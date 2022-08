Experten sicher: Wolf ist zurück im Pfälzerwald

Die jüngsten Angriffe auf Nutztiere in der Pfalz gehen auf ein und denselben Wolf zurück. Das haben Laboranalysen ergeben.

Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf in Trippstadt, kurz KLUWO, hat die Vorfälle von einem Institut in Frankfurt untersuchen lassen. Dort sind sich die Experten einig: Die seit Mitte Juli in der Pfalz getöteten Schafe und Ziegen wurden von ein und demselben Wolf gerissen.

Dazu wurden nach den entsprechenden Vorfällen in Fischbach bei Dahn, Carlsberg im Kreis Bad Dürkheim und Schmittshausen in der Südwestpfalz Kot-, Urin- und Blutspuren genetisch untersucht. Anhand derer kann das KLUWO jetzt mit Sicherheit sagen, dass mindestens ein männlicher Wolf durch die Pfalz streift, der zuletzt in den italienischen Alpen heimisch war.

Ob sich das Tier damit auch wieder dauerhaft hier ansiedelt oder weiterzieht, beobachtet das Zentrum in Trippstadt unter anderem mittels Fotofallen. Sollten Nutztierhalter Fragen oder Ängste haben, steht das KLUWO nach eigenen Angaben als Ansprechpartner bereit.