Fahndung der Polizei: Mann soll Frau in Pirmasens mit Waffe bedroht haben

Aktuell läuft in Pirmasens ein größerer Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei soll ein Unbekannter im Parkhaus der ehemaligen Schuhfabrik in der Schachenstraße mit einer mutmaßlichen Schusswaffe eine Frau bedroht und Geld gefordert haben.

Die Polizei hat die ehemalige Schuhfabrik Rheinberger in der Schachenstraße abgesperrt. In dem Gebäudekomplex befinden sich unter anderem ein Museum, Arztpraxen und weitere Einrichtungen. Nach aktuellen Erkenntnissen hat ein Unbekannter gegen 11:30 Uhr im Parkhaus des Gebäudes mit einer mutmaßlichen Schusswaffe eine Frau bedroht und Geld gefordert.

Polizei fahndet nach mutmaßlichem Täter in Pirmasens

Die 31-Jährige brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Polizei. Die Frau ist unverletzt. Einsatzkräfte haben nach Angaben der Polizei zurzeit die Roland-Betsch-Straße, die Schachenstraße und die Fröhnstraße gesperrt, durchsuchen das Areal und fahnden nach dem Unbekannten. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331/5200 mit der Polizei in Pirmasens in Verbindung zu setzen.

Eltern können ihre Kinder in der Teichstraße abholen

Im Gebäude der ehemaligen Schuhfabrik Rheinberger in Pirmasens befindet sich auch eine Schule. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler können ihre Kinder in der Teichstraße abholen. Dort ist eine Anlaufstelle eingerichtet worden.