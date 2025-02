Wer regiert Deutschland in den nächsten vier Jahren? Welche Politikerinnen und Politiker aus RLP ziehen in den Bundestag ein?

Der SWR berichtet aus seinem Wahlstudio im Landesfunkhaus in Mainz mit Sondersendungen über alle wichtigen Fakten, die Wahlergebnisse sowie die Hintergründe der Bundestagswahl für Rheinland-Pfalz und Deutschland. Infratest dimap bereitet die Hochrechnungen und Wahlkreisergebnisse auf. Daniela Schick und Sascha Becker moderieren.