Blog: ++ Vermisster Mann aus Kaiserslautern wieder da ++ Diskussion über Ausbau der B10 ++ EM im Westen der Pfalz

Donnerstag, 13. Juni

++ Vermisster Mann aus Kaiserslautern wieder da ++

16:45 Uhr

Nachdem die Polizei in den vergangenen zwei Tagen nach einem 56-jährigen Mann aus Kaiserslautern gesucht hat, haben Zeugen gemeldet, dass er in Kaiserslautern sei und es ihm gut gehe.

++ Wo können Fußballfans die EM im Westen der Pfalz schauen? ++

14:50 Uhr

Sind Sie schon im EM-Fieber? Wenn Sie die Spiele gerne in größerer Gesellschaft schauen möchten, haben wir folgende Tipps:

++ Wasserrohrbruch in Bruchmühlbach-Miesau ++

13:17 Uhr

Aus einigen Wasserhähnen in Bruchmühlbach-Miesau könnte unter Umständen gerade kein Wasser fließen. Der Grund: Ein Wasserrohrbruch in der Kaiserstraße. Aktuell versuchen die Wasserwerke, die Wasserversorgung wieder herzustellen. Wie lange das dauert ist laut der Integrierten Leitstelle Kaiserslautern nicht klar. Davon betroffen sind vor allem die Kaiser- Bruch-, und Langwieder Straße.

++ Was sagen die Kaiserslauterer zu einer möglichen Wehrpflicht? ++

12:42 Uhr

Gerade wird viel über eine mögliche Form der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Verteidigungsminister Pistorius will künftig junge Männer dazu verpflichten, anzugeben, ob sie der Bundeswehr dienen wollen. Dazu haben auch die Menschen in der Kaiserslauterer Fußgängerzone eine Meinung:

Um die Pläne zur Wehrpflicht umzusetzen, müsste ein entsprechendes Gesetz geändert werden. Das könnte noch vor der Sommerpause des Bundestags passieren, so Pistorius.

++ Konferenz zum Thema Smart City ++

10:41 Uhr

Wie kann die Digitalisierung dabei helfen, Städte und ländliche Regionen zu entwickeln? Darum kümmert sich das Projekt "Smart City" - und dazu gibt es heute eine Konferenz in Kaiserslautern. Dabei treffen sich zum ersten Mal alle Beteiligten - Forscher, Stadtplaner, Ingenieure, Klimaforscher oder auch Verwaltungswissenschaftler. Sie sprechen zum Beispiel darüber, wie Bürger in den Prozess mit einbezogen werden können oder wie mit Hilfe der Digitalisierung das Leben von Senioren im ländlichen Raum verbessert werden kann. Die Konferenz findet im Fritz-Walter-Stadion statt.

++ EM-Bronze für Zernikel ++

9:40 Uhr

Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau hat am Abend im Finale der Leichtathletik-EM in Rom Bronze geholt. Er teilt sich den dritten Platz mit dem Türken Ersu Sasma. Der Pfälzer meisterte die Höhe von 5 Meter 82.

++ Diskussion über Ausbau der B10 ++

9:07 Uhr

In Annweiler treffen sich heute Behörden, Kommunen, Verbände und Bürgerinitiativen und sprechen über den geplanten Ausbau der B10 zwischen Wellbachtal und Annweiler-Queichhambach. Sie alle können sagen, was sie vom möglichen Ausbau halten. Argumente dafür oder dagegen anbringen. Zum Beispiel zu den Themen Naturschutz oder Lärmbelastung. Der Termin soll der zuständigen Behörde helfen, eine Entscheidung zum B10-Ausbau zu finden.

++ Vor einem Jahr hat der Wald bei Rodalben gebrannt ++

7:03 Uhr

Heute vor einem Jahr hat ein Waldbrand in der Südwestpfalz die Menschen und vor allem Einsatzkräfte in Atem gehalten. Ein Steilhang an der Landstraße 482 zwischen Pirmasens und Rodalben war in Brand geraten. Das Feuer breitete sich durch Wind und Hitze extrem schnell aus. Seitdem hat die Verbandsgemeinde Rodalben Feuerwehrkräfte speziell für Waldbrände ausbilden lassen und auch besonders sichere Feuerschutz- Kleidung angeschafft.

