Das Limburger Stadtparlament entscheidet am Montagabend in seiner Sitzung, wie es mit dem Thema Stadttauben töten weitergehen soll. Möglicherweise gibt es einen Bürgerentscheid.

Es gibt in der Sondersitzung des Stadtparlaments zwei Optionen: Entweder wird der Beschluss, die Tauben per Genickbruch töten zu lassen gekippt oder es kommt zu einem Bürgerentscheid. Hier könnten die Limburger dann direkt entscheiden, ob die Tauben getötet werden sollen oder nicht.

Möglicher Bürgerentscheid zum Töten der Tauben im Juni

Der Bürgerentscheid würde dann gleichzeitig mit der Europawahl und der Landratswahl am 9. Juni stattfinden. Dort könnten dann alle Wahlberechtigten aus Limburg direkt über das Schicksal der Tauben entscheiden. Wenn dabei mindestens 25 Prozent sagen, die Tauben sollen nicht getötet werden, dann wäre das Thema erstmal vom Tisch.

In Limburg gibt es nach Angaben der Stadt zu viele Tauben, deshalb hatte das Stadtparlament im November beschlossen, die Tiere per Genickbruch töten zu lassen. Dagegen gab es viele Proteste. Um diese Entscheidung zu verhindern, hatten die Tierschützer vom Stadttaubenprojekt Limburg eine Unterschriftenaktion gestartet. Zehn Prozent der Limburger Wahlberechtigten mussten sich daran beteiligen. Nach Angaben der Stadt gab es 3.300 gültige Unterschriften gegen die Taubentötung, mehr als die benötigten 2.672 Unterschriften.

Kritik von Tierschutzverein aus Koblenz am Beschluss aus Limburg

Auch die Stadttaubenhilfe Koblenz/Neuwied hatte sich gegen das geplante Vorgehen der Stadt Limburg ausgesprochen und für Alternativen zur Dezimierung der Taubenpopulation geworben. In Koblenz und Neuwied werden den Tieren in Taubenwagen etwa die Eier weggenommen und durch Plastikeier ersetzt. So soll das Ausbrüten verhindert werden. Vonseiten der Stadt Limburg hieß es, betreute Taubenschläge seien im Vergleich teurer und der Prozess sei langwieriger.