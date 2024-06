CDU-Landeschef Baldauf wird den Parteivorsitz im September abgeben

per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische CDU Landeschef Christian Baldauf gibt sein Amt ab. Baldauf teilte einen Tag nach den Kommunal- und Europawahlen mit, er werde beim Parteitag im September nicht mehr antreten.

Der 56-Jährige aus Frankenthal gilt in der CDU als umstritten. Seinen Posten als Fraktionschef hatte er bereits Ende März vergangenen Jahres an Gordon Schnieder abgegeben.

Auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026 verzichtet Baldauf nach SWR-Informationen ebenfalls. Zuerst hatte die "Rheinpfalz" über den Schritt berichtet. Die CDU gibt am Dienstag um 11 Uhr eine Pressekonferenz, um ihren "Fahrplan zum Landesparteitag" vorzustellen.

Niederlage bei Landtagswahl 2021

Baldauf hatte die Landtagswahl 2021 als CDU-Fraktionschef und Spitzenkandidat gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) deutlich verloren und mit 27,7 Prozent das schlechteste Ergebnis der CDU bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz eingefahren. Die Trennung beider Ämter - des Landeschefs und des Fraktionsvorsitzenden - galt in der CDU als ein Grund für die siebte Niederlage der Partei bei einer Landtagswahl in Folge.

Baldauf blieb nach der Wahlschlappe Fraktionschef und übernahm ein Jahr später auch den Posten des Landesvorsitzenden von Julia Klöckner. Nach internen Streitigkeiten kurz vor Weihnachten 2022 kündigte Baldauf seinen Rückzug von der Fraktionsspitze für den März 2023 an. Zu seinem Nachfolger wurde Schnieder gewählt.