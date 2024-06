Am 9. Juni 2024 wird in Rheinland-Pfalz gewählt: Bei der Europawahl und der Kommunalwahl. In der Pfalz wird außerdem der Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz neu gewählt.

Etwa eine Million Menschen in der Pfalz dürfen am Sonntag (9. Juni) auch ihr Parlament wählen: den Bezirkstag Pfalz. Der wird alle fünf Jahre neu gewählt. Dem Bezirkstag Pfalz gehören nach eigenen Angaben 29 Mitglieder aus allen Teilen der Region an. Bei dieser Wahl sind acht politische Parteien und eine Wählergruppe zugelassen: SPD, CDU, Die Grünen, AfD, FDP, FWG, Die Linke, BSW - Bündnis Sahra Wagenknecht und die Tierschutzpartei. Insgesamt treten 191 Kandidatinnen und Kandidaten an. Jeder, der am 9. Juni wählt, darf eine Stimme für einen Kandidaten abgeben.

Bezirkstag Pfalz: Die Spitzenkandidaten für die Wahl Fast 200 Kandidatinnen und Kandidaten treten am 9. Juni bei der Wahl des Bezirkstags Pfalz an. Nach Angaben des Bezirksverbands Pfalz gibt es dabei folgende Spitzenkandidaten: SPD: Dr. Klaus Weichel aus Kaiserslautern - Ex-Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern

CDU: Hans-Ulrich Ihlenfeld aus Haßloch - Landrat des Kreises Bad Dürkheim

Die Grünen: Irmgard Münch-Weinmann aus Speyer - Beigeordnete der Stadt

AfD: Wolfgang Kräher aus Bad Dürkheim - Diplom-Ingenieur

FDP: Petra Dick-Walther aus Bad Dürkheim - Steuerfachangestellte

FWG: Marc Weigel aus Neustadt an der Weinstraße - Oberbürgermeister der Stadt Neustad/Weinstraße

Die Linke: Sabrina Albers aus Speyer - Verwaltungsfachangestellte

BSW - Bündis Sahra Wagenknecht: Peter Kalmes aus Clausen - Diplom-Finanzwirt

Tierschutzpartei: Manuela Magdalena Baker-Kriebel aus Höhfröschen - Gymnasiallehrerin

Der Bezirkstag Pfalz leitet den Bezirksverband Pfalz. Dieser ist ein höherer Kommunalverband in der Region. Also ein Zusammenschluss, der sich um Belange von Städten und Kreisen in der Region kümmert. Und zwar um die Belange, "die unterhalb des Landes und oberhalb der Landkreise und kreisfreien Städte angesiedelt sind".

Bezirksverband und Bezirkstag Pfalz sind nach eigenen Angaben für die gesamte Pfalz zuständig: für die rund 1,4 Millionen Menschen, die in der Region leben. Außerdem für unterschiedliche Einrichtungen, die für die gesamte Region und darüber hinaus von Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem Schulen, Theater und Museen.

Aufgaben, die die Kräfte einzelner Kommunen übersteigen, können im großen Ganzen eines Kommunalverbandes besser erfüllt werden, so der Bezirksverband Pfalz. Große Entscheidungen für den Verband werden vom Bezirkstag Pfalz getroffen. Zum Beispiel, wenn es um finanzielle Fragen für Einrichtungen geht. Der Bezirksverband Pfalz selbst finanziert sich unter anderem durch die Einnahmen der Einrichtungen, die er betreibt und durch Geld vom Land.

Diese Städte und Landkreise gehören zum Bezirksverband Pfalz Städte: Kaiserslautern

Pirmasens

Zweibrücken

Frankenthal

Landau

Ludwigshafen

Neustadt

Speyer Kreise: Donnersbergkreis

Kreis Kaiserslautern

Kreis Kusel

Kreis Südwestpfalz

Bad Dürkheim

Kreis Germersheim

Rhein-Pfalz-Kreis

Kreis Südliche Weinstraße Quelle: Bezirksverband Pfalz

Seinen Sitz hat der Bezirksverband Pfalz in der Innenstadt von Kaiserslautern. SWR

Der Bezirksverband Pfalz ist nach Angaben des Landes in Rheinland-Pfalz einzigartig. Denn: "Mit dem Bezirkstag Pfalz hat die Pfalz die älteste Volksvertretung auf deutschem Boden." Die politischen Wurzeln des Bezirksverbands reichen bis in die Zeit um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zurück, heißt es auf der Internetseite des Verbandes.

Die Geschichte des Bezirksverbands Pfalz Französische Revolution: Die Geschichte des Bezirksverbands Pfalz beginnt mit der Französischen Revolution. 1798 hatten Revolutionstruppen das Gebiet links des Rheins besetzt, auch die Pfalz. Im Jahr 1800 führte Napoleon den Conseil général ein - einen Generalrat - und zwar auf französischem Staatsgebiet und auch in der Pfalz. Dadurch bekamen die Pfälzer unter anderem in Ansätzen eine regionale Selbstverwaltung. Bayerisches Königreich: 1816 kam die Pfalz zum Bayerischen Königreich. Dadurch änderte sich einiges. König Maximilian I. Joseph ließ auf Drängen der Pfälzer den Generalrat, den die Franzosen gegründet hatten, als "Landrath" neu einrichten. Gewissermaßen die erste Volksvertretung auf deutschem Boden. In den "Landrath" wurden 20 Menschen aus der Pfalz berufen. Das war quasi die Geburtsstunde des Bezirksverbands Pfalz. Denn: Sein höchstes Entscheidungsgremium, der Bezirkstag Pfalz, ist Nachfolger des "Landraths". Dieser kümmerte sich damals um viele Dinge. Zum Beispiel baute er Straßen und ein Zentralgefängnis in Kaiserslautern. Zeit um Ersten und Zweiten Weltkrieg: 1919 wurde der "Landrath" in Kreistag umbenannt und zu Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltungsrecht. Der "Kreistag Pfalz" - als Vorgänger des Bezirksverbands Pfalz - war eine wichtige Stütze der Pfälzerinnen und Pfälzer. Unter anderem während der französischen Besatzung, Inflation, Arbeitslosigkeit und Weltwirtschaftskrise. 1933 unterwarfen die Nationalsozialisten den pfälzischen Kreistag und entmachteten ihn. Dann gehörten dem Gremium ausschließlich Mitglieder der NSDAP an. Gründung Land Rheinland-Pfalz: Mit der Gründung des Landes Rheinland-Pfalz wurde auch die Existenz des Bezirksverbands Pfalz als Höherer Kommunalverband verfassungsrechtlich gesichert. Im Januaur 1950 gab es die erste Sitzung des Bezirkstags Pfalz. Die erste Wahl der 29 Mitglieder fand im April 1951 statt. Quelle: Bezirksverband Pfalz

29 Politikerinnen und Politiker sind als Abgeordnete Teil des Bezirkstags Pfalz. Sie werden von politischen Gruppen in der Pfalz aufgestellt und alle fünf Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Die Mitglieder führen ihr Amt im Bezirkstag ehrenamtlich aus. Aus ihrer Mitte wählen sie den Bezirkstagsvorsitzenden und zwei Stellvertreter.

Seit 2004 ist Theo Wieder (CDU) Vorsitzender des Bezirkstags Pfalz. Zuletzt wurde er 2019 zum vierten Mal in Folge zum Vorsitzenden wiedergewählt. Bei der Wahl am 9. Juni 2024 wird er nicht mehr antreten.

Alle Abgeordneten treffen sich regelmäßig bei Sitzungen des Bezirkstags Pfalz und treffen teilweise große Entscheidungen. Es gibt allerdings auch Treffen in kleineren Arbeitsgruppen beziehungsweise in Ausschüssen. Jeder kümmert sich um ein anderes Aufgabenfeld des Bezirksverbandes. Zum Beispiel um Bildungs- und Kultureinrichtungen. Von den Ausschüssen wird die politische Arbeit des Bezirksverbandes vorbereitet und zum Teil beschlossen.

Die Aufgaben des Bezirksverbands Pfalz sind vielfältig; im Mittelpunkt seines Wirkens steht jedoch immer der Mensch.

Pfälzische Geschichte und Volkskunde, Musik, Museen, Gesundheit, Umweltschutz oder Tourismus: Um all diese Themen und Bereiche kümmern sich Bezirksverband und Bezirkstag Pfalz. Es geht unter anderem darum, gewisse Dinge, wie Kunst zu erhalten, den Pfälzerwald zu schützen und um Lebensqualität. Ziel ist es nämlich auch, dass die Region attraktiv bleibt - für die Menschen, die hier leben und für Gäste, die in die Pfalz kommen.

Denn: Im Mittelpunkt des Wirkens des Bezirksverbands Pfalz steht immer der Mensch, schreibt dieser auf seiner Homepage. Damit der Verband und sein Entscheidungsträger seine Aufgaben erfüllen können, betreibt er in der Pfalz unterschiedliche Einrichtungen oder ist an ihnen beteiligt. Laut Land Rheinland-Pfalz sind das mehr als 20 an verschiedenen Standorten.

Bereiche, in denen der Bezirksverband Pfalz beteiligt ist:

"Die Pfalz ist reich an kulturellen Angeboten, literarischen, historischen und volkskundlichen Schätzen", so der Bezirksverband Pfalz. Deshalb unterstützt er Einrichtungen, die sich dieser Aufgaben angenommen haben. Darunter sind das Kaiserslautrer Pfalztheater und das Museum Pfalzgalerie und das Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße.

Außerdem fördert der Verband zahlreiche öffentliche und private Initiativen, die sich um Kunst und Kultur kümmern. Dadurch will er einen Beitrag zum kulturellen Leben in der Pfalz leisten und Menschen in der Region Kunst und Kultur näherbringen.

Diese Kultureinrichtungen in der Region gehören zum Bezirksverband Pfalz Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern

Pfalztheater Kaiserslautern

Pfalzbibliothek in Kaiserslautern

Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern

Historisches Museum der Pfalz in Speyer

Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße

Klostermuseum Historama in Hornbach,

Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim

Umweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg bei Kusel

Deutsches Schuhmuseum in Hauenstein

Dynamikum in Pirmasens

Deutsches Straßenmuseum in Germersheim

Villa Denis in Diemerstein bei Frankenstein.

Auch das Pfalztheater Kaiserslautern gehört zum Bezirksverband Pfalz. Es spielt nicht nur im eigenen Haus, sondern auch an vielen anderen Orten in und außerhalb der Pfalz. Damit kommt es laut Verband einem wichtigen Auftrag nach: den Menschen die Welt des Theaters näherbringen. SWR

Seit vielen Jahren vergibt der Bezirksverband auch Preise für Menschen oder Vereine aus der Region. Zum Beispiel im Bereich Musik und Kunst. Mit den Pfalzpreisen zeichnet er "hervorragende Leistungen von Kunst- und Kulturschaffenden, Heimatforschern, Journalisten und innovativen Köpfen" aus. Darüber hinaus wird das ehrenamtliche Engagement und die jugendpolitische Arbeit von Sportvereinen gewürdigt.

Zum Bezirksverband Pfalz gehören außerdem zwei Schulen in der Region: die Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern und eine Schule des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation in Frankenthal. Diese können junge Menschen besuchen, die nicht oder nur sehr schlecht hören können.

Das bieten Meisterschule und Pfalzinstitut Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern: Dort kann man eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf machen, zum Beispiel zum Tischler, Maler oder Goldschmied. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich zum Meister sowie zum staatlich geprüften Techniker weiterzuqualifizieren. Durch den Bezirksverband Pfalz als Träger kann die Meisterschule ihre Aus- und Weiterbildungen nach eigenen Angaben schulgeldfrei anbieten. Frankenthaler Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation: Das ist eine Schule für junge Menschen, die nicht hören können. Die Schule wurde laut Bezirksverband 1825 gegründet und ist die älteste deutsche Schule für Hörgeschädigte auf linksrheinischem Gebiet. Bis heute sei die Einrichtung die einzige ihrer Art in der Region Rheinhessen-Pfalz. Junge Menschen aus ganz Deutschland - zwischen vier und 25 Jahren - besuchen die Schule. Bei Menschen, die nicht oder nur schwer hören können, kommt es zu einer starken Beeinträchtigung der Sprachentwicklung, so der Bezirksverband Pfalz. "Das Pfalzinstitut hat sich zur Aufgabe gemacht, Hörsprachbehinderte von der frühesten Kindheit an bis zur Berufsausbildung zu fördern und ihnen Eingliederungschancen in allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft zu ermöglichen." Deshalb bietet es unter anderem verschiedene Beratungsstellen, eine Kindertagesstätte und eine Schule für gehörlose Schülerinnen und Schüler. Außerdem sollen hörgeschädigte Schüler am Pfalzinstitut in Zukunft auch Abitur machen können. Quelle: Bezirksverband Pfalz

Der Bezirksverband Pfalz bietet außerdem verschiedene Schulungs- und Weiterbildungsangebote. Zum Beispiel für kleine und große Tourismus-Anbieter. Das geht über die RegioAkademie in Lambrecht. Für Lehrerinnen und Lehrer bietet der Verband Unterrichtsmaterial zu verschiedenen Themen, das von Experten erarbeitet wurde. Dazu gehören unter anderem "Die Pfalz im Mittelalter" oder "Der Erste Weltkrieg und die Pfalz".

Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Außerdem gibt es Material zum Thema "Die Pfalz im Nationalsozialismus". Denn auch das gehört zu den Aufgaben des Bezirksverbands Pfalz: an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Damals war der Vorgänger des Bezirksverbands Pfalz entmachtet worden, so der Verband auf seiner Internetseite. In dem Gremium saßen ausschließlich Mitglieder der NSDAP. Sie duldeten zum Beispiel, dass psychisch kranke Menschen getötet und Pfälzer Juden verfolgt wurden.

Im Oktober 1940 wurden laut Verband etwa 825 Juden aus der Pfalz zusammengetrieben und ins Internierungslager im südwestfranzösischen Gurs verschleppt. Viele Menschen starben in Gurs und in anderen französischen Lagern wegen der katastrophalen Bedingungen oder wurden in die Vernichtungslager der Nazis im Osten gebracht und ermordet. "Damit so etwas nicht mehr passiert", organisiert der Verband nach eigenen Angaben verschiedene Aktionen. Unter anderem Reisen für Jugendliche an Orte, wo die Nazis Verbrechen begangen haben.

Ziel des Bezirksverbands ist es vor allem, dass es den Menschen, die in der Pfalz leben, gut geht und sie gesund sind. Deshalb ist er für das Pfalzklinikum verantwortlich. Es gilt als einer der größten Dienstleister für seelische Gesundheit in der Pfalz. Derzeit hat das Pfalzklinikum rund 1.000 Plätze und Betten an mehreren Standorten. Etwa in Klingenmünster, Kaiserslautern und Rockenhausen. Dort gibt es zum Beispiel Kliniken für Kinder und Jugendliche und ältere Menschen.

Außerdem berät der Bezirksverband Pfalz im sozialen Bereich und betreibt aktive Jugendarbeit. Zum Beispiel bietet er Kindern und Jugendlichen ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten. Unter anderem mit dem Mitmachmuseum Dynamikum in Pirmasens oder einem Jugend-Club im Historischen Museum der Pfalz in Speyer.

Der Bezirksverband Pfalz ist außerdem für das Biosphärenreservat Pfälzerwald zuständig. Es geht beispielsweise um den Schutz verschiedener Arten. SWR

Der Schutz von Natur, Klima und Verbrauchern ist ebenfalls Aufgabe des Bezirksverbands Pfalz. Es gehe um nachhaltigen Schutz des Menschen und seiner Umwelt sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Deshalb leitet der Verband seit 2014 den deutschen Teil des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Wichtig hier unter anderem: "eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas zu erhalten und weiterzuentwickeln" - als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Im Pfälzerwald blühen außerdem noch seltene Pflanzen und dort leben vom Aussterben bedrohte Tierarten. Laut Bezirksverband ist es, "die wesentliche Aufgabe von Naturschutz und Landschaftspflege, die Vielfalt und Eigenart von Flora und Fauna zu schützen und die ihrer Art angemessenen Lebensräume zu bewahren" und das im Einklang mit dem Menschen.

Pfalzwerke und Bezirksverband arbeiten zusammen

Um am verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen der Erde zu arbeiten, ist der Bezirksverband Pfalz auch an den Pfalzwerken beteiligt. Die versorgen Menschen in der Region mit Strom, Gas und Wärme. Laut Verband ist es den Werken ein "Anliegen, ökologische und ökonomische Strategien langfristig in Balance zu halten. Die Umwelt auch für nachfolgende Generationen lebenswert zu erhalten, ist erklärtes Unternehmensziel".

Seit mehr 30 Jahren investieren die Pfalzwerke in erneuerbare Energien und engagieren sich besonders in den Bereichen Solarenergie und Windkraft, so der Bezirksverband Pfalz. Und das alles für die Energieversorgung der Zukunft und zum Schutz von Natur und Klima.

Das Landgestüt in Zweibrücken: Auch hier wirkt der Bezirksverband Pfalz mit. SWR

Landgestüt Zweibrücken wird vom Bezirksverband Pfalz unterstützt

Der Bezirksverband Pfalz und sein Entscheidungsträger - der Bezirkstag - engagiert sich seit 2019 auch beim Landgestüt in Zweibrücken. Und zwar mit einem jährlichen Zuschuss als Mitstifter. "Stiftungszweck ist die nachhaltige Förderung des Pferdesports, vor allem in Form von Jugendförderung. Aber auch die Tierzucht, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie die Wahrung der langen Tradition stehen im Zentrum."

Denn das Landgestüt Zweibrücken blickt auf eine mehr als 250 Jahre alte Geschichte zurück. Es gehört damit zu den ältesten Landgestüten in Deutschland.