Mittwoch, 12. Juni

++ Erik Wekesser wechselt zum FCK ++

18:30 Uhr

Außenbahnspieler Erik Wekesser ist ab sofort wieder ein Roter Teufel. Das gab der Verein bekannt. Der 26-Jährige lief bereits von 2007 bis 2017 für den FCK auf und wechselt jetzt von Nürnberg zurück in die Pfalz. "Ich habe praktisch meine gesamte Kindheit und Jugend beim FCK verbracht und freue mich daher riesig, wieder hier zu sein", so Wekesser. "Ich kann es kaum erwarten, erstmals in einem Pflichtspiel im vollen Fritz-Walter-Stadion für den FCK aufzulaufen", beschreibt Erik Wekesser den Wechsel.

++ Verbandsgemeinde Pirmasens-Land investiert in Schulen ++

17:10 Uhr

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land will in diesem Jahr rund eine Million Euro in ihre Schulen investieren. Dabei geht es zum einen um Klimaschutz, zum anderen soll der Ganztagesbetrieb vorbereitet werden. Die größte Investition dürfte der Austausch der Fenster in der Turnhalle der Schule in Lemberg sein - weil sie 4,80 Meter hoch sind. Die Sanierung soll dazu führen, dass die Heizkosten sinken. In der Grundschule in Bottenbach sollen außerdem LED-Lichter eingebaut werden. Fast 600.000 Euro will die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land nach Angaben von Bürgermeister Klaus Weber für die Vorbereitung der Ganztagsbetreuung in den Schulen ausgeben. In der Turnhalle in Lemberg werden die Umkleidekabinen erneuert, die Schule Bottenbach bekommt unter anderem Schallschutztüren und einen Sonnenschutz. Und an der Schule in Vinningen wird der Schulhof neu gestaltet.

++ Polizei sucht Mann aus Kaiserslautern ++

15:30 Uhr

Die Polizei sucht Maik Fröhlich aus Kaiserslautern. Er könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

++ Zwei Schwerverletzte nach Autounfall - A63 war gesperrt ++

13:55 Uhr

Auf der A63 zwischen Kirchheimbolanden und Göllheim sind am Mittag zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war deshalb auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wie es zum Umfall kam, ist noch nicht bekannt. Die A63 war zwischenzeitlich hinter der Anschlussstelle Kirchheimbolanden in Richtung Kaiserslautern voll gesperrt. Eine Spur wird gerade wieder freigeben.

++ Landesstraße nach Hangrutsch wieder frei ++

13:25 Uhr

Seit Februar war die Landesstraße zwischen Thallichtenberg im Kreis Kusel und Baumholder nach einem Hangrutsch gesperrt - jetzt ist sie wieder frei. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität war die Böschung auf einer Länge von 80 Metern abgerutscht. Während der Sperrung hat der Landesbetrieb nicht nur die Böschung abgesichert, sondern gleich auch die gesamte Straße auf einer Länge von rund zwei Kilometern neu asphaltiert. Das alles hat rund eine Million Euro gekostet, die das Land übernimmt.

++ Schulen in Stadt und Kreis Kaiserslautern bekommen Geld ++

12:23 Uhr

Das Land gibt mehreren Schulen in Stadt und Kreis Kaiserslautern rund zwei Millionen Euro. Nach Angaben des Landtagsabgeordneten Thomas Wansch sollen mit dem Geld An- und Umbauten der Gebäude bezahlt werden. Außerdem werden der Brandschutz und die Barrierefreiheit verbessert. Das Geld fließt nach Angaben von Wansch in die Grundschulen in Landstuhl, Olsbrücken, Otterberg, Rodenbach und Steinwenden sowie ins Schulzentrum Süd in Kaiserslautern. Insgesamt stellt das Land in diesem Jahr 65 Millionen Euro für Baumaßnahmen an Schulen zur Verfügung.

++ Mehr Geld für Maler und Lackierer in der Westpfalz ++

11:29 Uhr

Maler und Lackierer in der Westpfalz bekommen mehr Geld. Nach Angaben der Gewerkschaft IG BAU gilt das für den Mindestlohn und den Tariflohn. An diese Tarife müssen sich alle Betriebe in der Westpfalz halten. Demnach regelt der neue Mindestlohn, dass kein Maler und kein Lackierer weniger als 15 Euro pro Stunde verdienen darf. Quereinsteiger müssen mindestens 13 Euro bekommen. Die IG BAU habe auch einen höheren Tariflohn für die Maler und Lackierer durchgesetzt. Der liege jetzt bei 18,87 Euro pro Stunde.

++ Nach Aufregung um Nest: wie es dem Storch im Kreis Kusel geht ++

10:58 Uhr

Im Frühjahr hatte ein Storch in Herschweiler-Pettersheim im Kreis Kusel sein Nest auf einer Stromleitung gebaut. Zur Sicherheit wurde es entfernt. Jetzt hat der Storch ein neues Nest gebaut, auf einer Plattform am gleichen Strommast. Die Plattform wurde nach Kritik von Tierschützern und Bürgern gebaut. Christine Fauß, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Kusel, glaubt, dass der Vogel im nächsten Jahr aus seinem Winterquartier dorthin zurückkehren wird.

++ Studie: Steigende Temperaturen in Kaiserslautern ++

8:25 Uhr

In den kommenden Jahren könnte es in Kaiserslautern deutlich wärmer werden. Das zeigt eine Klima-Studie, die die Stadt in Auftrag gegeben hat. Demnach soll es tatsächlich viel heißer werden, gerade im Zentrum von Lautern. In den Nächten soll es demnach auch nicht mehr richtig abkühlen. Erholsam schlafen dürfte in den nächsten Jahrzehnten also schwieriger werden. Für die sogenannte Stadtklima-Analyse sind Temperaturdaten, Messungen zu Luftströmen oder Wärmeinseln zusammengetragen worden. Damit hat man dann ein Modell für Lautern im Jahr 2055 erstellt. Die Analyse zeigt, dass sich die Innenstadt jetzt schon extrem aufheizt, weil viele Flächen fast komplett versiegelt sind. Etwas besser siehts da aus, wo Bäume Schatten spenden, zum Beispiel am Stadtpark. Aber insgesamt ist es - auch heute schon - sehr viel wärmer als im Umland. Und das dürfte sich bis 2055 weiter verstärken.

++ Lkw stößt im Donnersbergkreis beinahe mit Zug zusammen ++

7:48 Uhr

Auf dem Bahnübergang in Bayerfeld-Steckweiler im Donnersbergkreis ist gestern ein Lkw fast mit einem Zug zusammengestoßen. Laut Polizei war der Lkw-Fahrer auf den Bahnübergang gefahren, obwohl die Ampel rot war. Dann ist die Schranke zugegangen und der Lkw hat teilweise noch auf dem Übergang gestanden. Als sich der Zug genähert hat, ist der Lkw zurückgefahren, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch ist die Bahnschranke kaputtgegangen. Der Fahrer des Zugs hat das Ganze aber schon rechtzeitig gesehen und gebremst. Verletzt wurde niemand. Die kaputte Schranke haben Mitarbeiter der Bahn ausgetauscht.

++ Hussong kommt bei Leichtathletik-EM auf Platz vier ++

6:50 Uhr

Bei der Leichtathletik-EM in Rom hat Speerwerferin Christin Hussong aus Zweibrücken eine Medaille verpasst. Die Ex-Europameisterin hat im Finale mit 61,92 Metern ihre beste Leistung geworfen und ist damit auf Platz vier gelandet. Zuletzt hatte Hussong gesundheitliche Probleme. Zu ihrem vierten Platz bei der EM in Rom sagte sie: "Für mich fühlt sich das wie eine Medaille an. Ich bin stolz auf mich." Hussong hatte 2018 bei der EM in Berlin den Titel gewonnen.

