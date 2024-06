Überall zwischen Mainz, Worms, Bad Kreuznach und Bingen wird am Sonntag gewählt. Es geht um neue Stadträte, Gemeinderäte und Kreistage in der Region Rheinhessen-Nahe. Außerdem werden rund 250 neue Ortsbürgermeister gewählt. Hier in unserem Liveticker gibt es am Sonntagabend die Ergebnisse.

Sendung am Fr. , 7.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz