Seit Tagen protestieren Menschen in Rheinland-Pfalz gegen Rechtsextremismus. Nach Demos in Trier, Kaiserslautern und Frankenthal am Wochenende sind am Dienstag auch Bürger in Bad Kreuznach auf die Straße gegangen. Anlass war auch hier das Potsdamer Treffen von Rechtsextremisten mit Politikern der AfD und der Werteunion.