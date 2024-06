Kommunalwahl RLP: Grüne laut Prognose in Mainz stärkste Fraktion

In Mainz wurden heute neben der Europawahl auch alle Ortsvorsteher, Ortsgemeinderäte und ein neuer Stadtrat gewählt. Nach der aktuellen Prognose haben bei der Stadtratswahl Mainz die Grünen die Nase vorn.

Seit 18 Uhr sind die Wahllokale in der Landeshauptstadt geschlossen. Als erstes werden die Stimmen zur Europawahl ausgezählt. Dann folgen die Stimmen zur Direktwahl der Mainzer Ortsvorsteher und -vorsteherinnen. Die Ergebnisse dieser beiden Wahlen werden voraussichtlich heute Abend schon endgültig feststehen. Sobald sie vorliegen, werden wir sie hier veröffentlichen. Nach der Auszählung der Europawahl und der Direktwahlen kommen die Stimmzettel zu den Ortsgemeinderäten und zur Stadtratswahl an die Reihe.

Prognose von Infratest dimap sieht Grüne in Mainz vorn

Der SWR hatte exklusiv bei Infratest dimap eine Prognose zur Mainzer Stadtratswahl in Auftrag gegeben. Laut dieser Prognose (Stand 20:45 Uhr) bleiben die Grünen mit 26,5 Prozent stärkste Kraft im Mainzer Stadtrat. Auf Platz 2 ist demnach die CDU mit 25,5 Prozent, gefolgt von der SPD mit 23 Prozent. Viertstärkste Kraft würde der Prognose zufolge Die Linke mit 7 Prozent. Die FDP kommt auf 6,5 Prozent, die AfD auf 4,0, die ÖDP auf 3,0, Volt auf 2,2, die Freien Wähler auf 1,7 und Die Partei auf 0,6 Prozent.

Kommunalwahl 2024: Prognose für den Stadtrat Mainz SWR infratest dimap

Diese Prognose wird im Laufe des Abends noch einmal aktualisiert.

Grüne in Mainz begeistert

Christin Sauer, Spitzenkandidatin der Mainzer Grünen, freute sich im SWR-Fernsehen über die Prognose. Sollte das Ergebnis so bleiben, so sei das ein großes Lob für die Arbeit der Grünen in Mainz in den vergangenen Jahren.

Auszählung der Stimmen für Mainzer Stadtrat dauert bis Montag

Bei der Stadtratswahl konnten die Mainzerinnen und Mainzer 60 Stimmen vergeben - so viele Menschen sitzen im Stadtparlament. 10 Fraktionen hatten sich mit Kandidaten-Listen zur Wahl gestellt.

Die Stadt Mainz hat schon angekündigt, dass sie erst am Montagabend das Endergebnis für die Mainzer Kommunalwahl verkünden wird. Grund ist, dass vermutlich viele Menschen kumuliert und panaschiert, also ihre Stimmen auf einzelne Kandidaten und Kandidatinnen verteilt haben. Das führt dazu, dass die Auszählung sehr lange dauern kann.

Bei Europawahl in Mainz CDU knapp vor den Grünen

Aktuell (Stand 21:10 Uhr) sind 204 der 221 Mainzer Stimmwahlbezirke zur Europawahl ausgezählt. Wie im Bund liegt auch in Mainz die CDU mit 21,9 Prozent vorne, allerdings nur mit einem hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen, die auf 21,7 Prozent kommen. Als nächstes folgt die SPD mit 16,3 Prozent, Volt mit 7,3 Prozent und die FDP mit 6,9 Prozent. Die AfD liegt in Mainz mit 6,1 Prozent deutlich unter dem guten Ergebnis im Bund. Dahinter folgen DIE LINKE (4,8 Prozent), DIE PARTEI (2,3 Prozent), die Freien Wähler (1,9 Prozent) und die ÖDP (1,6 Prozent). Die Tierschutzpartei kommt auf 1,2 Prozent der Stimmen.