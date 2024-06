Feuerwehr seit Freitagnachmittag Einsatz

Seit Freitagnachmittag brennt auf einem Firmengelände in Bischheim im Donnersbergkreis ein Silo mit Pellets. Erst jetzt ist das Feuer unter Kontrolle.

In Bischheim in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden brennt seit Freitagnachmittag ein 40 Meter hohes Silo. Es ist gefüllt mit 100.000 Tonnen Tierfutter-Pellets. Die Löscharbeiten laufen schon seit gestern Abend. Erst jetzt ist das Feuer unter Kontrolle, so die Feuerwehr Kirchheimbolanden. Das brennende Silo hatte die Feuerwehr aber vor große Herausforderungen gestellt.

Silo hätte explodieren können

"Bei so einem Silo-Brand schwirrt auch immer eine Staubexplosion im Raum", berichtet ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchheimbolanden. Umso sorgfältiger mussten die Einsatzkräfte deshalb vorgehen. Deshalb wurden Löcher in das Silo gebohrt, um Löschschaum hineinzuspritzen. Dabei unterstützten auch Feuerwehr-Spezialisten der BASF in Ludwigshafen. Die Methode hat Wirkung gezeigt, denn das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Bis das Feuer aber vollständig gelöscht ist, könnte es noch Stunden dauern.

200 Kräfte im Einsatz

Seit mehr als 20 Stunden sind jetzt schon mehrere Wehren damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Zwischenzeitlich wurde auch versucht, die brennenden Pellets über Förderbänder abzutransportieren. Die Hitze sei für die Förderschnecke allerdings zu hoch gewesen.

Chemische Reaktion hat das Feuer in Bischheim wohl ausgelöst

Nach Angaben der Polizei war wahrscheinlich eine chemische Reaktion in dem Silo die Ursache für das Feuer. Die Pellets waren feucht geworden und haben angefangen zu gären. Wegen der hohen Temperaturen im Silo hat es dann wahrscheinlich angefangen zu brennen.

200 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich im Einsatz, um das Silo in Bischheim zu löschen. FF Kirchheimbolanden

Keine Gefahr für Bewohner von Bischheim bei Kirchheimbolanden

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden bestand wegen des Feuers keine Gefahr. Nach wie vor sollen sie aber Türen und Fenster im Umkreis geschlossen halten. Die Polizei schätzt den Sachschaden aktuell auf 10.000 Euro.