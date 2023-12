per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Umfrage: Weihnachtsbaum erst an Weihnachten Wann stellt ihr euren Weihnachtsbaum auf, wollte ich vorhin von euch wissen. Und jeder zweite, der hier mitgemacht hat (50,2 Prozent), findet: "Der Weihnachtsbaum gehört für mich zu Weihnachten und nicht in den Advent." Richtig so! Alles immer früher und immer länger - muss doch nicht sein.

9:50 Uhr Vom Stammzellenspender zum Trauzeugen Eine schöne Geschichte aus den USA: Im Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen hat der US-Amerikaner Ben Clark seine Freundin Jayme geheiratet - vor zehn Jahren wäre er beinahe an Leukämie gestorben. Das Leben gerettet hat ihm damals eine Stammzellenspende von Jan Rolfes aus Neuwied. Nun war Jan als Trauzeuge dabei und führte Ben zum Traualtar. Besonders schön: Bei der Hochzeit konnten sich die 300 Gäste auch als Stammzellenspender registrieren lassen.

9:41 Uhr Rathaus-Abriss in LU: Wie finden es die Leute? Vorhin hatten wir das schöne Leserinnen-Ludwigshafen-Foto vom Weihnachtsmarkt, aber wenn es um das Rathaus Center geht, hadern die Menschen wieder ein wenig mit ihrer Stadt. Arbeiter haben ja damit begonnen, die roten Buchstaben des Schriftzugs am Rathaus einzeln abzumontieren. Das Wort Rathaus ist inzwischen weg - zumindest auf einer Gebäudeseite. Von dem Abriss des Wahrzeichens sind viele Bürgerinnen und Bürger nicht begeistert. Hört mal rein:

9:31 Uhr Worms in kindgerecht Das ist mal eine schöne Idee: In Worms ist ein Stadtführer speziell für Kinder erschienen. Unter dem Titel "Worms für Kinder" werden die wichtigsten Orte wie zum Beispiel das Lutherdenkmal, die Synagoge oder auch der Marktplatz kindgerecht erklärt. Dazu gibt es in dem Buch rund 150 Illustrationen und einige Rätsel zum Mitmachen. Sendung am Mi. , 13.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:00 Uhr Leserfoto: Ein Herz für Ludwigshafen! Soviel zur "hässlichsten Stadt Deutschlands", schreibt uns Dorothea Grimberg aus Ludwigshafen und liefert uns einen wahrlich besinnlichen Gegenbeweis. Ihre Impression vom Weihnachtsmarkt möchte ich euch nicht vorenthalten. Die Glühweinfahrten auf dem Riesenrad seien sehr schön, schreibt sie: "Übrigens auch ohne Glühwein." Danke dafür! Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen Dorothea Grimberg

8:16 Uhr Gebühren, die mal sinken! Alles wird gefühlt immer teurer, beim Abfall wird mal was günstiger! Denn: Die Müllgebühren sollen ab dem kommenden Jahr in Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg um 15 Prozent sinken. Das beschloss der regionale Abfall-Zweckverband ART gestern Abend. Mehr erfahrt ihr hier von unserem Reporter Marc Steffgen:

8:02 Uhr Längere Bahnstreiks im Januar Wenn die Deutsche Bahn bestreikt wird, ist das nicht zuletzt hier bei uns im RLP-Newsticker stets ein großes Thema. Im Januar könnte uns das für eine längere Zeit blühen: "Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen", sagte Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, nun der "Augsburger Allgemeinen". Die Bahnreisenden müssten sich zwar vorerst nicht auf einen unbefristeten Streik einstellen, jedoch auf längeren Stillstand als bisher. Weselsky sagte aber auch: Die Gewerkschaft sei "so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden". Sendung am Mi. , 13.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:47 Uhr Wann stellt ihr den Weihnachtsbaum auf? Inzwischen stehen sie überall, die Weihnachtsbaum-Verkäufer mit ihrer reichhaltigen Auswahl an Nordmanntannen und Fichten. Wie ist es bei euch zuhause? Habt ihr schon - vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes - zugeschlagen? Oder wartet ihr lieber noch? Die Abstimmung ist bereits beendet. Wann stellt ihr euren Weihnachtsbaum auf? Ich stelle den Baum früh im Advent auf. Der geschmückte Baum verbreitet Weihnachtsstimmung und gehört für mich zur Adventszeit dazu. 22,8%

Ich stelle den Baum erst kurz vor oder direkt an Heiligabend auf. Der Weihnachtsbaum gehört für mich zu Weihnachten und nicht in den Advent. 50,0%

