Kusel-Altenglan: Neue Wählergruppe direkt stärkste Kraft

per Mail teilen

Die neue "Wählergruppe Danneck" hat bei den Kommunalwahlen im Kreis Kusel für Aufsehen gesorgt. Das Bündnis wird direkt deutlich stärkste Fraktion im Verbandsgemeinderat.

"Das Ergebnis ist phänomenal. Damit hätte keiner von uns gerechnet." Thomas Danneck war am Montag selbst erstaunt, als das Endergebnis zur Wahl des Verbandsgemeinderates feststand. Seine Mitstreiter und er waren bei den Kommunalwahlen angetreten, um den Menschen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan eine Alternative anzubieten – weg von Parteipolitik, hin zur Sachpolitik. So beschreibt es Danneck.

Eine Alternative, die viele Wählerinnen und Wähler annahmen. 27,2 Prozent der Stimmen fielen auf das vom Rammelsbacher Ortsbürgermeister Danneck gegründete Bündnis. SPD (18 Prozent), CDU (17,7 Prozent) und AfD (16,9 Prozent) folgen mit deutlichem Abstand. "Wir haben von den Wählern einen Auftrag bekommen. Den wollen wir annehmen und wollen jetzt auch mitreden", sagte Danneck dem SWR.

Gute Aussichten auch bei der Wahl zum Kreistag Kusel

Er selbst wurde zudem als Ortsbürgermeister wiedergewählt. Mit 90,3 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen Peter Spirk durch. Mit seiner neuen Wählergruppe will sich Danneck noch in dieser Woche zusammen setzen - ausdrücklich nicht nur mit den gewählten Mitgliedern.

Dann werden sie auch sicherlich über die Kreistagsergebnisse beraten. Für den Kreistag trat das Bündnis nämlich ebenfalls an. Und auch da sieht es gut für die Wählergruppe Danneck aus. Sie könnte auch hier zu den stärksten Fraktionen gehören. Allerdings läuft die Auszählung noch.

Danneck sieht ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz benachteiligt

Der Beigeordnete der Verbandsgemeinde und Ortsbürgermeister von Rammelsbach hat die Wählergruppe gegründet, weil er gefrustet war. Danneck sieht die ländlichen Regionen benachteiligt. Den Ortsgemeinden fehle Geld, um etwas bewegen zu können. Deswegen war er aus der SPD ausgetreten.

"Wenn du nur noch Befehlsempfänger bist und das, was die Landesregierung vorgegeben hat, abnicken musst, dann ist das nicht in Ordnung", sagte der 63-Jährige im Frühjahr - und ergänzte: "Wir wollen mit eingebunden werden. Wir wollen ja gestalten." Doch dafür sei kein Geld vorhanden.

Themen sind finanzielle Ausstattung oder Tourismus

Mit der neuen Wählergruppe will er zur "Sachpolitik zurückkehren - gemeinsam mit den Bürgern", wie er sagt. Themen hat Thomas Danneck einige: die finanzielle Ausstattung der Gemeinden, aber auch Ansiedlungen von Unternehmen, weniger Bürokratie oder Tourismus.