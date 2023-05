Holzpellets sorgen in Waldmohr für hohe Kohlenmonoxid-Werte

In einem Wohnhaus in Waldmohr (Kreis Kusel) hat ein Melder mehrfach erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen und Alarm geschlagen. Die Bewohner hatten frische Holzpellets bekommen.

Ein so genannter CO-Melder hatte in dem Wohnhaus zwei Mal Alarm geschlagen, um auf erhöhte Kohlenmonoxid-Werte hinzuweisen. Deshalb verständigte die Familie, die in dem Haus wohnt, die Feuerwehr. Die machte das, was in so einem Fall geraten wird: Sie lüftete das Haus ordentlich durch.

Hoher Kohlenmonoxid-Wert trotz Lüften in Waldmohr

Nachdem die Fenster aber wieder geschlossen worden waren, stieg die Kohlenmonoxid-Konzentration erneut an. Es stellte sich heraus, dass die Familie nur wenige Tage vorher eine große Menge an Holzpellets geliefert bekommen hatte. Die Pellets lagerten auch nach Angaben der Feuerwehr in einem dafür vorgesehen Raum. Es sei aber "ein nicht unbekannter Verlauf", dass Pellets die Werte ansteigen lassen können.

Holzpellets können Kohlenmonoxid-Wert erhöhen

Ordnungsamt und Feuerwehr gaben der Familie einige Tipps, wie sie das künftig verhindern und wie sie sich weiter schützen kann. Beispielsweise soll sich die Familie einen zweiten Warnmelder anschaffen. Die Familie habe direkt einen Heizungsbauer beauftragt, um die Tipps umzusetzen, so die Feuerwehr.