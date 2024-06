Bei der Europawahl in Deutschland liegen CDU/CSU laut aktueller Hochrechnung von infratest dimap mit großem Abstand vorne. Bundesweit folgt die AfD auf Platz 2. In Rheinland-Pfalz ist die SPD auf Platz 2.

In Rheinland-Pfalz hat die Union - so wie bundesweit - die meisten Stimmen bei der Europawahl geholt: 30,7 Prozent. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Wahl 2019. Zweitstärkste Kraft ist die SPD mit 16,8 Prozent. Das entspricht einem Minus von 4,5 Prozentpunkten. Platz 3 belegt die AfD. Sie hat 14,5 Prozent der Wählerstimmen bekommen - ein Plus von 4,7 Prozentpunkten.

Die Grünen liegen in Rheinland-Pfalz mit 9,5 Prozent auf Platz 4. Das entspricht einem deutlichem Minus von 7,2 Prozentpunkten. Es folgt die FDP mit 6,1 Prozent - ein Plus von 0,3 Prozentpunkten. Die Freien Wähler liegen bei 4,9 Prozent. Das entspricht einem Zuwachs von 2,0 Prozentpunkten.

Union auch bundesweit mit Abstand vorn, gefolgt von AfD und SPD

Die CDU kommt der aktuellen Hochrechnung zufolge deutschlandweit auf 30,2 Prozent der Stimmen, das sind 1,3 Prozentpunkte mehr als 2019. Die AfD erhält 16 Prozent und kann damit um 5,0 Prozentpunkte zulegen. Mit 13,9 Prozent liegt die SPD auf Rang drei - sie verliert 1,9 Prozentpunkte. Die Grünen kommen auf 11,9 Prozent - das ist ein Minus von 8,6 Prozentpunkten.

Die FDP erhält 5,0 Prozent. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht kommt auf Anhieb auf 6,1 Prozent. Die Linke steht laut der Hochrechnung bei 2,7 Prozent - ein Minus von 2,8 Prozentpunkten.

Bislang sechs Abgeordnete aus RLP ins Europaparlament gewählt

Das Ergebnis bedeutet für die rheinland-pfälzischen Kandidatinnen und Kandidaten: Die CDU schickt zwei Abgeordnete ins EU-Parlament. Sowohl die Spitzenkandidatin Christine Schneider als auch Ralf Seekatz werden eine weitere Legislaturperiode dort vertreten sein. Nach aktuellem Stand bekommt die Union 30 Sitze im neu gewählten EU-Parlament.

14 Mandate gibt es für die SPD: Die Spitzenkandidatin aus Rheinland-Pfalz, Katharina Barley, hat ebenfalls den Wiedereinzug geschafft. Barley kommt aus Trier und ist seit Juli 2019 Abgeordnete des Europäischen Parlaments.

Die Europa-Abgeordnete der rheinland-pfälzischen Grünen, Jutta Paulus, wird ebenso erneut im neuen Europa-Parlament vertreten sein. Listenplatz neun reicht der Pfälzerin aus Neustadt an der Weinstraße für den Wiedereinzug. Insgesamt gibt es 12 Sitze für die Grünen.

Die AfD wird im neuen Europaparlament erstmals auch mit einem rheinland-pfälzischen Abgeordneten vertreten sein: Laut Hochrechnung kann die AfD 16 Abgeordnete stellen, damit hat Alexander Jungbluth auf Listenplatz fünf einen Sitz im Europaparlament sicher.

Stand jetzt ist auch der Joachim Streit von den Freien Wähler gewählt. Er ist auf Platz 3 der Liste, laut Hochrechnung bekommt die Partei drei Sitze im neuen Europaparlament.

Wählerwanderung: Union gewinnt vor allem Wähler von SPD, FDP und Grünen

Die Union konnte bundesweit viele Wählerinnen und Wähler von SPD, FDP und Grünen für sich gewinnen. Allein die SPD verlor 1,4 Millionen Wähler an CDU/CSU, bei der FDP waren es gut eine Million. Von der Union wiederum wanderten 620.000 Wählerinnen und Wähler zur AfD. Fast 1,5 Millionen Menschen, die zuvor die Union gewählt haben, gingen dieses Mal gar nicht zur Wahl.

So sieht die Wählerwanderung zwischen den Parteien bei der Europawahl 2024 aus SWR infratest dimap

Wahlbeteiligung in RLP bis 12 Uhr höher als 2019

Die Landeswahlleitung gab am Sonntagmittag bekannt, dass laut einer Umfrage in Städten und Gemeinden bis 12 Uhr rund 48 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten oder bereits per Brief gewählt hatten. Bei den letzten Europa- und Kommunalwahlen im Jahr 2019 lag die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt noch bei 45 Prozent.

Die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz hatten 34 Parteien zur Auswahl, von denen sie einer ihre Stimme geben konnten. Bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Sperrklausel wie die Fünf-Prozent-Hürde bei Landtags- und Bundestagswahlen. Dadurch ziehen auch kleine Parteien, die nur wenige Stimmen bekommen, mit Vertretern ins Europaparlament ein.

In Deutschland durfte erstmals ab 16 gewählt werden

In Deutschland durften bei der Europawahl erstmals Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Für die rheinland-pfälzische Kommunalwahl gilt dagegen weiterhin das Wahlalter 18. Etwa 3,2 Millionen Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

In den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union konnten etwa 350 Millionen Menschen seit Donnerstag das Europäische Parlament wählen, in Deutschland fast 65 Millionen. Insgesamt wurden 720 Abgeordnete in das Europaparlament gewählt. Deutschland entsendet mit 96 die meisten Abgeordneten, weil es die meisten Einwohner hat.