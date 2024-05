per Mail teilen

Photovoltaik statt Gemüse, Kita im Dauer-Notbetrieb: Die Menschen in Rheinland-Pfalz treiben vor der Kommunalwahl unterschiedliche Themen um. Wir haben "Zugehört". Und uns nach Lösungen umgeschaut.

Das sind die ersten Beiträge unserer Serie "Zugehört", weitere kommen in loser Folge dazu:

Landwirt unter Strom

In Steinfeld in der Südpfalz sprießt bei Bauer Lukas Henrich und seiner Familie die Wut. Das hat mit gepachteten Ackerflächen und deren Weiternutzung zu tun. Wir haben zugehört:

Wohnungssuche - in der Stadt ein fulltime Job

Wohnungssuche - das ist in der Stadt ein Horrorthema. Die Mainzerin Sarah Beismann hat uns erzählt, warum die Suche nach einem neuen Zuhause so nervenaufreibend ist:

Überlebensfrage: Ärztliche Versorgung auf dem Land

Noch ist Katrin Salveter aus dem Westerwald nicht in Rente, aber mit 64 Jahren ist sie kurz davor. Sie sorgt sich um die Versorgung ihrer Patienten, wenn sie ihr Stethoskop an den Nagel hängt.

Spannungsgeladenes Thema

Wir brauchen die Energiewende. Das haben auch Kommunen erkannt, zumal sie mit Photovoltaik- oder Windkraftanlagen ihre kommunalen Finanzen deutlich aufbessern können. Das ist super - finden viele Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-Pfalz. Sie fordern aber von der Kommunalpolitik, dass sie eingebunden werden. Timo Schneider rät, dass auch in kleinen Kommunen alle an einem Strang ziehen sollten.

Kein Kinderspiel für Eltern

Wenn am frühen Morgen in der Kita-App Notbetreuung für den selben Tag angekündigt wird, geht wohl bei vielen Eltern der Puls hoch: Wohin mit dem Kind, wer kann es abholen, wer kann betreuen? Julia Schuhmacher aus Wörrstadt hat uns mitgenommen in ihren Alltag von Kita-Schließungen und Notbetreuung.