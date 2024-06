Liveticker: ++ Die Wahl in ihrer Region: Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens ++

Am 9. Juni wird gewählt. In diesem Liveticker finden Sie ab Sonntagabend alle Infos, Ergebnisse und vieles mehr rund um die Kommunalwahl 2024 im Westen der Pfalz:

Freitag, 7. Juni

++ Orte ohne Bürgermeister im Westen der Pfalz ++

17:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz gibt es Orte, die keinen Bürgermeister oder keine Bürgermeisterin haben. Dazu gehört zum Beispiel Schneckenhausen im Kreis Kaiserslautern. Dort gibt es seit 2021 keine Ortsbürgermeisterin beziehungsweise keinen Ortsbürgermeister mehr. Niemand will das Amt übernehmen. Deshalb ist der Verbandsgemeindebürgermeister zuständig. Was sind die Vorteile, was die Nachteile?

++ Hitze in der Stadt: Was tun? ++

16:19 Uhr

Hitze kann tödlich sein und es gibt durch den Klimawandel immer mehr Hitzetage. Zum Teil verringert das die Lebensqualität in Städten. Ein Experte der Uni Kaiserslautern weiß, was Kommunen tun können.

++ Bezirkstag Pfalz wird neu gewählt ++

15:35 Uhr

Bei der Kommunalwahl am Sonntag wird auch der Bezirkstag Pfalz neu gewählt. Er besteht aus 29 Mitgliedern. Der Bezirkstag gehört zum Bezirksverband Pfalz. Der hat viele verschiedene Aufgaben - zum Beispiel kümmert er sich um Hütten im Pfälzerwald.

++ Immer wieder Angriffe auf Kommunalpolitiker ++

14:47 Uhr

Fast zwei Drittel der Bürgermeister und Lokalpolitiker in Deutschland sind laut Studien regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt. Auch in der Westpfalz wird der Ton Kommunalpolitikern gegenüber rauer. Außerdem wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Wahlplakate beschmiert oder zerstört.

++ Pannen bei der Briefwahl ++

13:30 Uhr

Viele Menschen in der Westpfalz haben ihr Kreuz für die Wahl am Sonntag schon gemacht. Die Zahl der Briefwähler liegt diesmal deutlich höher als in den Vorjahren. Allein in Kaiserslautern wurden mehr als 18.000 Briefwahl-Scheine ausgestellt, das sind knapp dreimal so viele wie bei der vergangenen Kommunalwahl. Und da kann auch mal etwas schief laufen, sagt Constanze Augustin von der Stadt Kaiserslautern. "Natürlich passieren Pannen. Bei 18.000 Wahlunterlagen, die wir für die Briefwahl ausstellen, kommt schon was vor. Aber die Leute melden sich, wenn was falsch ist." Wer falsche Wahlunterlagen bekommen hat, kann heute noch bei der Briefwahlstelle der eigenen Gemeinde anrufen.

++ So kommt die Gemeinde Kerzenheim an Geld ++

12:05 Uhr

Kerzenheim in der Pfalz ist so pleite wie es ein Ort nur sein kann. Der Gemeinderat rund um Bürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) findet trotzdem immer wieder engagierte Bürgerinnen und Bürger, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Spenden für die Kita sammeln, Geld für einen Balancierkurs oder für eine Bürgerstiftung auftreiben.

++ Mehr Briefwähler als bei den letzten Wahlen im Westen der Pfalz ++

08:26 Uhr

In vielen Städten und Verbandsgemeinden wurden mehr Briefwahl-Unterlagen beantragt als bei den Wahlen vor fünf Jahren:

++ In mehr als 50 Dörfern fehlen Kandidaten - zum Beispiel in Rittersheim++

08:15 Uhr

Stadträte, Kreistage, Verbandsgemeinderäte oder auch Ortsgemeinderäte und Ortsbeiräte werden genauso gewählt wie Stadt-, Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher - im Kreis Kusel außerdem ein VG-Bürgermeister. Doch nicht überall gibt es auch Kandidaten. Ein Überblick: