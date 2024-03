Weil sich nicht genug freiwillige Wahlhelfer finden, könnten in der Verbandsgemeinde Bodenheim Erzieherinnen verpflichtet werden. Das Problem: Sie hätten dann am Montag danach frei.

Robert Scheurer (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen), ist verärgert. Seit Oktober ruft die Verbandsgemeinde wöchentlich im Amtsblatt dazu auf, dass sich Freiwillige melden sollen, um bei der bevorstehenden Wahl am 9. Juni, als Wahlhelfer und Wahlhelferinnen mitzumachen. Doch die Resonanz ist mau.

VG Bodenheim fehlt noch mehr als die Hälfte der benötigten Wahlhelfer

Gerade mal 170 Leute sind bislang zusammengekommen. Benötigt werden aber 390 Wahlhelfer. Denn: In diesem Jahr müssen gleich fünf Wahlen gleichzeitig durchgeführt werden, sagt Scheurer. Neben der Europawahl werden in der VG auch noch Bürgermeister, Ortsgemeinderäte, Verbandsgemeinderäte und der Kreistag gewählt.

Die Menschen nehmen das als selbstverständlich hin, es wird immer schwieriger, Freiwillige zu finden.

Und dafür braucht es eben viele Menschen, die die Wahl durchführen, alles aufbauen, die Stimmzettel ausgeben, den Wahltag über kontrollieren, dass alles korrekt abläuft und am Ende die Stimmen auszählen. Scheurer glaubt, dass vielen gar nicht bewusst ist, was da alles dranhängt.

Auch Personal aus Ortsgemeinden darf neuerdings verpflichtet werden

Die meisten Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sind traditionell Beschäftigte der Verbandsgemeinde. Denn das eigene Personal zu verpflichten, ist schon immer üblich. "Das wird seit Jahren so gemacht und da beschwert sich auch keiner", sagt Scheurer. Doch das reicht eben bei dieser Wahl nicht.

Seit einem Jahr aber hat die VG die Möglichkeit, zusätzlich die Beschäftigten der Ortsgemeinden für die Wahl in die Pflicht zu nehmen. Und das betrifft in erster Linie Kita-Personal.

Kita-Beschäftigte hätten am Montag nach der Wahl frei

Allerdings: Diese Beschäftigten müssten nach einem Sonntag, an dem sie gearbeitet haben, den Folgetag frei bekommen. Das wäre der 10. Juni, ein Montag, und damit ein ganz normaler Arbeitstag für alle Eltern, deren Kinder in den Kitas betreut werden.

Das ist keine Drohung - wir wollen das ja vermeiden!

"Wir werden versuchen, es so gering wie möglich zu halten", versichert Scheurer, aber: "Wir werden Kita-Personal für den Wahl-Sonntag verpflichten müssen." Das will er keinesfalls als Drohung verstanden wissen, er sähe schlicht im Moment keine andere Möglichkeit, sagt der Bürgermeister.

Kita der VG Bodenheim startet Aufruf an Eltern

Scheurer hat bereits die Leiterinnen der Kitas kontaktiert und vorgefühlt, ob sie bereit wären, ein paar ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Wahl zur Verfügung zu stellen. Eine der Kitas hat auf ihre Weise darauf reagiert und einen Aufruf an die Eltern gestartet.

Per Mail wurden die Mütter und Väter gebeten, sich doch selbst als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer anzubieten. Denn wenn genug Freiwillige zusammenkämen, müssten die Erzieherinnen nicht ran und die Kita könnte am Montag ganz normal alle Kinder betreuen. Ansonsten könnte sie "maximal im Notbetrieb" geöffnet werden, heißt es in dem Aufruf.

Andere Verbandsgemeinden sehen derzeit kein Problem

Wie aber ist das in den anderen Verbandsgemeinden? In der VG Nieder-Olm sieht es derzeit gut aus mit Wahlhelfern, so ein Sprecher. Man habe schon viel über VG-eigenes Personal abdecken können. Außerdem hätten sich nach einem Aufruf über soziale Medien noch einige Bürgerinnen und Bürger als Freiwillige gemeldet. Ein paar mehr als "Back up" wären zwar immer gut, so der Sprecher. Aber auf das Personal der Ortsgemeinden werde man aller Voraussicht nach nicht zugreifen müssen.

Auch Manfred Scherer (SPD), Bürgermeister der VG Sprendlingen-Gensingen, sieht diese Gefahr nicht. Derzeit sähe es so aus, als würden über die Beschäftigten der Verbandsgemeinde und Gemeinderatsmitglieder genügend Menschen zusammenkommen, um die Wahl durchführen zu können.

Hoffnung auf Eltern als Freiwillige in VG Bodenheim

In der VG Bodenheim hofft man nun, dass sich bis zur Kommunalwahl doch noch ein paar Freiwillige finden. Möglicherweise hilft ja der Aufruf der Kita, sodass sich einige Väter und Mütter bereit erklären.

Dann müssten sie selbst zwar am Sonntag als Wahlhelfer arbeiten, wüssten aber zumindest, dass ihr Kind am Montag nach der Wahl sicher betreut werden kann.