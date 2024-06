Die erste Hochrechnung für die Europawahl ist da: Die CDU liegt vorn, gefolgt von der AfD. Die SPD kommt auf ihr schlechtestes Ergebnis.

18:36 Uhr Erste Hochrechnung: CDU vor AfD, SPD und Grünen Die erste Hochrechnung von Infratest dimap zur Europawahl in Deutschland ist da und sehr ähnlich zur 18-Uhr-Prognose. Laut dieser kommen CDU/CSU auf 29,6 Prozent (0,7 Prozentpunkte mehr als 2019). Dahinter folgen die AfD mit 16,4 Prozent (+5,4), SPD mit 14 Prozent (-1,8), die Grünen mit 12 Prozent (-8,5), das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 5,7 Prozent (+5,7), FDP mit 5,0 Prozent (-0,4) und die Linke mit 2,8 Prozent (-2,7).

18:18 Uhr So reagieren die Parteien auf die Prognose CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann: "Wir starten weiter durch. Die Kanzlerpartei hat 14 Prozent, wir haben mehr als doppelt so viel." Bundeskanzler Olaf Scholz könne so nicht weitermachen. "Eigentlich müsste er die Vertrauensfrage stellen im Bundestag. Das ist desaströs, was wir da erleben. Entweder die Ampel macht einen Kurswechsel oder sie muss den Weg freimachen für Neuwahlen." AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla: "Wir haben ein Super-Ergebnis erzielt, und ich denke, das wird im Laufe des Abends auch noch weiter nach oben gehen. Also den zweiten Platz, den geben wir heute nicht mehr her." SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: "Für uns ist das heute eine harte Niederlage. Wir müssen bei uns selbst auf Fehlersuche gehen. Sündenböcke sollen nicht gesucht werden, doch müsse das Ergebnis ehrlich aufgearbeitet werden." Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang: "Das ist nicht der Anspruch, mit dem wir in diese Wahl gegangen sind, und wir werden das gemeinsam aufarbeiten." BSW-Parteivorsitzende Sarah Wagenknecht: „Ich bin wirklich erleichtert und freue mich riesig über dieses Ergebnis. Dass eine Partei aus dem Stand ein solches Ergebnis erreicht hat, gab es noch nie." Weitere Reaktionen folgen.

18:05 Uhr Wahlbeteiligung höher als 2019 Nach einer Prognose des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap liegt die Wahlbeteiligung im Bund bei der Europawahl bei 64 Prozent. Bei der Europawahl im Jahr 2019 waren es 61 Prozent.

18:00 Uhr Erste Prognose Europawahl: CDU liegt vorn Soeben haben die Wahllokale für die Europa- und Kommunalwahl geschlossen. Laut der ersten Prognose des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap ist die CDU/CSU mit 29,5 mit Prozent (+0,6) der Stimmen auf Bundesebene der Gewinner der Europawahl. Es folgen AfD mit 16,5 Prozent (+5,5), SPD mit 14 Prozent (-1,8), Grüne mit 12 Prozent (-8,5), BSW mit 5,5 Prozent (+5,5), FDP mit 5 Prozent (-0,4) und die Linke mit 2,8 Prozent (-2,7). SWR Auf die Prognose folgen im Laufe des Abends Hochrechnungen, Ergebnisse und weitere Analysen zur Europawahl in Rheinland-Pfalz. Alle Zahlen findet ihr in unserem Ergebnisportal.

17:30 Uhr Der Countdown läuft Die Spannung steigt. Noch 30 Minuten bis zur Schließung der Wahllokale und bis es eine erste Antwort geben wird: Wer hat das Rennen bei der Europawahl gemacht? Eine erste Antwort darauf bekommt ihr hier im Liveticker: die 18-Uhr-Prognose des Europawahl-Ergebnisses für ganz Deutschland. Im Laufe des Abends wird es dann fortlaufend Zwischenergebnisse zur Europawahl geben. Mit einem vorläufigen Endergebnis für ganz Europa ist ab 23 Uhr zu rechnen. Außerdem wird es aller Voraussicht nach bereits heute Abend erste Ergebnisse von Direktwahlen der Landräte und hauptamtlichen Bürgermeister in Rheinland-Pfalz geben. Die Stimmen zu den Wahlen von Stadträten, Kreistagen sowie Verbandsgemeinderäten und Gemeinderäten werden überwiegend erst ab Montag ausgezählt. Mit einem Landesergebnis der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz ist erst ab Mittwoch zu rechnen.

16:31 Uhr Blick hinter die Kulissen: Technische Hilfe beim Briefeöffnen Noch rund eineinhalb Stunden bis zur Schließung der Wahllokale. Hier mal ein kleiner Blick hinter die Kulissen bei den Wahlen in Trier. Mehr als 40.000 Umschläge müssen hier laut dem X-Account - ehemals Twitter - der Stadt geöffnet werden. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer wissen sich hier mit einem tollen Gadget zu helfen: einem elektrischen Brieföffner. Wenn über 40.000 Umschläge geöffnet werden müssen, darf man sich auch ein bisschen technische Unterstützung leisten. We proudly present in der SWT-Arena: The Wahlbrieföffnungsmaschine. #Europawahl_2024 #kommunalwahl pic.twitter.com/GYAn3e88ay

15:30 Uhr Heute im Fernsehen: "Rheinland-Pfalz wählt" ab 20:20 Uhr Im Wahlstudio werden heute Hochrechnungen für die Wahl des Europaparlaments gezeigt und die rheinland-pfälzischen Wahlen ausführlich begleitet. Infratest-Dimap (Experten und Expertinnen rechts im Bild) wird aktuelle Zahlen liefern. Exklusiv für den SWR wird außerdem eine Prognose für die Wahl zum Stadtrat in Mainz abgegeben. Gerade laufen die Vorbereitungen. In der Sendung werden den Moderatoren und Moderatorinnen dann auch die rheinland-pfälzischen Spitzenpolitiker und -politikerinnen Rede und Antwort stehen und zu den Zahlen Stellung beziehen. Im Wahlstudio werden die Hochrechnungen für die Wahlen zum Europaparlament und die Ausgängen der rheinland-pfälzischen Wahlen begleitet. SWR

15:00 Uhr So liefen Kommunal- und Europawahl vor fünf Jahren Weiterhin sind die Wahllokale geöffnet, weiterhin heißt es Warten auf die ersten Prognosen und Zwischenergebnisse nach 18 Uhr. Zeit für einen Rückblick auf die vergangene Kommunal- und Europawahl 2019. Vor fünf Jahren jubelten vor allem die Grünen. Sowohl bei Europa- als auch Kommunalwahl legten sie in Rheinland-Pfalz ordentlich zu. Hier das Endergebnis der Europawahl 2019 in Rheinland-Pfalz: So sah das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl in Rheinland-Pfalz 2019 aus. SWR infratest dimap Und mit diesen Resultaten endete die Kommunalwahl 2019 in Rheinland-Pfalz: SWR

14:15 Uhr Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz höher als 2019 Die Beteiligung an der Europawahl und den Kommunalwahlen lag in Rheinland-Pfalz um 12 Uhr über der von 2019. Laut einer Umfrage der Landeswahlleitung in Städten und Gemeinden waren in den ersten vier Stunden des Wahltags rund 48 Prozent der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe gegangen oder hatten vorab per Briefwahl ihre Stimmen abgegeben. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 45 Prozent. Insgesamt hatte die Wahlbeteiligung an der Europawahl in Rheinland-Pfalz 2019 bei 64,8 Prozent gelegen, an den Kommunalwahlen beteiligten sich 61,7 Prozent der Wahlberechtigten.

11:39 Uhr Barley gibt ihre Stimmen in Schweich ab Die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Katarina Barley, hat ihre Stimmen für Europa- und Kommunalwahl bereits kurz nach Öffnung der Wahllokale abgegeben - in ihrem Wohnort Schweich an der Mosel (Kreis Trier-Saarburg). Barley ist seit Juli 2019 Abgeordnete des Europäischen Parlaments und derzeit dessen Vizepräsidentin. Katarina Barley im Wahllokal in Schweich an der Mosel dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

11:15 Uhr Von Rock am Ring zum Wahllokal und wieder zurück Der Wahlsonntag in Rheinland-Pfalz fällt in diesem Jahr zusammen mit dem Festival-Wochenende von Rock am Ring in der Eifel. Unser SWR-Reporterin Carolin Keil hat sich deshalb auf dem Gelände mal umgehört, wie die Musik-Fans diese Situation gelöst haben. Dabei hat sie eine Besucherin getroffen, die am Sonntag 30 Kilometer nach Hause fährt, ihre Stimme abgibt, um danach bei Rock am Ring weiter zu feiern.

10:34 Uhr "Keine größeren Zwischenfälle" bei Öffnung der Wahllokale Ohne größere bekannte Zwischenfälle haben am Morgen in Rheinland-Pfalz die rund 4.300 Wahllokale für die Abstimmungen zum Europäischen Parlament und für die Kommunalvertretungen geöffnet. Das teilte der stellvertretende Landeswahlleiter Stephan Danzer mit. Rund 50.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer seien im Einsatz. Wahllokal in Kaiserslautern SWR

9:27 Uhr Besonderer Tag für U-18-Wähler Für Menschen unter 18 Jahre ist heute ein ganz besonderer Tag. Denn das erste Mal überhaupt dürfen Jugendliche ab 16 Jahren in Deutschland heute bei der Europawahl ihre Stimme abgeben. Nicht alle finden das gut, bei vielen Erstwählerinnen und Erstwählern war die Vorfreude aber riesig - so wie hier in der Europaschule in Worms: Video herunterladen (48,5 MB | MP4)

9:00 Uhr Wann ist mit Endergebnissen zu rechnen? Ihr seid gespannt wie ein Flitzebogen auf die Endergebnisse der Wahlen?! Können wir gut nachvollziehen, aber müssen eure Vorfreude etwas dämpfen: Denn nicht alle Resultate wird es noch heute geben. Damit ist am Sonntag zu rechnen Priorität bei der Auszählung haben die Stimmen der Europawahl. Mit ersten Zwischenergebnissen zu dieser ist ab 18:30 Uhr zu rechnen. Ein vorläufiges Endergebnis für ganz Europa wird es frühestens ab 23 Uhr geben. Außerdem dürfte es bereits am Sonntagabend erste Ergebnisse von Direktwahlen zu Landräten und hauptamtlichen Bürgermeistern geben. Kommunale Auszählungen größtenteils ab Montag Die Stimmen zu den Wahlen von Stadträten, Kreistagen sowie Verbandsgemeinderäten und Gemeinderäten werden überwiegend erst ab Montag ausgezählt. Mit einem Landesergebnis der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz ist erst ab Mittwoch zu rechnen.

8:00 Uhr Es geht los! Die Wahllokale haben geöffnet! Seit 8 Uhr sind die Wahllokale für die Kommunal- und Europawahl geöffnet. Rund 3,2 Millionen Menschen sind in Rheinland-Pfalz aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Bis 18 Uhr haben sie heute dafür Zeit. Etwa ein Drittel der Menschen hat von ihrem Wahlrecht aber schon Gebrauch gemacht. Nach einer Umfrage des Landeswahlleiters bei den Städten und Kommunen hatten 34,5 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Vor fünf Jahren hatte der Anteil vier Tage vor der Wahl bei knapp 30 Prozent gelegen.

