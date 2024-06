SWR-Live-Ticker aus dem Westen der Pfalz

Das SWR Studio in Kaiserslautern berichtet am Sonntag, 9. Juni, in einem Live-Ticker von den Europa- und Kommunalwahlen in der Westpfalz. Reporterinnen und Reporter werden unterwegs sein, Stimmen und Stimmungen einfangen. Zudem gibt es die wichtigsten Wahlergebnisse und auch so manches am Rande der Wahl im Live-Ticker.