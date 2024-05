Die neue Spielzeit des Pfalztheaters Kaiserslautern erfordert noch einmal Kreativität bei der Bühnenwahl. Diesmal heißt es: Kneipe statt große Bühne.

Die neue Spielzeit 2024/25 steht und heißt "Rauswärtsspiel". Der Titel ist eine Anspielung, denn die Künstlerinnen und Künstler gehen wieder raus aus dem großen Haus und führen ihre Stücke an eher ungewöhnlichen Orten in Kaiserslautern auf. Zum Beispiel wird das Schauspiel "In einer mondhellen Winternacht" in der Kaiserslauterer Kneipe Hannenfass Lounge aufgeführt. Das Stück passt gut in eine Party-Atmosphäre, ist die Leiterin des Jungen Pfalztheaters Anne Werner überzeugt.

Man will versuchen, Theater und neue Orte zu vereinen. Zudem wird es eine Produktion in einem Fitnessstudio an der Universität in Kaiserslautern geben. Nach dem Wasserschaden im vergangenen Jahr gibt es im Herbst einen letzten Bauabschnitt, der die Theater-Aufführungen an alternativen Spielorten erforderlich macht.

Pfalztheater Kaiserslautern hat 23 Premieren im Programm

Vom 19. September dieses Jahres bis zum 29. Juni nächsten Jahres gibt es insgesamt 23 Premieren. Darunter das Schauspiel "Drei Schwestern" von Anton Tschechow sowie die Jugendoper "Das Tagebuch der Anne Frank", das vom Jungen Pfalztheater aufgeführt wird. Weil Stücke wie zum Beispiel "Arsen und Spitzenhäubchen" oder "Die Zauberflöte" in der Vergangenheit gut beim Publikum ankamen, hat das Direktorium diese erneut ins Programm genommen.

Am Pfalztheater in Kaiserslautern wurde die neue Spielzeit vorgestellt. SWR

Pfalztheater Kaiserslautern bietet Mitmach-Projekte an

Neben Schauspiel-, Musik- und Tanzaufführungen bietet das Pfalztheater nach der Sommerpause wieder einige Mitmach-Projekte an. Interessierte können beispielsweise bei offenen Tanztrainings dabei sein, die einmal im Monat sonntags stattfinden. Wer mit dem Pfalztheater mal die Korken knallen lassen will, kann auch das tun. In der nächsten Spielzeit soll ein generationsübergreifendes Projekt "feste feiern" entstehen, bei dem die unterschiedlichsten Menschen eingeladen sind, mitzumachen. Dabei wollen die Veranstalter von den Teilnehmenden wissen, wofür es sich überhaupt lohnt zu feiern und anschließend aus den Antworten ein Theaterstück machen.

Auslastung in Kaiserslautern zuletzt schlechter als erhofft

Nach Angaben der kaufmännischen Direktorin am Pfalztheater Kaiserslautern, Simone Grub, hätte der Ticket-Verkauf in der noch aktuellen Spielzeit besser laufen können. Aus finanzieller Sicht liefen nicht alle Produktionen so gut wie erhofft. Auch habe man laut Grub sehr mit den Tarifabschlüssen für die Beschäftigten zu kämpfen.