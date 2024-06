Knappe Kiste: So kurios liefen Kommunalwahl und Europawahl im Westen der Pfalz

Der Super-Wahltag hat der Pfalz viele Ergebnisse beschert. Von unglaublichen Geschichten rund um die Europawahl und Kommunalwahl. Von Orten, wo die SPD zur Splitterpartei wird.

Für die Bürgerinnen und Bürger im Westen der Pfalz gab's bei der Wahl am Sonntag viel zu kreuzen. Manche mussten wegen Kommunalwahl und Europawahl acht Wahlzettel mit in die Kabine nehmen. Die Ergebnisse – bemerkenswert.

Hier war's bei der Kommunalwahl knapp: Die Macht der 118 Petersbächler

"Meine Stimme kann doch nichts bewirken!", mag manch einer sagen. Den Gegenbeweis macht der kleine Ortsteil Petersbächel in der Gemeinde Fischbach bei Dahn in der Südwestpfalz. Hier sind zwei Kandidaten angetreten, um Ortsvorsteher zu werden: Amtsinhaber Georg Dillmann und Herausforderer Rolf Birnstein (beide parteilos). 118 Einwohner haben abgestimmt. Und beide Kandidaten haben exakt 59 Stimmen bekommen. Deswegen geht's am 23. Juni in die Stichwahl.

Welchen Unterschied eine einzelne Stimme machen kann, zeigt sich auch in Oberwiesen im Donnersbergkreis. Da ist Heike Renz (FWG) mit 161 zu 160 Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt worden. Knapper geht's nicht.

Wahlbeteiligung: Städter im Westen der Pfalz wählen nicht so gern

Wer nach Sonntag mal die Wahlbeteiligung in der Westpfalz unter die Lupe nimmt, der wird Unterschiede feststellen. So sind die Bewohner der Landkreise im Schnitt deutlich Wahl-begeisterter als die Städter.

Während in den großen Städten Zweibrücken (57,3 Prozent), Pirmasens (53,8) und Kaiserslautern (53,7) nicht ganz so viele Wähler ihre Stimme für den Stadtrat abgegeben haben, sieht es in den Kreisen anders aus: Im Donnersbergkreis (66,6), Kreis Kaiserslautern (67,2), Kusel (68,5) oder Südwestpfalz (72,7) lag die Wahlbeteiligung deutlich höher.

Woran das liegen könnte, hat Politik-Professor Marcus Höreth im SWR-Interview analysiert:

Die Jungen müssen's richten – bei der FDP in Bruchmühlbach-Miesau

Die FDP kann nach der Kommunalwahl weiß Gott nicht viele Wahlerfolge in der Westpfalz zählen. Doch zu den wenigen gehört der Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau. Dort hat sich zum ersten mal überhaupt ein FDP-Kandidat einen Sitz gesichert: der 19-jährige Eric Grabowski, Abiturient, Freier Demokrat und – laut der Plattform LinkedIn – Raumfahrt-Fan aus Bruchmühlbach-Miesau im Kreis Lautern.

Kommunalwahl: die beliebtesten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Manch ein Kandidat oder Kandidatin kann sich über großartige Wahlergebnisse freuen. So wurde Karin Crammee-Renner (parteilos) in Dielkirchen im Donnersbergkreis mit 92,9 Prozent zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Oder Philipp Gruber (FWG) mit 92,7 Prozent zum Ortsbürgermeister von St. Julian (Kreis Kusel). Beide hatten allerdings keine Gegenkandidaten.

Aber, dass das trotzdem nicht selbstverständlich ist, zeigt ein Blick nach Cronenberg im Kreis Kusel. Da hatte Andreas Endrulat (parteilos) auch keinen Gegner bei der Wahl zum Ortsbürgermeister, aber 65,3 Prozent der Wähler haben "Nein" gestimmt.

Der farbloseste Verbandsgemeinderat: Weilerbach

Blau, pink, rot und neuerdings lila. Bei der Farbenvielfalt der Parteienlandschaft kann einem bei dieser Kommunalwahl wirklich der Kopf schwirren. Übersichtlicher ist es da in Weilerbach. Da gibt's im neuen Verbandsgemeinderat nur vier Parteien: SPD, CDU, Grüne und FWG. Ebenso farblos ist die VG Landstuhl, hier mit den vieren SPD, CDU, FDP und FWG. Letztere als zweitstärkste Kraft sogar mit 34,6 Prozent. Apropos FWG.

Die überraschendsten Erfolge der Wahl: Freie Wähler und FWG

Nicht das Gleiche, aber leicht zu verwechseln: Die Freien Wähler und Freie Wählergruppen oder -Gemeinschaften (FWG), die auf verschiedenen Ebenen in der Region große Erfolge feiern können. Die Freien Wähler sind zum Beispiel in vier Lautrer Ortsbeiräten stärkste Kraft. Die Freie Wählergruppe Otterberg-Otterbach kommt im Verbandsgemeinderat an die Spitze (31,5 Prozent) und die Freie Wählergruppe Stadt Otterberg darf mit Jan Hock (57,4) dort auch den neuen Bürgermeister stellen.

Lows and Highs: Achterbahn der Gefühle bei der Europawahl

Der Wahlerfolg von Parteien kann von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein, das haben die Europawahlergebnisse in den Ortsgemeinden gezeigt. Die sind – zugegebenermaßen – mit Vorsicht zu genießen, da das Mini-Dörfer sind und hier nur die Urnenwahl gezählt wurde.

Entsprechend gibt's verrückte Ergebnisse: Mancherorts sind die Erfolge erstaunlich, so räumt die AfD in Schneckenhausen 46,7 Prozent ab. Ungeahnte Erfolge feiert die Partei "Die Partei" in Ludwigswinkel (4,7 Prozent). Oder die FDP in Großbundenbach (Kreis SWP) mit – sage und schreibe – 12,5 Prozent. Bemerkenswert, da die FDP, ebenso wie die Linke anderenorts genau 0 mal gewählt wird.

Die Grünen haben nach der Wahl vielerorts zu klagen. So bekommen sie in Obernheim-Kirchenarnbach (Kreis SWP) gerade mal 0,8 Prozent, werden kurioserweise in Bennhausen (Donnersbergkreis) aber mit Abstand am meisten gewählt (31,2 Prozent!). Ähnliches erleben die Sozialdemokraten bei der Europawahl. Die SPD kann zwar 32,7 Prozent der Wähler in Adenbach (Kreis Kusel) von sich überzeugen, holt in Schauerberg (Kreis SWP) dagegen nur 1,5 Prozent, wie eine Splitterpartei.

Die Union hält sich in den Gemeinden da stabiler, schwankt nur zwischen 45,7 Prozent (Weselberg, Kreis SWP) und 10,4 Prozent (Frankenstein, Kreis KL).

Ein spannender Wahlabend: Im Rathaus Kaiserslautern haben Lokalpolitik und Verwaltung die Ergebnisse der Europawahl und Kommunalwahl verfolgt. SWR

To small to fail: Unterjeckenbach im Kreis Kusel

Und Sie warten immer noch gebannt auf die Europawahl-Ergebnisse in Unterjeckenbach im Kreis Kusel? Sie werden vergeblich warten. Wer die Wahlergebnisse von so kleinen Orten recherchiert, kommt auf der Internetseite des Landeswahlleiters nicht weiter. Urnen mit weniger als 30 Stimmzetteln dürfen nicht separat ausgezählt werden und werden deswegen versiegelt und in einem anderen Bezirk mitausgezählt, um das Wahlgeheimnis zu wahren. Sorry, Unterjeckenbach.