Orte, die Demokratiegeschichte schrieben: Von Kaiserslautern zum Hambacher Schloss

Um die Demokratie in Deutschland wurde in der Geschichte heftig gekämpft. Die Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ will an die historischen Prozesse erinnern, denen wir unsere freiheitlichen und sozialen Grundwerte verdanken. Zwei Orte in der Pfalz sind aktuell besonders wichtig: die Fruchthalle in Kaiserslautern und das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße.