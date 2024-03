In der Verbandsgemeinde Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) bleiben am Tag nach der Kommunal- und Europawahl im Juni die Kitas zu - weil die Mitarbeitenden als Wahlhelfer eingespannt werden sollen. Das sorgt für Ärger.

In einem Schreiben an die Eltern hat die Verbandsgemeinde zunächst darauf hingewiesen, was für ein Wahlsonntag der Verwaltung und den Bürgern da ins Haus steht: Am 9. Juni werden gleichzeitig das neue Europaparlament, der Bezirkstag, der Kreistag, der Verbandsgemeinderat, die Ortsgemeinderäte und die Ortsbürgermeister gewählt. Das sei "eine enorme Herausforderung".

Größter Aufwand: Kumulieren und Panachieren bei der Kommunalwahl

Der größte Aufwand bedeutet die Kommunalwahl: Hier lassen sich Stimmen kumulieren und panachieren. Das heißt, einzelnen Kandidaten können auch mehrere Stimmen gegeben werden und die Stimmen lassen sich auf mehrere Kandidaten - auch von unterschiedlichen Listen - verteilen. Deshalb dauert es oft bis spät in die Nacht, bis die Helfer alle Ergebnisse in die Computer eingegeben haben.

Um das zu stemmen, müsse die Verbandsgemeinde Freinsheim auf Mitarbeiter aus den sieben Kindertagesstätten zurückgreifen, heißt es in dem Brief an die Eltern - je nach Einrichtung betreffe das fünf bis zehn Personen.

Freinsheimer Kitas bleiben am 10. Juni zu: Eltern fühlen sich übergangen

Dass die Kindertagesstätten deswegen am Montag nach der Wahl geschlossen bleiben sollen, passt einigen Eltern allerdings gar nicht. Darüber hatte zuerst die Tageszeitung "Die Rheinpfalz" berichtet.

Vielen stößt vor allem die Art auf, wie die Verbandsgemeinde kommuniziert. "Wir fühlen uns nicht eingebunden," sagt Markus Müller dem SWR. Er ist Vorsitzender des Elternausschusses der Kita "Kinderland" in Kallstadt, einer von sieben Kitas in der Verbandsgemeinde Freinsheim. Die Eltern seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Dabei hätte man sie doch einbeziehen können, um genug Wahlhelfer zu finden, argumentiert Müller.

Unter den Eltern seien auch Lehrkräfte und selbst Erzieher - die könnten am 10. Juni nicht einfach zuhause bleiben, weil die Kitas geschlossen sind.

Wahltag in Freinsheim: Eltern bieten Hilfe an

Die Eltern haben Anfang März ein Schreiben an die Verbandsgemeinde geschickt und bitten um Aufklärung. Unter anderem wollen sie wissen, warum ausgerechnet die Kita-Mitarbeiter als Wahlhelfer herangezogen werden sollen. Außerdem bieten die Eltern ihre Hilfe an, bei der Wahl zu helfen, so dass die sieben Kitas der Verbandsgemeinde am 10. Juni geöffnet bleiben können. Eine der dringenden Fragen der Eltern ist: "Wie viele Kita-Fachkräfte werden für die Wahl benötigt? Kann nicht wenigstens eine Notbetreuung angeboten werden?"

Datiert ist das Schreiben auf den 4. März. Bislang sei keine Antwort eingegangen, sagen die Eltern. Auch auf eine Anfrage des SWR hat sich die Verbandsgemeinde bisher nicht zurückgemeldet.

Verbandsgemeinde Freinsheim: Wahlhelfer dringend gesucht

Im Amtsblatt vom Gründonnerstag hat die Verbandsgemeinde Freinsheim allerdings einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie Wahlhelfer sucht. Klaus Lindenblatt, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde, sagt im Gespräch mit dem SWR, dass solche Aufrufe in der Vergangenheit erfahrungsgemäß nicht sehr erfolgreich waren. So habe es ihm die Verwaltung mitgeteilt.

Deswegen habe plane die Verwaltung mit dem - auch schon erfahrenen Kita-Personal: Das hätte bereits bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren mitgeholfen.

Kitas wegen Kommunalwahl geschlossen?

Gut zwei Monate hat die Verbandsgemeinde Freinsheim noch Zeit, um genügend ehrenamtliche Wahlhelfer zu finden. Vielleicht lassen sich die Interessen der Verbandsgemeinde und der Eltern doch noch ausbalancieren.