Ich stelle keinen Weihnachtsbaum auf. 27,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:38 Uhr Wie steht es beim Hochwasser? Die Kommunen in der Süd- und Vorderpfalz bereiten sich weiter auf das steigende Rheinhochwasser vor. Der Rhein-Pegel bei Maxau hat heute Morgen die Marke von acht Metern überschritten. Die Schifffahrt am Oberrhein wurde bereits eingestellt. Im Kreis Germersheim sind die Feuerwehr- Einsatzzentralen ab sofort dauerhaft besetzt. Die Stadt Speyer will heute Nachmittag entscheiden, ob am Rhein Spundwände zum Schutz des Erlus- Wohnviertels hochgezogen werden. Bewohner wurden schon vorsichtshalber informiert, ihre Autos aus den Tiefgaragen zu fahren. Wir halten euch in Sachen Hochwasser natürlich auf dem Laufenden, und zwar hier: RLP Höchster Pegelstand am Donnerstag Hochwasser in RLP - Rhein bleibt diese Woche für Schifffahrt gesperrt Regen und Tauwetter lassen die Wasserstände am Rhein weiter steigen. Bei Germersheim ist der Fluss für den Schiffsverkehr gesperrt, das soll die ganze Woche so bleiben. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Mi. , 13.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:08 Uhr Lange Staus auf der A60 Ein schwerer Unfall auf der A60 bei Ingelheim hat gestern Abend für lange Staus gesorgt. In Richtung Darmstadt waren fünf Autos kollidiert. Drei Menschen wurden leicht verletzt, drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die A60 war wegen des Unfalls in Richtung Darmstadt insgesamt drei Stunden voll gesperrt. Und ihr wisst ja, solche Sachen erfahrt ihr auch hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen Sendung am Mi. , 13.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:59 Uhr Wecker mal anders! Na, danke! Eine defekte Sirene hat heute am frühen Morgen Bürgerinnen und Bürger in Mendig aus dem Schlaf gerissen. Bei der Polizei gab es nach eigenen Angaben deshalb etwa 70 Anrufe. Die Sirene habe mindestens 15 Minuten lang geheult. Feuerwehr und Rettungsdienst hätten auch nicht gewusst warum - deshalb geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Der Alarm war kurzzeitig auch in Ochtendung und Kruft zu hören. Sendung am Mi. , 13.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:47 Uhr Das geschah am 13. Dezember ... 2018: Der Bundestag beschließt die Einführung einer dritten Geschlechtsoption. Neben "männlich" und "weiblich" ist im Geburtenregister künftig auch die Option "divers" für intersexuelle Menschen möglich. ... 2003: Der irakische Ex-Präsident Saddam Hussein wird in einem gemauerten Erdloch 15 Kilometer südlich seiner Heimatstadt Tikrit gefangen genommen. ... 1988: Der Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jassir Arafat, verurteilt vor der UN-Vollversammlung in Genf jede Form des Terrorismus und erklärt seine Bereitschaft zum Frieden mit Israel. ... 1943: Soldaten der deutschen Wehrmacht ermorden im griechischen Dorf Kalavryta auf dem Peloponnes alle Männer und alle Jungen über zwölf Jahre - insgesamt wohl zwischen 600 und 800 Menschen.

6:31 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag und Freitag in Brüssel wird es vor allem um die Erweiterung der Staatengemeinschaft und die mittelfristige Finanzplanung gehen, aber auch um das Thema Migration. In Genf kommen ab heute Politik und Zivilgesellschaft zum größten internationalen Treffen zu Flüchtlingsfragen zusammen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erwartet rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vertreten sind neben Flüchtlingen auch UN- und Hilfsorganisationen sowie Regierungen. Deutschlands Handballerinnen wollen heute zum ersten Mal seit 2007 wieder in ein WM-Halbfinale einziehen. Um das bereits erreichte Minimalziel Viertelfinale noch zu übertreffen, muss die DHB-Auswahl gegen Co-Gastgeber Schweden gewinnen. Die Skandinavierinnen sind bei der WM noch unbesiegt, Deutschland hatte sein letztes Gruppenspiel gegen Dänemark verloren.

6:04 Uhr Das Wetter im Land Das Wetter heute kann man gut in vier Buchstaben zusammenfassen: Nass. Teils schauerartiger Regen erwartet uns. Es wird dabei maximal sieben bis zehn Grad warm. Bei Temperaturen von um die ein Grad kann es nachts in den Hochlagen der Eifel zudem glatt werden. Video herunterladen (27,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Aufarbeitungskommission des Bistums Trier legt ihren zweiten Zwischenbericht in der Causa Edmund Dillinger vor. Der Ende 2022 verstorbene Priester steht im Verdacht, jahrzehntelang Jugendliche missbraucht zu haben. Außerdem soll der Geistliche aus dem saarländischen Friedrichsthal seine Opfer in teils pornografischen Posen fotografiert haben. Die AfD will, dass wegen der Briefaffäre um Staatssekretärin Heike Raab (SPD) ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Der rheinland-pfälzische Landtag wird sich heute mit dem Antrag befassen. Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion wird außerdem die Entwicklungen in der AfD-Fraktion zum Thema machen. SPD-Fraktionchefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sprach von "besorgniserregenden Vorgängen". Sie sieht eine Radikalisierung der AfD-Fraktion. Der rheinland-pfälzische Landtag will heute über den Ausbau der Solarenergie und die Altersgrenzen für den Einsatzdienst in der Feuerwehr debattieren. Außerdem will sich die oppositionelle AfD-Fraktion für einen Untersuchungsausschuss in der Debatte über die Medienpolitikerin Heike Raab stark machen.