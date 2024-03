Das Biosphärenreservat Pfälzerwald: Lebensraum für Mensch und Tier

per Mail teilen

Im Süden von Rheinland-Pfalz befindet sich das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands: der Pfälzerwald. Seit den 90ern ist er UNESCO-Biosphärenreservat.

Fast 180.000 Hektar misst der Pfälzerwald. Damit ist er das größte zusammenhängende Waldgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Ein Großteil der Bäume sind Nadelhölzer wie Kiefern. Der Pfälzerwald liegt zwischen Bad Dürkheim, Neustadt an der Weinstraße, Landau, Kaiserslautern, Pirmasens und der Grenze zu Frankreich. Seit 1959 ist der Wald in der Pfalz nach Angaben des Landes ein Naturpark. Das macht ihn zu einem wichtigen Erholungsraum für die Menschen, die in der Pfalz und der Region leben.

Anfang der 90er Jahre wurde der Pfälzerwald von der UNESCO - der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur - als Biosphärenreservat anerkannt. Damit ist er Teil des weltweiten Netzes der Biosphärenreservate und auch eine Modellregion. Im Biosphärenreservat Pfälzerwald sollen "vorbildliche Beispiele für ein langfristig harmonisches Miteinander von Mensch und Natur entwickelt werden", so Landesforsten Rheinland-Pfalz.

Biosphärenreservate tragen dazu bei, natürliche Ressourcen der Erde zu erhalten und sie nachhaltig zu nutzen. Außerdem geht es darum Umweltbelastungen vorzubeugen, die biologische Vielfalt zu erhalten und umweltgerechtes Verhalten bewusst zu machen. Seit Ende der 90er ist das Gebiet auch Teil des grenzüberschreitenden deutsch-französischen Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen.

Das Biosphärenreservat Pfälzerwald ist nach eigenen Angaben eine Kulturlandschaft, die Menschen über viele Generationen hinweg entwickelt haben. Das Gebiet besteht aus zwei großen Naturräumen: dem Pfälzerwald und einer Reben-Landschaft, der Deutschen Weinstraße. Dazu kommen tiefe Bachtäler, zum Beispiel das Hochspeyerbachtal und Gebirge. Alles zusammen bietet eine besonders vielfältige Landschaft.

Hier gibt es Forst- und Landwirtschaft, Weinbau und Tourismus. Und nicht nur das. Der Pfälzerwald ist für die Region ein wichtiger Wasserspeicher, Frischluftspender und Erholungsgebiet für Menschen. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Pflanzen und wilder Tiere, die hier leben. Darunter Luchse, Wildkatzen und Fledermäuse.

All das gilt es im Rahmen des Biosphärenreservats langfristig zu schützen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Natur- und Landschaftsschutz soll mit den Bedürfnissen der Menschen im Pfälzerwald in Einklang gebracht werden. Dafür gibt es nach Angaben des Landes spezielle Entwicklungs- und Förderprogramme, Forschungsprojekte und Umweltbeobachtung. Damit befasst sich zum Beispiel die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt bei Kaiserslautern.

Viele Projekte werden durch das grenzüberschreitende deutsch-französische Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen auch über die Grenze hinweg umgesetzt. Um Touristen und Bürger die Aufgaben und Ziele näher zu bringen, gibt es das „Haus der Nachhaltigkeit“. Dort gibt es zum Beispiel Ausstellungen und Vorträge, unter anderem rund um das Thema nachhaltige Entwicklung.

Schutz, Pflege und Entwicklung des Pfälzerwaldes

Damit das Biosphärenreservat Pfälzerwald seine Aufgaben und Ziele sinnvoll umsetzen kann, ist es laut Landesforsten in drei Zonen unterteilt. In Kernzone, Pflegezone und Entwicklungszone.

Drei Zonen im Biosphärenreservat Pfälzerwald Kernzone: Hier wird die Natur sich größtenteils selbst überlassen. Pflanzen und Tiere soll sich ungestört entwickeln können. Der Mensch soll möglichst wenig eingreifen. Wenn, dann nur zu Forschungs- oder Bildungszwecken. Sonst gelten strenge Regeln, an die sich Waldbesucher halten müssen. Zum Beispiel darf man keine Pflanzen pflücken und muss auf gekennzeichneten Wegen bleiben. Pflegezone: Die Pflegezonen im Biosphärenreservat Pfälzerwald dienen quasi als Puffer für die Kernzone. Sie sollen die Kernzone von äußeren Beeinträchtigungen abschirmen. Der Mensch kann hier eingeschränkt wirken. Zweck der Pflegezonen ist nämlich auch: Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Landschaft. Davon hängt auch der Fortbestand zahlreicher Tier- und Pflanzenarten ab. Entwicklungszone: Sie macht den größten Teil des Biosphärenreservats Pfälzerwald aus. Der Bereich ist Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum für Menschen. Trotzdem soll hier umwelt- und ressourcenschonend gearbeitet werden. Gerade in der Entwicklungszone geht es darum, eine nachhaltige Entwicklung im Einklang von Mensch und Natur zu fördern. Quelle: Landesforsten Rheinland-Pfalz

Für Menschen bedeutet die Natur Erholung und innere Ruhe. An Natur hat das Biosphärenreseravt Pfälzerwald viel zu bieten. Deshalb ist die Region auch ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel. Hier gibt es dichte und märchenhafte Wälder aus Laub- und Nadelbäumen. Dazu kommen imposante, uralte Sandsteinfelsen oder Höhlen, als Heimat für Tiere und Pflanzen und zahlreiche Bäche, die sich durch Täler schlängeln oder stille Wooge. Sportlich und geschichtlich hat das Biosphärenreservat Pfälzerwald auch einiges zu bieten.