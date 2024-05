Kommunalwahl im Westen der Pfalz: So sieht es in den Kreisen und Städten aus

Die Kommunalwahl am 9. Juni rückt näher. Stadträte, Kreistage, Verbandsgemeinderäte oder auch Ortsgemeinderäte und Ortsbeiräte werden genauso gewählt wie Stadt-, Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher - im Kreis Kusel außerdem ein VG-Bürgermeister. Ein Blick über die Westpfalz - wo in mehr als 50 Dörfern Kandidaten fehlen.

Klar ist bereits: Im Donnersberger Kreistag wird es künftig keine neuen Parteien beziehungsweise Gruppierungen geben. SPD, CDU, Grüne, AfD, FDP, FWG und die Freie Liste Nordpfalz haben wieder Listen erstellt. Dagegen kandidieren die Linken nicht mehr für das Gremium.

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten bei Kommunalwahl in Eisenberg

In Eisenberg kandidiert erstmals die AfD für den Verbandsgemeinderat. Gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten wollen Stadtbürgermeisterin beziehungsweise Stadtbürgermeister werden: Neben Amtsinhaber Peter Funck (FWG) sind das Sissi Lattauer (SPD), Pia Zimmer (CDU), Ingo Henke (FDP) und Stefan Lauble (parteilos).

Auch in Kirchheimbolanden stellt die AfD erstmals eine Liste für den Verbandsgemeinderat. Um das Amt des Stadtbürgermeisters bewerben sich Alexander Groth (FWG) und der Amtsinhaber Marc Muchow (CDU). Lediglich in Rittersheim gibt es niemanden, der als Ortsbürgermeisterin beziehungsweise Ortsbürgermeister kandidiert. In Gauersheim tritt neben Amtsinhaber Reiner Schlesser (SPD) mit Jens Holger Ott auch ein Kandidat der AfD an, wie der Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt.

In manchen Dörfern wählen die Räte Ortsbürgermeister

Keine neuen Gruppierungen bewerben sich in Göllheim für den Verbandsgemeinderat. In Göllheim selbst ist Amtsinhaber Dieter Hartmüller (CDU) ohne Gegenkandidaten für den Posten des Ortsbürgermeisters. Laut VG-Bürgermeister Steffen Antweiler (FWG) gibt es in Bubenheim, Immesheim, Standenbühl und Zellertal keine Ortsbürgermeisterkandidaten. Möglich aber, dass dort Ortschefs dann von den neuen Ortsgemeinderäten gewählt werden.

Auch in Winnweiler treten keine neuen Gruppierungen für den VG-Rat an. Zwei Kandidaten wollen Winnweilerer Ortsbürgermeister werden: Amtsinhaber Rudolf Jacob (CDU) und Christian Ritzmann (FDP). In Imsbach und Wartenberg-Rohrbach gibt es dagegen keine Kandidaten.

Zwei Kandidaten in Rockenhausen und der kleinsten Stadt der Pfalz

In der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land gibt es keine Ortsbürgermeisterkandidatinnen beziehungsweise -kandidaten in Bayerfeld-Steckweiler, Dörrmoschel, Finkenbach-Gersweiler, Gehrweiler, Mannweiler-Cölln, Oberhausen, Rathskirchen, Reichsthal, St. Alban, Schiersfeld, Waldgrehweiler und in Würzweiler. Wie andernorts ist es auch hier möglich, dass Ortschefs von den neuen Ortsgemeinderäten gewählt werden.

In Rockenhausen treten Güngör Aydin (SPD) und Michael Vettermann (FDP) als Stadtbürgermeisterkandidaten an. Für den Verbandsgemeinderat kandidiert erstmals die Freie Wählergruppe Rockenhausen und der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, so die Verwaltung. Und dann noch ein Blick in die kleinste pfälzische Stadt: In Obermoschel (rund 1.000 Einwohner) treten Amtsinhaber Ralf Beisiegel und Frank Wagner (beide parteilos) für den Posten des Stadtbürgermeisters an.

Keine neuen Gruppierungen bewerben sich für Sitze im Kaiserslauterer Stadtrat. Ins Rennen gehen nach Angaben der Stadt wieder SPD, CDU, Grüne, AfD, FDP, Freie Wähler und die Linke. In allen Ortsteilen gibt es Ortsvorsteherkandidatinnen beziehungsweise -kandidaten, in Hohenecken gleich drei. "So viele gab es dort - soweit wir uns zurückerinnern können - in den letzten 20 Jahren nicht", teilt die Stadt mit. Amtsinhaber Alexander Rothmann (CDU), Heike Spies (SPD) und Werner Hammel (Freie Wähler) treten in Hohenecken an.

Bündnis Sahra Wagenknecht will bei Kommunalwahl in den Kreistag Kaiserslautern

Für den Kreistag Kaiserslautern kandidiert erstmals das Bündnis Sahra Wagenknecht. Außerdem treten SPD, CDU, Grüne, AfD, FDP, FWG und Linke an. Seit mehr als als 25 Jahren hatte die FDP nicht mehr für den Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau kandidiert. Nun tritt die Partei laut der VG-Verwaltung mit einer Liste für das Gremium bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wieder an. Einen Bewerber gibt es für den Posten des Ortsbürgermeisters in Bruchmühlbach-Miesau: Rüdiger Franz (SPD). Nur in Gerhardsbrunn hat sich niemand gefunden, der als Ortsbürgermeister kandidiert.

In der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn treten keine neuen Gruppierungen für den VG-Rat an. Gleich drei Bewerberinnen und Bewerber gibt es laut der VG-Verwaltung dagegen für den Ortsbürgermeisterposten in Enkenbach-Alsenborn: Christel Meusel (SPD), Amtsinhaber Jürgen Wenzel (CDU) und Ralf Folz (FDP). Auch in den anderen Ortsgemeinden gibt es Kandidatinnen und Kandidaten. In Hochspeyer treten beispielsweise Vincenzo Ferrandina (CDU) und Michael Haberer (parteilos) an.

FDP tritt in Landstuhl wieder an

Auch in Landstuhl kandidiert die FDP nach einer Pause wieder für den Verbandsgemeinderat und auch den Stadtrat, wie VG-Bürgermeister Peter Degenhardt (CDU) mitteilt. Zwei Kandidaten wollen zudem Stadtbürgermeister werden: Mattia De Fazio (CDU) und Markus Göttel (FWG).

In der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach treten die Grünen laut Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) erstmals seit 25 Jahren wieder für den VG-Rat an. Die Linke habe dagegen keine Liste mehr eingereicht. Hechler selbst ist auch der einzige Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters. Wie auch in der VG Landstuhl gibt es in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach in allen Ortsgemeinden Bürgermeisterkandidatinnen oder -kandidaten.

AfD will bei Kommunalwahl erstmals in VG-Rat Otterbach-Otterberg

In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg tritt die AfD erstmals für den VG-Rat an. In Otterbach ist Amtsinhaber Marco Reschke (FWG) einziger Kandidat für die Ortsbürgermeisterwahl. In Otterberg kandidieren Amtsinhaberin Martina Stein (SPD) und Jan Hock (FWG) für den Stadtbürgermeisterposten. Nach Angaben der VG-Verwaltung wird es in Schneckenhausen weiterhin niemanden geben, der das Amt des Ortbürgermeisters beziehungsweise der Ortsbürgermeisterin übernimmt.

Für den Verbandsgemeinderat Weilerbach treten keine neuen Gruppierungen an. Dafür wollen die AfD in Schwedelbach und die Wählergruppe Wolf in Reichenbach-Steegen neu in Ortsgemeinderäte, wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt.

In Reichenbach-Steegen und in Weilerbach gibt es jeweils drei Ortsbürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten. In Weilerbach treten Peter Kannengießer (SPD), Jochen Kassel (CDU) und Bernd Schellhaas (parteilos) an, in Reichenbach-Steegen Sascha Metzger (parteilos), Günter Albrecht (FWG) und Kathrin Wolf (parteilos). Damit werde es in Reichenbach-Steegen erstmals nach knapp 50 Jahren keinen Bürgermeister der SPD geben, so die Verwaltung.

Bündnis Sahra Wagenknecht will auch in den Bezirkstag Pfalz Neun Parteien beziehungsweise Gruppierungen kandidieren bei der Kommunalwahl am 9. Juni für den Bezirkstag Pfalz. Der Wahlausschuss hat nach Angaben des Bezirksverbands Pfalz alle eingereichten Wahlvorschläge zugelassen. Rund eine Million Pfälzerinnen und Pfälzer sind wahlberechtigt. Es kandidieren CDU, SPD, Grüne, FWG, AfD, FDP, Die Linke, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die Tierschutz-Partei. Der Bezirkstag Pfalz besteht aus 29 ehrenamtlichen Abgeordneten. Diese wiederum wählen den Bezirkstagsvorsitzenden. Der Bezirkstag Pfalz ist das höchste Organ des Bezirksverbands Pfalz. Das Gremium gibt es bereits seit mehr als 200 Jahren. Der Bezirksverband soll das "Selbstverwaltungsrecht" der Pfälzer verkörpern.

Neu in den Kuseler Kreistag möchte die Wählergruppe Danneck, die sich im Frühjahr gegründet hat. Zudem bewerben sich SPD, CDU, Grüne, AfD, FDP und FWG für das Gremium. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan geht der Blick am 9. Juni natürlich auch in die Kreisstadt. Nachdem Amtsinhaber Jochen Hartloff (SPD) nach insgesamt mehr als 30 Jahren nicht mehr antritt, wird es künftig einen neuen Stadtbürgermeister geben. Zwei Kandidaten haben dafür ihren Hut in den Ring geworfen: Martin Heß (CDU) und Peter Schmid (SPD).

In Lauterecken-Wolfstein treten nach Angaben der VG-Verwaltung keine neuen Gruppierungen für den Verbandsgemeinderat an. In Lauterecken kandidiert Amtsinhaberin Isabel Steinhauer-Theis (CDU) als einzige Kandidatin als Stadtbürgermeisterin. In Wolfstein will Christian Nickel (parteilos) als Stadtbürgermeister auf Herwart Dilly folgen, der nicht mehr zur Wahl antritt. Keine Ortsbürgermeisterkandidaten gibt es laut der Verbandsgemeindeverwaltung in 18 der 41 Ortsgemeinden: in Deimberg, Eßweiler, Glanbrücken, Hausweiler, Hefersweiler, Heinzenhausen, Herren-Sulzbach, Hoppstädten, Kappeln, Kreimbach-Kaulbach, Merzweiler, Nerzweiler, Oberweiler im Tal, Offenbach-Hundheim, Reipoltskirchen, Relsberg, Rothselberg und Wiesweiler. Allerdings weißt VG-Bürgermeister Andreas Müller (SPD) auch darauf hin: "Bereits früher wurde schon in vielen Ortsgemeinden die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürgermeister vom Rat gewählt."

Eine Kandidatin und ein Kandidat im Oberen Glantal

Noch einen Stimmzettel mehr bekommen die Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Dort steht nämlich auch die Wahl der VG-Bürgermeisterin beziehungsweise des VG-Bürgermeisters an. Pia Bockhorn (SPD) und Amtsinhaber Christoph Lothschütz (CDU) kandidieren dafür.

Für den Verbandsgemeinderat tritt erstmals die FDP mit einer Liste an, wie die VG-Verwaltung mitteilt. In Waldmohr tritt Charlotte Jentsch (SPD) als Stadtbürgermeisterin an. Keine Kandidaten für den Ortsbürgermeisterposten gibt es in Frohnhofen, Henschtal, Langenbach und Matzenbach.

In Pirmasens hat der Stadtwahlausschuss sechs Vorschläge für die Stadtratswahl zugelassen: SPD, CDU, Grüne, AfD, FDP und der Freie Wähler Block. Die Linke und die Partei treten diesmal nicht an. In allen Ortsbezirken gibt es Ortsvorsteherkandidatinnen beziehungsweise -kandidaten.

In Zweibrücken kandidieren die SPD, CDU, Grüne, AfD, FDP, FWG und die Partei für den Stadtrat. Auch hier gibt es in allen Ortsteilen Kandidatinnen und Kandidaten für die Ortsvorsteherwahlen.

Erstmals tritt das Bündnis Sahra Wagenknecht auch für den Kreistag Südwestpfalz an. In Dahn kandidieren neben Amtsinhaber Holger Zwick auch Erwin B. Hoffmann (parteilos) und Bianka Meigel (CDU) für das Stadtbürgermeisteramt.

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten bei Kommunalwahl in Hauenstein

In der Verbandsgemeinde Hauenstein treten die Wählergruppe Hääschde und die Wählergruppe Manfred Schary erstmals für den VG-Rat an. Gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten gehen für das Ortsbürgermeisteramt in Hauenstein ins Rennen: Steffen Mellein (parteilos), Amtsinhaber Michael Zimmermann (CDU), Manfred Seibel (Grüne), Andreas Wilde (SPD) und Bernhard Scherthan (parteilos). Keine Kandidatinnen und Kandidaten gibt es dagegen laut der VG-Verwaltung in Darstein, Dimbach, Lug, Schwanheim und Spirkelbach - und damit der Mehrzahl der Ortsgemeinden.

In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land kandidiert erstmals die AfD für den Verbandsgemeinderat. Laut der Verwaltung gibt es dort in allen Ortsgemeinden und Ortsbezirken Kandidatinnen und Kandidaten.

AfD tritt erstmals in Rodalben an

Auch in Rodalben gibt es in allen Dörfern Kandidatinnen und Kandidaten. Und auch dort tritt die AfD erstmals für den Verbandsgemeinderat und den Stadtrat an. Zwei Bewerber gibt es für das Stadtbürgermeisteramt in Rodalben: Amtsinhaber Claus Schäfer (CDU) und Wolfgang Schultz (SPD).

In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gibt es in Biedershausen, Hettenhausen, Knopp-Labach und Schmitshausen keine Ortsbürgermeisterkandidatin oder keinen -kandidaten. In Thaleischweiler-Fröschen stellen sich zwei Bewerber zur Wahl: Florian Auer (CDU) und Bruno Clauß (parteilos). Zwei Kandidaten gibt es unter anderem auch mit Peter Sprengart (CDU) und Volker Bauer (parteilos) in Wallhalben.

Überall Kandidaten bei Kommunalwahl in der VG Waldfischbach-Burgalben

In der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben treten keine neuen Gruppierungen für den VG-Rat an. Laut VG-Bürgermeister Felix Leidecker (CDU) kandidieren in Waldfischbach-Burgalben Amtsinhaber Michael Oestreicher (parteilos) und Jürgen Schmalenberger (SPD). In allen Ortsgemeinden gibt es zur Kommunalwahl Ortsbürgermeisterkandidatinnen oder -kandidaten.

Auch in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land kandidieren keine neuen Gruppierungen für den Verbandsgemeinderat. Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung gibt es in Kleinbundenbach keinen Ortsbürgermeisterkandidaten.

Auch in der Verbandsgemeinde Baumholder im Kreis Birkenfeld gibt es einen Stimmzettel mehr für die Wählerinnen und Wähler. Denn auch hier wird ein Verbandsbürgermeister gewählt. Zwei Kandidaten stellen sich zur Wahl: Christian Flohr von der SPD und Amtsinhaber Bernd Alsfasser (Freie Wähler).

Für das Amt des Stadtbürgermeisters von Baumholder bewirbt sein ein Kandidat. Das ist Amtsinhaber Günther Jung (FWG Dr. Nagel).