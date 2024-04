Freinsheim: Kita-Mitarbeiter müssen doch nicht als Wahlhelfer ran

In der Verbandsgemeinde Freinsheim bleiben die Kitas am 10. Juni, dem Tag nach der Kommunalwahl, jetzt doch nicht geschlossen. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung mitgeteilt.

Der Verbandsgemeinde zufolge gibt es inzwischen genug Helfer, um den Wahlsonntag im Juni zu stemmen. Die Kita-Montags-Schließungen sind damit vom Tisch.

Hintergrund: Im Februar war bekannt geworden, dass die Verbandsgemeinde Kita-Personal als Helfer für den 9. Juni einspannen will. An dem Tag werden zeitgleich das neue Europaparlament, der Bezirkstag, der Kreistag, der Verbandsgemeinderat, die Ortsgemeinderäte und die Ortsbürgermeister gewählt. Als Ausgleich sollte die Kita am Montag darauf geschlossen bleiben. Das wiederum hat einige Eltern auf die Barrikaden gebracht, die in solche Entscheidungen einbezogen werden wollten.

Hier werden noch Wahlhelfer gesucht

Auch die Stadt Speyer sowie die Kreise Bad Dürkheim und Germersheim melden genügend Wahlhelfer für den 9. Juni. In der Verbandsgemeinde Wachenheim, die mit 150 Freiwilligen inzwischen zwar einen Großteil der Wahlhelfer gefunden hat, aber noch immer sucht, will man mit öffentlichen Aufrufen und einem sogenannten Erfrischungsgeld - einem kleinen Verdienst zwischen 25 und 50 Euro, weitere Freiwillige finden. In Landau helfen Stadtmitarbeiter beim Auszählen der Stimmen, dafür bleibt am Tag danach die Verwaltung geschlossen.