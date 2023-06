Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung für RLP ausgegeben. Bekommen jetzt alle Schulkinder hitzefrei?

In Rheinland-Pfalz gibt es keine einheitliche Regelung. Die Schulleiterinnen und Schulleiter entscheiden selbst, wann sie hitzefrei geben. Das Bildungsministerium begründet das damit, dass sie die klimatische Situation in ihren Schulgebäuden und in den einzelnen Klassen- und Fachräumen am besten kennen. Wann und wie oft Schulen hitzefrei geben, wird nach Angaben des Landes statistisch nicht erfasst.

Auch das ist nicht einheitlich geregelt und wird von der Schulleitung entschieden. Manche lassen Schulstunden komplett ausfallen. Andere kürzen einzelne Schulstunden von 45 auf 30 Minuten, damit die Kinder bei großer Mittagshitze keinen Unterricht mehr haben. Der Vorteil bei diesen "Kurzstunden" ist laut Bildungsministerium, dass die Schülerinnen und Schüler den Unterricht in allen Fächern bekommen, die an diesem Tag auf dem Stundenplan stehen.

Trinken im Unterricht wird auch unter Lehrkräften stark diskutiert. Oliver Pick vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Rheinland-Pfalz erklärt, dass viele es als störend empfinden, wenn Schülerinnen und Schüler in der laufenden Schulstunde auf die Toilette gehen. Generell sei Trinken bei hohen Temperaturen aber wichtig. Er verweist darauf, dass Schulen die Möglichkeit haben, Wasserspender finanziert zu bekommen. So müsse kein Kind bei Hitze Durst leiden.

Das Bildungsministerium schreibt dazu: "Der Sportunterricht wird den Gegebenheiten angepasst." Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) formuliert es so: "Kinder signalisieren schnell, wenn es nicht mehr geht." Darauf nähmen die Lehrerinnen und Lehrer Rücksicht. An manchen Schulen falle der Sportunterricht auch komplett aus.

Ob ein Kind trotz hitzefrei weiter betreut wird, hängt davon ab, was die Eltern zu Schuljahresbeginn mit der Schule schriftlich vereinbart haben. Je nachdem wird das Kind nach Hause geschickt. Wenn nicht, so betont das Bildungsministerium, sei eine Betreuung durch die Schule sichergestellt.

Das Bildungsministerium gibt zu bedenken: Gibt es an berufsbildenden Schulen hitzefrei, müssen Auszubildende nach Unterrichtsschluss in den Betrieb "zur Arbeitsleistung gehen". Der Arbeitgeber dürfe die Jugendlichen an einem Berufsschultag aber nicht über die Zeit von fünf Unterrichtsstunden von mindestens 45 Minuten hinaus beschäftigen.