Liveticker: Kommunalwahlen Koblenz 2024 und Rheinland-Pfalz Nord

Am Sonntag stehen die Europa- und Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz an. Etwa 3,2 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz sind aufgerufen wählen zu gehen. Hier informieren wir Sie im Liveticker über aktuelle Entwicklungen und Wahlergebnisse.

Im nördlichen Rheinland-Pfalz wählen die Bürger und Bürgerinnen nicht nur die Räte ihrer Gemeinden und Städte, sondern auch den Koblenzer Stadtrat, den Landrat des Kreises Mayen-Koblenz sowie den Verbandsbürgermeister von Betzdorf-Gebhardshain.

Freitag

+++ 17:40 Uhr: Neun Listen für den Koblenzer Stadtrat +++

Insgesamt stehen neun Listen für den Koblenzer Stadtrat zur Wahl. Aktuell stellen die Grünen die größte Fraktion in Koblenz, gefolgt von CDU und SPD. Im neuen Stadtrat könnte es viele neue Gesichter geben, denn auf den vorderen Plätzen kandidieren neben altbekannten Stadtratsmitgliedern, eine ganze Reihe von Newcomern. Viele Listen sprechen Themen wie Radverkehr, Wohnungsmangel und Energieversorgung an.

+++ 16:05 Uhr: Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebardshain +++

In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Joachim Brenner von der CDU tritt als einziger Kandidat an. Brenner ist momentan Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde und deren stellvertretender Bürgermeister. Sein Vorgänger Bernd Brato war wegen der sogenannten Beamtenaffäre in den vorzeitigen Ruhestand gegangen.

+++ 15:15 Uhr: Fehlerhafte Briefwahlunterlagen +++

Wählerinnen und Wähler aus mehreren Kommunen im Norden des Landes haben fehlerhafte Briefwahlunterlagen erhalten. Laut den Verwaltungen der Verbandsgemeinden Montabaur, Kastellaun und Nastätten gab es Probleme mit einem speziellen Computer-Programm. Dadurch seien die Wahlscheine für die Europa- und Kommunalwahlen mit unterschiedlichen Nummern bedruckt und an die Wähler geschickt worden, was unzulässig sei.

+++ 13:50 Uhr: Heute endet die Abgabe Briefwahl +++

Wer per Briefwahl bei den Wahlen am Sonntag abstimmen will, kann noch bis heute Abend 18 Uhr die dafür notwendigen Unterlagen beantragen. Das geht laut Landeswahlleiter mithilfe der Wahlbenachrichtigung per Post, online oder persönlich im Amt. Telefonisch oder per SMS sei die Beantragung nicht möglich. Am Wahlsonntag müssen die Briefwahlunterlagen demnach bis spätestens 18 Uhr bei der Gemeinde abgegeben werden.

+++ 12:30 Uhr: Drei Landratskandidaten im Kreis MYK +++

Im Kreis Mayern-Koblenz wird am Sonntag auch ein neuer Landrat gewählt. Drei Kandidaten wollen die Nachfolge des amtierenden CDU-Landrates Alexander Saftig antreten. Der Kandidat der CDU ist Pascal Badziong, er lebt in Weitersburg und ist erster Beigeordneter des Kreises Mayen-Koblenz. Für die Freien Wähler tritt der Koblenzer Christian Altmaier an. Der 46-Jährige sitzt seit vielen Jahren im Koblenzer Stadtrat. Die SPD schickt Marco Boos ins Rennen. Der 48-jährige ist Geschäftsführer des Jugendhilfezentrums Bernardshof in Mayen und war zehn Jahre im Verbandsgemeinderat der VG Pellenz.