit seid ihr mit eurer Weihnachtsdeko? Ich mag's ja nicht ganz so überborden, deswegen hängen bei mir bislang nur ein paar Leuchtsterne in den Fenstern, auf dem Tisch stehen ein Adventskranz und ein Weihnachtsstern. Unser User Jürgen Sauter war hingegen schon total kreativ: Er hat einen Weihnachtsbaum aus kleinen Bausteinen gezaubert! Mal etwas anderes, findet ihr nicht auch? Deko unseres Lesers Jürgen Sauter: ein Weihnachtsbäumchen aus kleinen Bausteinen! Quelle: privat/Jürgen Sauter

7:07 Uhr Das ist heute in Deutschland und der Welt los Der Bundestag will in seiner heutigen Sitzung den Weg für eine weitreichende Digitalisierung des Gesundheitswesens freimachen. Das Parlament wird unter anderem über die Einrichtung der elektronischen Patientenakte für alle und die Durchsetzung des E-Rezepts als verbindlicher Standard entscheiden. Ab heute treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zum letzten EU-Gipfel dieses Jahres in Brüssel. Dabei wird es unter anderem um die Erweiterung der Staatengemeinschaft gehen, so etwa um die Entscheidung über Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Dagegen sperrt sich bisher Ungarn. Der Kurznachrichtendienst Threads des Facebook-Konzerns Meta soll im Lauf des Tages auch in der EU an den Start gehen. Nutzer aus der Europäischen Union bekommen seit Freitag auf der Threads-Website einen Countdown zu sehen, der gegen Mittag Mitteleuropäischer Zeit auslaufen soll. Der Dienst ist eine Alternative zu Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter).

Brennende Autos und eine Vollsperrung Die Polizei hatte in den vergangenen Stunden viel zu tun: So haben in Otterberg im Kreis Kaiserslautern in der Nacht zwei Autos gebrannt. Die Beamten gehen momentan von Brandstiftung aus. Mehrere Streifen waren unterwegs, um nach einem möglichen Täter zu suchen. Bislang offenbar ohne Erfolg. Auf der B9 bei Oppenheim hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben: Ein 18-jähriger Autofahrer ist vor dem Bahnübergang bei Nierstein von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dabei ist er frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfallverursacher musste ins Krankenhaus, die Bundesstraße wurde in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.

6:05 Uhr Das Wetter: Sonne und Wolken statt Schnee ⛅️ "I'm dreaming of a white christmas"... von wegen! Aktuell sieht es eher nach Herbst aus. Ein Hochdruckgebiet schiebt sich zu uns nach Rheinland-Pfalz. Die Folge: Der Donnerstag startet trüb und es kann noch ein paar Tropfen geben. Aber die Temperaturen gehen etwas nach oben. Morgen wird es dann zunehmend trockener, am Samstag zeigt sich sogar die Sonne, sagt Wetter-Expertin Claudia Kleinert. Die Temperaturen dazu: um die 10 Grad. Video herunterladen (29 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Damit ihr beim Bäcker oder im Büro mitreden könnt, hier die wichtigsten Themen fürs Land: Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert heute über die zusätzlichen Gelder für die Aufnahme von Geflüchteten. Es geht um die Summe von insgesamt 267,2 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln. Weiteres Thema: der Abschlussbericht der Enquete-Kommission, die nach der Ahrflut eingesetzt worden war. Danach sollte Rheinland-Pfalz besser auf Katastrophen vorbereitet sein. Der Europäische Gerichtshof soll sich abschließend zu einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Ludwigshafen äußern. Dabei geht es um einen Mann, der während seines Urlaubs an Corona erkrankt war und in Quarantäne musste. Danach wollte er von seinem Arbeitgeber, der Sparkasse Südpfalz, eine Gutschrift der Urlaubstage. Die Sparkasse lehnte dies ab. Die gefälschten Hitler-Tagebücher werden ab jetzt im Bundesarchiv in Koblenz aufbewahrt. Bisher waren sie beim Medienkonzern Bertelsmann gelagert, heute werden die "Hitler-Tagebücher" offiziell übergeben. Das Magazin "Stern" hatte die vermeintlichen Tagebücher von Adolf Hitler Ende April 1983 veröffentlicht und damit einen riesigen Medienskandal ausgelöst.