7:00 Uhr Kleine Parteien dürfen bei Europawahl hoffen Insgesamt stehen bei der Europawahl 35 Parteien auf dem Wahlzettel, darunter eine ganze Menge kleinerer Parteien. Manche von ihnen können sich durchaus Hoffnung machen, ins EU-Parlament einzuziehen. Denn: Anders als bei Bundestagswahlen gibt es bei der Europawahl keine Fünf-Prozent-Hürde. 2019 schafften beispielsweise die Tierschutzpartei, ÖDP / Familienpartei, Volt, Piraten und Die Partei den Sprung ins EU-Parlament. Wir stellen sie euch hier vor: Video herunterladen (103,7 MB | MP4)

6:00 Uhr Was wird bei der Kommunalwahl gewählt? Noch mal zur Erinnerung, worum es heute bei der Kommunalwahl geht: In 12 kreisfreien Städten finden Stadtratswahlen statt, in 24 Landkreisen geht es um die Neuzusammensetzung der Kreistage. Zudem werden insgesamt 129 Verbandsgemeinderäte sowie in 29 Gemeinden, die keiner Verbandsgemeinde angehören, Stadt- bzw. Gemeinderäte gewählt. Auch Direktwahlen von Amtsträgern gehen über die Bühne: In den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Germersheim und Mayen-Koblenz wird ein neuer Landrat bzw. eine neue Landrätin gesucht. In fünf Verbandsgemeinden (Baumholder, Birkenfeld, Hermeskeil, Oberes Glantal und Südeifel) werden hauptamtliche Bürgermeister/Bürgermeisterinnen gesucht. In allen Ortsgemeinden finden zudem Direktwahlen von ehrenamtlichen Bürgermeistern/Bürgermeisterinnen statt.

3:45 Uhr Um was geht es bei der Europawahl? Und auch nochmal zur Erinnerung, um was es bei der Europawahl geht: Bei der Europawahl geht es um die Zusammensetzung des 720-köpfigen EU-Parlaments. In der gesamten EU sind insgesamt etwa 350 Millionen Menschen wahlberechtigt. In Deutschland dürfen 65 Millionen Menschen an der Europawahl teilnehmen, davon leben rund 3,2 Millionen in Rheinland-Pfalz. Deutschland schickt 96 Abgeordnete in das EU-Parlament und damit als bevölkerungsreichstes Land die meisten aller EU-Staaten. In Deutschland gibt es bei der Europawahl keine Fünf-Prozent-Hürde - anders als bei Bundestagswahlen. Dadurch ziehen aus Deutschland auch Parteien, die nur wenige Stimmen bekommen, mit Vertretern ins Europaparlament ein.

0:01 Uhr Heute ist Wahltag! Wo muss ich wann hin? Ihr habt noch nicht per Briefwahl abgestimmt und möchtet ganz klassisch in der Wahlkabine wählen? Dann findet ihr die Adresse des nächstgelegenen Wahllokals in eurer Wahlbenachrichtigung. Alle Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Und: vergesst nicht, eure Wahlbescheinigung und euren Personalausweis (Reisepass geht auch) mitzunehmen!

23:14 Uhr Wichtigste Themen bei Kommunalwahl: Verkehr und Migration Die Politik vor Ort hat ganz konkrete Auswirkungen auf euren Alltag, das haben wir euch hier schon in einem früheren Beitrag beschrieben. Welche Bereiche euch in Rheinland-Pfalz am wichtigsten sind, hat der "Rheinland-Pfalz-Trend" des SWR-Politmagazins "Zur Sache" im Mai gezeigt: Mit deutlichem Abstand ist die Verkehrsinfrastruktur in Städten und Gemeinden das zurzeit wichtigste Thema für die meisten (32 Prozent) Menschen in Rheinland-Pfalz. Radwege, Straßen, Fußwege, ÖPNV - wie sieht Mobilität in Zukunft aus? Diese Frage ist für Menschen in Rheinland-Pfalz eine der entscheidenden vor der Kommunalwahl. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler Dahinter wird die Integration und Aufnahme von Migranten (16 Prozent) als drängendstes Problem vor Ort genannt. 14 Prozent der Befragten sehen akuten Handlungsbedarf auf dem lokalen Wohnungsmarkt. Für Menschen in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern (hier sind es 24 Prozent) ist Wohnen dabei ein noch viel wichtigeres Thema als für Menschen, die in kleineren Städten und Gemeinden leben.