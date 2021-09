Ende für das Luchsprojekt im Pfälzerwald

Geschichte des Luchses in Rheinland-Pfalz

Ursprünglich besiedelte der Luchs alle größeren Wald- und Waldsteppengebiete in Mitteleuropa. Weil die Tiere verfolgt wurden und immer weniger Nahrung fanden, erreichte die Luchsverbreitung Mitte des 20. Jahrhunderts ihren niedrigsten Stand. Der Luchs war in Westeuropa ausgerottet. Vorkommen gab es noch in Skandinavien, in den Karpaten, im Baltikum und im Balkan. Eine große zusammenhängende Population existierte nur noch in Russland.

Die Wälder erholten sich, Beutetiere des Luchses kehrten zurück, und so konnte sich die Population in Europa wieder erholen. 2016 gab es in Deutschland zwei Luchspopulationen, die auf Wiederansiedlungen im Böhmerwald/Bayerischen Wald und im Harz zurückzuführen sind.

Im Pfälzerwald wurden seit den frühen 1980er Jahren wieder vereinzelt Luchshinweise registriert. Mit Hilfe des EU Life Luchs-Projektes wurden in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 20 Tiere im Pfälzerwald angesiedelt, mindestens 18 Jungtiere kamen auf die Welt. Weitere Meldungen zu Einzeltieren sind aus der Eifel bekannt, ihre Herkunft ist ungeklärt. (Quelle: Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz)