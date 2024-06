Klinikaufenthalte wegen harter Drogen gehen zurück

Die Anzahl der Menschen, die in Folge von Drogenkonsum stationär behandelt werden müssen, ging 2022 weiter zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach wurden 17.200 Fälle registriert, in denen Menschen illegale Drogen wie Heroin, Kokain oder LSD konsumiert haben. Die Zahl ist zwar unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2016 (20.800), jedoch deutlich höher als Anfang des Jahrhunderts. 2002 waren 9.500 Menschen wegen Drogenmissbrauchs in stationärer Behandlung. Krankenhausbehandlungen infolge von Cannabis-, Tabak- oder Alkoholkonsum werden in der Statistik nicht erhoben.