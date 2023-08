per Mail teilen

Wie gelingt klimafreundliches Heizen in den Kommunen? Daran wird auch in rheinland-pfälzischen Gemeinden gearbeitet. Finanzielle Unterstützung soll vom Bund kommen.

In Eisenberg in der Pfalz hat der technische Leiter der Verbandsgemeindewerke, Andreas Lill, bereits damit begonnen den Energieverbrauch der Verbandsgemeinde umzuplanen. Für Lill sei wichtig, dass dies mit einer guten Kommunikation gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erfolge.

Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, im Landkreis Kaiserslautern, hat mit dem punktuellen Ausbau der Fernwärme bereits wichtige Schritte in Richtung klimaneutrales Heizen eingeleitet. Um die Fernwärme für die gesamte Verbandsgemeinde auszubauen, brauche es aber noch weitere Untersützung bei der Planung, so Bürgermeisterin Silke Brunk (SPD). Beantragt wurde diese nun beim Bund, der die kommunale Wärmeplanung mit insgesamt 500 Millionen Euro fördern will.