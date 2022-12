Wasserschaden im Pfalztheater - Großes Haus bis 31. Januar nicht nutzbar

Der Wasserschaden zwingt das Pfalztheater dazu, alle Aufführungen im Großen Haus bis zum 31. Januar abzusagen. Mittlerweile steht auch die Ursache des Schadens fest.

Wie das Pfalztheater mitteilt, ist die Brandlöschanlage während einer routinemäßigen Prüfung durch die Brandwache der Feuerwehr Kaiserslautern angegangen. Diese Prüfung werde vor dem Beginn jeder Veranstaltung durchgeführt. Am Montag stand eine Aufführung des Weihnachtsmärchens "Peterchens Mondfahrt" auf dem Programm.

Es müssten jetzt weitere Untersuchungen, Probebohrungen und technische Prüfungen durchgeführt werden. Außerdem werde "ohne Unterlass" getrocknet, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen, weshalb bis zum 31. Januar 2023 keine Aufführungen im Großen Haus möglich seien.

Suche nach anderen Spielstätten für das Pfalztheater

Zurzeit werde nach Ausweich-Spielstätten gesucht. Möglich ist, dass das Neujahrskonzert zum Beispiel in der Fruchthalle stattfindet. Wer Karten für die ausgefallenen Veranstaltungen gekauft hat, kann diese an der Theaterkasse umtauschen oder zurückgeben.

Programm der Werkstattbühne ausgeweitet

Außerdem hat das Pfalztheater den Spielplan für die kleinere Werkstattbühne, die nicht von dem Wasserschaden betroffen ist, erweitert. Als weitere Aufführungen sind "Gold!", das Musiktheater für Kinder von Leonhard Evers, am 25.12. um 17 Uhr und am 27.12. um 16 Uhr geplant. Der Tanzabend "The Thread" findet zusätzlich am 28.12. um 20 Uhr statt. "Die toten Freunde (Dinosauriermonologe)" von Ariane Koch läuft zusätzlich am 29.12. um 20 Uhr. Das Klassenzimmerstück "Tito, mein Vater und ich" von Maja das Gupta wird am 30.12. um 17 Uhr aufgeführt. "Das gibt’s nur einmal", der Schlagerabend kommt am 1.1.23. um 18.30 Uhr zur Aufführung. Karten für diese Aufführungen gibt es an der Theaterkasse und auf der Internetseite des Pfalztheaters.