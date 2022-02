per Mail teilen

Sibille Lozano ist Redakteurin bei SWR Aktuell Online und setzt für Web, App und Social Media vor allem Themen aus Rheinland-Pfalz um.

Im November 2021 ist Sibille Lozano als Multimedia-Redakteurin bei SWR Aktuell Online RP in Mainz eingestiegen. Zuvor war sie im Studio Kaiserslautern Chefin vom Dienst, Moderatorin, Nachrichten- und Online-Redakteurin und Reporterin.

Sibille Lozano

Meine Heimat

Die schöne Westpfalz! Ich lebe in Kaiserslautern, am Fuße des Betzenbergs, umgeben vom Pfälzerwald und in der Nähe von Weinbergen und Woogen.

Mein Antrieb

In einer Welt voller Fake News Qualitätsjournalismus machen.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Aus aktuellem Anlass: Corona. Ich bin aber generell ein begeisterungsfähiger Mensch und stürze mich auf jedes Thema.

Journalistisch prägend für mich war

Meine Zeit im SWR-Studio Kaiserslautern: afghanische Flüchtlinge auf der Air Base Ramstein, die Neuausrichtung des Opel-Werks in Kaiserslautern, die Auf- und Abstiege des 1. FC Kaiserslautern - fast 18 Jahre lang habe ich den Menschen die aktuellen Entwicklungen in der Westpfalz näher gebracht.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Als sich 2018 das Flugtagunglück in Ramstein zum 30. Mal jährte, traf ich die Trauma-Therapeutin Sybille Jatzko. Sie betreut bis heute Hinterbliebene des Ramstein-Unglücks, der Tsunami-Katastrophe, des Air France-Flugzeugabsturzes und des Amoklaufs von Erfurt. Eine starke Frau, die auch anderen Kraft gibt.

