Geld für Pfälzerwaldhütten im Westen der Pfalz

Einige Pfälzerwaldhütten in der Westpfalz profitieren vom Förderprogramm zum Erhalt der Hütten. Unter anderem wird an der "Hohen List" bei Eppenbrunn ein Spielplatz modernisiert.

Viele Hütten im Pfälzerwald werden ehrenamtlich betrieben. Die Gebäude sind meistens recht alt und rustikal - sie in Schuss zu halten, kostet eine Menge Geld. Deshalb gibt es ein Förderprogramm zum Erhalt der Pfälzerwaldhütten vom Bezirksverband Pfalz. Und davon fließt in diesem Jahr auch einiges in die Westpfalz.

Waldhaus "Starkenbrunnen" bekommt neue Küche

Mit mehr als 13.000 Euro bekommt das Waldhaus "Starkenbrunnen" bei Pirmasens die größte Förderung in unserer Region. Mit dem Geld soll die Küche renoviert werden. Dazu zählen laut Bezirksverband vor allem auch die in die Jahre gekommenen Gas-, Wasser- und Stromleitungen.

Vögel und Nager haben Hütte im Kreis Kaiserslautern beschädigt

Außerdem wird am "Waldhaus" in Otterbach im Kreis Kaiserslautern die Fassade neu gedämmt. Die ist nämlich kaputt, weil in den vergangenen Jahren immer wieder Vögel und Nagetiere darin genistet haben.

Einbrüche in Hütte im Kreis Kusel verhindern

Und weil in die "Buchwaldhütte" bei Theisbergstegen im Kreis Kusel schon mehrmals eingebrochen wurde, soll dort eine Alarmanlage installiert werden. Anfang des Jahres hatten dort Einbrecher Lebensmittel und Geräte im Wert von fast 5.000 Euro mitgenommen. Die Alarmanlage könnte sich schnell rechnen, denn die soll nur etwa die Hälfte des damaligen Schadens kosten.

Bezirksverband Pfalz hilft Hütten zu erhalten

Der Bezirksverband Pfalz stellt seit 2018 jährlich rund 100.000 Euro zur Verfügung, um bautechnische, hygienische und Brandschutzmängel an Hütten und Häusern im Biosphärenreservat Pfälzerwald und dem restlichen Teil der Pfalz zu beheben.