++ Neue Baustelle auf der A6 bei Kaiserslautern ++

6:18 Uhr

Auf der A6 bei Kaiserslautern müssen sich Autofahrer ab heute für mehrere Wochen auf Verkehrsbehinderungen in Richtung Saarbrücken einstellen. Die Brücke an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West muss repariert werden. Laut Autobahn GmbH wird der gesamte Verkehr in Richtung Saarbrücken über die Fahrspuren Richtung Mannheim umgeleitet. Die Anschlussstelle soll dennoch wie gewohnt zur Verfügung stehen. Besonders zu den Stoßzeiten ist in diesem Bereich wegen der Verkehrsumleitung mit Stau zu rechnen. Auch auf der B270 soll es Tagesbaustellen geben, wenn das Baustellen-Gerüst aufgebaut wird und Arbeiten an der Unterseite der Brücke anstehen. Die Brückenabdichtung an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West wird erneuert und die Fahrspur der Autobahn in Richtung Saarbrücken bekommt eine neue Asphaltschicht. Die Arbeiten sollen bis Oktober dauern.

Dienstag, 11. Juni

++ Nach Kommunalwahl: Neue Ordnung im Stadtrat Kaiserslautern ++

17:30 Uhr

Im Stadtrat Kaiserslautern verändert sich nach der Kommunalwahl einiges. Die SPD kann ihren ersten Platz zwar verteidigen, allerdings nur knapp. Der große Gewinner ist die AfD.

++ Sembach: Polizei ermittelt Exhibitionist ++

16:15 Uhr

Am Wochenende hat sich ein Mann in Sembach vor Kindern entblößt. Die Polizei konnte ihn inzwischen identifizieren.

++ Miroslav Klose neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg ++

14:50 Uhr

Miro Klose ist neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg. Wir haben die Menschen in Kaiserslautern gefragt, was sie davon halten.

12:20 Uhr

++ KL: Neuer Dienstleister für die Schulbuchausleihe steht fest ++

8:50 Uhr

Dass es einen neuen Dienstleister für die Schulbuchausleihe in Kaiserslautern geben wird, war bekannt, wer es wird, war noch nicht klar. Jetzt steht es fest: Die Stadt hat den Personaldienstleister WR Service aus Kaiserslautern dafür ausgewählt, das hat Geschäftsführer Michael Blauth bestätigt. Ab dem kommenden Schuljahr verteilen sie dann die Bücher an die Schulen. Die Buchhandlung Thalia hatte im März mitgeteilt, dass sie die Schulbuchausleihe nicht mehr übernehmen will, weil es bei der Organisation immer wieder Probleme gab.

++ Fallschirmjäger aus Zweibrücken üben ++

7:37 Uhr

Die Fallschirmjäger aus Zweibrücken trainieren ab heute auf den Flugplätzen in Zweibrücken, Saarbrücken und Düren. Drei Tage dauert die Übung, etwa 200 Soldatinnen und Soldaten sind dabei, hat die Stadt Zweibrücken mitgeteilt. Außerdem sollen zehn Radfahrzeuge und ein Kettenfahrzeug beteiligt sein.

++ Das Lesefestival "Lautern liest" beginnt ++

6:50 Uhr

Das Pfalztheater Kaiserslautern, Buchhandlungen, Schulen und viele andere Vereine in der Stadt veranstalten zum zwanzigsten Mal das Festival. Es dauert elf Tage, an denen es viele Veranstaltungen rund ums Lesen gibt. Zum Beispiel können Kinder von vier bis sechs Jahren morgen in der Kita Kunterbunt verschiedenen Geschichten zuhören. Die Bücher werden von der Frauengemeinschaft "Inner Wheel" vorgelesen. Für FCK-Fans gibt es am Donnerstag einen "Betze Extrem"-Talk im Büchergeschäft Thalia. Dort spricht Journalist Andreas Erb ab 19:30 Uhr mit FCK-Insidern. Diskutiert wird dann über die aktuelle Lage und Perspektiven der Roten Teufel. Außerdem gibt es unter anderem Lesungen in vielen Geschäften, Bibliotheken und Kirchen. Das komplette Programm finden Sie auf den Internetseiten der Stadt.

