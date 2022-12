Wasserschaden im Pfalztheater Kaiserslautern - Vorstellungen abgesagt

Im Pfalztheater in Kaiserslautern gibt es einen großen Wasserschaden. Die Brandlöschanlage ging los - ohne erkennbaren Grund. Mehrere Vorstellungen wurden abgesagt.

Ein Sprecher des Pfalztheaters sagte, warum die Sprinkleranlage angegangen ist, soll nun ein Gutachter herausfinden. Teile der Hauptbühne, die Unterbühne und der Orchestergraben standen unter Wasser. Die Haustechnik und die Feuerwehr hätten alles unternommen, das Wasser aus dem Gebäude zu entfernen. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Im Hof des Pfalztheaters standen am Morgen zwei Autos der Feuerwehr. Die Mitarbeitenden begutachteten den Wasserschaden. SWR

Der Bezirksverband als Träger des Pfalztheaters, die Theaterleitung und die Stadt haben einen Krisenstab gebildet. Dieser verfolge zwei Ziele: Zum einen soll er feststellen, welche Schäden entstanden sind. Zum anderen soll er dafür sorgen, dass das Theater so schnell wie möglich wieder den Betrieb aufnehmen kann.

Vorstellungen des Pfalztheaters fallen bis 23. Dezember aus

Fest steht, dass alle Veranstaltungen bis einschließlich zum 23. Dezember im Großen Haus und auf der Werkstattbühne abgesagt werden müssen. Betroffen sind nach Angaben des Sprechers die Aufführungen von "Peterchens Mondfahrt", "The Red Thread", "The Nutcracker and I", "Die lustige Witwe" und "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda/Through his Teeth".

Karten können an der Kasse des Pfalztheaters zurück gegeben werden

Abonnentinnen und Abonnenten des Pfalztheaters erhalten Gutschriften für die ausgefallenen Vorstellungen. Wer Karten im freien Verkauf erstanden hat, kann diese an der Theaterkasse zurückgeben oder umtauschen. Wie es mit den Vorstellungen nach dem 23. Dezember weiter geht, will das Pfalztheater möglichst schnell im Internet mitteilen.