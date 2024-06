Sonntag wird gewählt: In den meisten Orten in der Westpfalz gibt es dafür genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das teilen die Städte und Verbandsgemeinden mit. Nur wenige Orte brauchen noch Unterstützung.

Für die Europa- und Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, werden zum Beispiel in Pirmasens noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Laut Stadt braucht es noch Menschen, die am Wahlsonntag beim Auszählen helfen. Wer Interesse hat, kann sich im Wahlbüro der Stadt melden. "Um eine Wahl in diesem Umfang ordnungsgemäß und zügig abwickeln zu können, wird ein Pool an Wahlhelfern und Wahlhelferinnen von cirka 450 Personen benötigt", berichtet eine Sprecherin der Stadt.

Dafür seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gefragt worden. Außerdem wurde bei Landesbehörden in Pirmasens und in Schulen nach Unterstützung gesucht. "Hinzu kommen freiwillige Bürger und Bürgerinnen und Mitglieder der ansässigen politischen Vereinigungen", so die Sprecherin.

800 Wahlhelfer am Sonntag in Kaiserslautern

Die Stadt Kaiserslautern braucht nach Angaben einer Sprecherin für den Wahlsonntag 800 Personen. Für den Tag danach nochmals 500. "Es gab etwas Probleme, genügend Beisitzer für den Sonntag zu finden. Hausintern wurde nun aber genug Personal zur Besetzung gefunden", so die Sprecherin.

Keine Probleme mit Wahlhelfern gibt es in Zweibrücken. Das hat ein Stadtsprecher mitgeteilt. "Alle Wahllokale sind durch Parteimeldungen, freiwillige Bürgerinnen und Bürger und Verwaltungsmitarbeitende besetzt", so der Sprecher.

Auch Kita-Personal hilft im Westen der Pfalz aus

In der Südwestpfalz gab es in der Stadt Dahn Probleme ausreichend Helferinnen und Helfer zu finden. Der Büroleiter der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland teilt mit, dass man dafür eine Lösung gefunden hat. "Wir setzen verstärkt Beschäftigte der kommunalen Kita ein", so der Büroleiter. Kita-Beschäftigte werden auch in anderen Orten in der Westpfalz am Wahlsonntag unterstützen.

Zum Beispiel in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Dort sind nach Angaben des stellvertretenden Büroleiters außerdem alle Mitarbeiter der beiden Rathäuser im Einsatz. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kitas werden teilweise auch in den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Landstuhl, Rodalben oder Bruchmühlbach-Miesau eingesetzt.

Bruchmühlbach-Miesau sucht Wahlhelfer über Social Media

Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau braucht für die Wahl dieses Jahr rund 250 Helferinnen und Helfern. Ihre Suche hat die VG schon Anfang des Jahres gestartet. Unter anderem mit einer Social-Media-Kampagne unter dem Motto "Jede Stimme zählt – jede Hilfe auch", wie der Fachbereichsleiter mitteilt. Das sei erfolgreich gewesen: "Wir konnten durch diese Initiative genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer finden, darunter auch nicht wenige, die sich spontan gemeldet haben", so der Fachbereichsleiter.

In der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden werden am Sonntag zwar ausreichend Helferinnen und Helfer in den Wahllokalen sein. "Wir müssen aber feststellen, dass die Bereitschaft für dieses Ehrenamt insgesamt rückläufig ist", fasst es der Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung zusammen. Es brauche häufigere Nachfragen, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.