++ Kommunalwahl: letzte Ergebnisse sollen heute kommen ++

6:27 Uhr

Nach der Kommunalwahl stehen in einigen Wahlbezirken in der Westpfalz noch die Ergebnisse aus. So sind bei den Kreistagen Kaiserslautern, Südwestpfalz und Kusel sowie dem Stadtrat Pirmasens noch keine offiziellen Zahlen bekannt. Die vorläufigen Endergebnisse werden im Laufe des Tages erwartet. Alle Informationen rund um die Wahlen finden Sie in unserem Wahlticker:

Montag, 10 Juni

++ FCK verpflichtet Jannis Heuer vom SC Paderborn ++

18:15 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat Abwehrspieler Jannis Heuer vom SC Paderborn verpflichtet. Er sei ein zweikampfstarker und dynamischer Verteidiger, der in den vergangenen drei Jahren schon seine Qualitäten in der 2. Fußball Bundesliga unter Beweis gestellt habe, so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Der FCK freue sich darauf, ihn bei seinen nächsten Schritten am Betze zu begleiten. Jannis Heuer sagte als neuer Roter Teufel: "Über das Stadion und die Fans muss man natürlich keine Worte verlieren, das war auch als Spieler der Auswärtsmannschaft schon ein echtes Erlebnis."

++ B10 wegen Unfall bei Pirmasens gesperrt ++

16:55 Uhr

Die B10 ist aktuell wegen eines Unfalls in Höhe des Beckenhofs bei Pirmasens in Fahrtrichtung Landau gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Strecke noch bis etwa 18 Uhr gesperrt bleibt. Ein 57-Jähriger hatte sich nach Polizeiangaben mit seinem Auto überschlagen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen waren nicht beteiligt. Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht klar.

++ Prozess wegen Cannabis-Plantage in Pirmasens ++

16:20 Uhr

Vor dem Landgericht Zweibrücken hat heute der Prozess gegen zwei Männer begonnen, die drei Cannabis-Plantagen betrieben haben sollen. Eine davon mit rund 1.000 Pflanzen war in Pirmasens, eine weitere mit 600 Pflanzen in Ludwigshafen. Außerdem sollen die Angeklagten mindesten zwei Kilogramm Cannabis aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt haben. Insgesamt waren im Oktober vergangenen Jahres sechs Verdächtige verhaftet worden - gegen die vier anderen gibt es gesonderte Gerichtsprozesse. Für diesen Prozess sind vier weitere Termine angesetzt.

++ Mann soll Frau in Pirmasens mit Waffe bedroht haben ++

15:15 Uhr

Ein unbekannter Mann soll am Montagvormittag im Parkhaus der ehemaligen Schuhfabrik in der Schachenstraße mit einer mutmaßlichen Schusswaffe eine Frau bedroht und Geld gefordert haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter bisher nicht finden.

++ Neue Wählergruppe im Kreis Kusel stärkste Kraft ++

13:15 Uhr

Die neue "Wählergruppe Danneck" hat bei den Kommunalwahlen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan für Aufsehen gesorgt. Mit 27,2 Prozent der Stimmen wird das vom Rammelsbacher Ortsbürgermeister Thomas Danneck gegründete parteiunabhängige Bündnis direkt deutlich stärkste Fraktion im Verbandsgemeinderat

++ Personal ist knapp - weniger Einbürgerungen im Donnersbergkreis ++

11:41 Uhr

Im Donnersbergkreis werden zurzeit weniger Menschen eingebürgert als in anderen Kommunen der Westpfalz. Das hat eine Nachfrage bei den Städten und Kreisen bei uns in der Region ergeben. Das liegt daran, dass der Donnersbergkreis nach eigenen Angaben mit seiner Arbeit nicht hinterherkomme. 130 Menschen wollten dort vergangenes Jahr eingebürgert werden. Aber nur 30 Anträge konnten bearbeitet werden. Der Grund: Die Verwaltung ist unterbesetzt. Allerdings wollen auch in diesem Jahr viele Menschen einen deutschen Pass. Das liegt vor allem daran, dass viele Menschen vor knapp neun Jahren nach Deutschland geflüchtet sind. Das hat mir zum Beispiel die Stadt Pirmasens gesagt. Die Menschen, die damals nach Deutschland gekommen sind, haben mittlerweile ihre komplette Aufenthaltszeit erreicht. Das heißt, wenn sie bleiben wollen, beantragen sie jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

++ Geldautomaten der Sparkasse in Contwig zeitweise gesperrt ++

9:40 Uhr

Die Geldautomaten der Sparkasse in Contwig in der Südwestpfalz stehen ab sofort nachts und am Wochenende nicht mehr zur Verfügung. Grund sind Sicherheitsrisiken.

++ Kaiserslautern: Symposium für Katastrophenschutz ++

8:20 Uhr

Wie kann man Katastrophen künftig besser bewältigen? Um diese Frage kümmert sich ein neues Forschungszentrum für Katastrophenschutz, das Ende vergangenen Jahres an der RPTU Kaiserslautern gegründet wurde. In ihm arbeiten Forscher aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Heute hält das Zentrum sein erstes Symposium ab. Dabei werden verschiedene Forscher Vorträge halten - unter anderem zur Arbeit des Technischen Hilfswerkes bei Katastrophen oder die Bedeutung von Wasserwirtschaft für den Katastrophenschutz. Insgesamt haben sich für das Symposium an der RPTU Kaiserslautern 70 Forschende angemeldet.

++ Veranstaltungen zur Aktionswoche Alkohol in Pirmasens ++

7:31 Uhr

"Wem schadet dein Drink?" Um diese Frage geht es von heute heute Donnerstag bei der Aktionswoche Alkohol in Pirmasens. Nach Angaben der Stadt zielt die bundesweite Präventionskampagne darauf ab, über die Risiken und Folgen von Alkohol zu informieren. Los geht die Aufklärungskampagne zu Risiken von Alkohol mit einem Jungendkinoabend im Jugendhaus ONE. Passend zum Thema gibt es dort alkoholfreie Cocktails. Am Dienstag lädt die Stadt dann zum Sportplatz am Wedebrunnen ein. Zu einem sportlichen Abend ohne Alkohol. Um das Thema Alkohol auch wissenschaftlich aufzuarbeiten, gibt es am Donnerstag im Rahmen der Aktionswoche einen Vortrag. Unter dem Motto "Wem schadet dein Drink?" erfahren Interessierte im Theo-Schaller-Saal alles über die Auswirkungen von Alkohol auf die Familie und die Gesellschaft. Außerdem wird ein Theaterstück zum Thema aufgeführt. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit der Polizei und mit Suchtberatern. Der Eintritt ist frei.

++ Alle Informationen zur Wahl ++

6:49 Uhr

Wie die Wahlen im Westen der Pfalz gestern gelaufen sind, kurze Interviews und Einschätzungen finden Sie hier:

++ Nach der Wahl: Heute sind nicht alle Verwaltungen erreichbar ++

6:42 Uhr

Wer heute etwas bei Rathäusern und Verwaltungen zu erledigen hat, muss damit rechnen, dass er vor verschlossenen Türen steht. Wegen der gestrigen Wahl haben viele Verwaltungen in der Westpfalz geschlossen oder sind nur eingeschränkt erreichbar. Das hat beispielsweise die Stadtverwaltung Kaiserslautern mitgeteilt. Dort ist das Bürgercenter heute komplett geschlossen. Auch in Zweibrücken bleibt die Verwaltung heute zu - lediglich die Tourist-Info und der Kartenvorverkauf im Behördenzentrum sind geöffnet. Wer also heute zu einer Behörde will, sollte vorher dort anrufen oder im Internet schauen, ob geöffnet ist.: