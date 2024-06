Liveticker: Kommunalwahlen 2024 in der Vorderpfalz und Südpfalz

Am Sonntag sind alle Wahlberechtigten in der Vorder- und Südpfalz dazu aufgerufen, ihre Stimme bei den Kommunal-und Europawahlen abzugeben. Hier informieren wir Sie im Liveticker über aktuelle Entwicklungen und Wahlergebnisse.

Freitag

+++ 16:45 Uhr: Wahlschlappheit in Freisbach (Kreis Germersheim) ? +++

Kleiner Ort, große Schlagzeilen: In Freisbach in der Südpfalz ist im vergangenen Jahr der Gemeinderat geschlossen zurückgetreten. Im Dezember folgte die Wiederwahl und nun müssen die Freisbacher am Sonntag wieder an die Wahlurne. Sind sie wahlmüde? Ein Spaziergang durch den Ort.

+++ 16:30 Uhr: Was wollen eigentlich die Jungwähler in der Pfalz? +++

Viele Jugendliche wählen zum ersten Mal. Wir haben in Ludwigshafen in einer Schule nachgefragt, was ihre Wünsche an die Politik und ihre Sorgen sind.

+++ 15:15 Uhr. Wer wird Landrat im Kreis Germersheim? +++

Die Wahlberechtigten im Kreis Germersheim können am Sonntag noch ein Kreuzchen mehr machen - aber: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Bei der Landratswahl konkurrieren sechs Kandidaten: