Liveticker: Die Wahlen 2024 in der Region Trier

Am Sonntag ist Europa- und Kommunalwahl. In diesem Liveticker informieren wir Sie über den Wahltag, die Auszählung und erste Ergebnisse.

Unsere Reporterinnen und Reporter werden am Sonntag vor Ort sein, um Stimmungen, Reaktionen, Fotos und Videos für Sie einzufangen. Bis dahin finden Sie hier einige Infos und Artikel aus unserer Wahl-Vorberichterstattung.

Freitag, 7.6.2024



+++ 14:00 Uhr: Erstmals dürfen bei der Europawahl auch 16-und 17-Jährige wählen +++

Allein in der Stadt Trier dürfen mehr als 83.000 Menschen wählen. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige bei der Europawahl ihre Stimme abgeben. In Trier sind das 1.428 junge Menschen, die bei der Europawahl wählen dürfen, bei der Kommunalwahl aber nicht.

+++ 14:00 Uhr: Noch nie hatten Wähler eine so große Auswahl für den Trierer Stadtrat +++

Noch nie gab es so viele Wahlvorschläge für den Trierer Stadtrat wie in diesem Jahr. Insgesamt kandidieren 12 Listen mit 402 Kandidaten. Entsprechend groß ist der Wahlzettel- nämlich 83 mal 45 Zentimeter, fast so groß wie ein Tischtuch.

Mit zwölf Listen ist der Wahlzettel für den Trierer Stadtrat so groß wie noch nie. SWR Jutta Horn

+++ 14:30 Uhr : Im Landkreis Bernkastel-Wittlich wird ein neuer Landrat gewählt +++

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich wird ein neuer Landrat gewählt. Einziger Kandidat ist Andreas Hackethal von der CDU, bisher Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach. Gregor Eibes (CDU), bisheriger Landrat des Kreises, wird im Februar 2025 in Ruhestand gehen.

Andreas Hackethal, CDU info@fotografie-winter.de

+++ 16:45 Uhr: VG Südeifel wird auf jeden Fall von einer Frau geführt werden +++

Drei Frauen wollen Bürgermeisterin in der Verbandsgemeinde Südeifel werden. Anna-Carina Krebs ist CDU-Mitglied, will aber als unabhängige Kandidatin antreten. Mit im Rennen sind auch Nicole Mrotzek, die für die Freien Wähler antritt und die parteilose Carola Molitor. Der bisherige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel, Moritz Petry, ist als Geschäftsführer zum Gemeinde- und Städtebund gewechselt.

+++ 16:50 Uhr: Vier Bewerber um das Bürgermeisteramt der VG Hermeskeil +++

In der Verbandsgemeinde Hermeskeil wird ebenfalls ein neuer Bürgermeister gewählt. Der bisherige Bürgermeister Hartmut Heck ist in Rente gegangen. CDU und FWG unterstützen Stefan Ding, den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Stadtrat. Die bisherige Stadtbürgermeisterin von Hermeskeil, Lena Weber von der SPD, will ebenfalls Verbandsbürgermeisterin werden. Außerdem bewerben sich Lukas Hartenfels von den Freien Wählern und Detlef Mohr von der AfD.

+++ 16:55 Uhr: Auch in der VG Birkenfeld wird neuer Bürgermeister gewählt +++

In der Verbandsgemeinde Birkenfeld endet die Ära von Bürgermeister Bernhard Alscher, Freie Wähler. Um seine Nachfolge bewerben sich Holger Noß von der SPD, Matthias König von den Freien Wählern und Immanuel Hoffmann von der CDU.

+++ 17:00 Uhr: Panne bei Briefwahlen in der Stadt Wittlich +++

Die Stadt Wittlich hatte fehlerhafte Briefwahlunterlagen verschickt. Ein Sprecher der Stadt sagte, 300 Wählerinnen und Wähler seien betroffen gewesen. Die Stadt hat mittlerweile neue und gültige Briefwahlunterlagen versendet.