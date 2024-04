per Mail teilen

Wenn Bundeskanzler Scholz (SPD) am Montag zum Spatenstich des Pharmariesen Lilly nach Alzey kommt, könnte es ungemütlich für ihn werden: Landwirte haben Proteste angekündigt.

Es ist eigentlich ein Termin, der für Politikerinnen und Politiker zu den angenehmeren zählt: Spatenstich eines großen Unternehmens, das etwa 1.000 Arbeitsplätze für eine Region bringt. So wie der Spatenstich für ein Werk des Pharmaunternehmens Lilly in Alzey. Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt.

Es sind aber auch zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte vor Ort. Ihr Ziel: Protest.

Bauern wehren sich gegen billiges Getreide aus der Ukraine

Die Bauern protestieren unter anderem gegen die fallenden Getreidepreise. Ein Grund dafür ist die Konkurrenz aus der Ukraine: Getreide von dort ist günstig, weil die EU-Länder seit Anfang des Krieges die Zölle auf ukrainische Importe aufgehoben haben. Das hat vor allem in Osteuropa zu lang anhaltenden Bauernprotesten geführt. Aber auch in anderen Ländern werden Proteste laut. Beispielsweise bei uns.

Der Preis für Weizen in Europa fällt seit Monaten. Aktuell ist der Preis noch tiefer als zuletzt im Februar statistisch erfasst: Landwirte bekommen nach eigenen Angaben 150 Euro pro Tonne. SWR

Getreidepreise für Landwirte im freien Fall

So kritisiert der Verein "Land schafft Verbindung" (LSV) die Getreideeinfuhren. Thilo Ruzycki, der Vorsitzende des LSV Rheinland-Pfalz, moniert, dass der Getreide-Import aus der Ukraine die Preise kaputt mache. So liege der Marktpreis für eine Tonne Getreide derzeit bei lediglich 150 Euro. "Wir brauchen aber 200 bis 250 Euro", so Ruzycki im SWR-Interview.

So entsteht der Getreidepreis Der Preis für Getreide wie Weizen und Mais wird am Weltmarkt bestimmt. Besonders entscheidend sind die großen Handelsplätze für Getreide, die Agrarbörsen in Paris und Chicago. Viele Landwirte verkaufen große Teile ihrer Ernte schon zu einem Zeitpunkt, an dem die Pflanzen noch auf dem Feld stehen. Die Landwirtinnen und Landwirte haben dadurch eine gewisse Preissicherheit. An den Getreidebörsen sind nicht nur Landwirte und Landhändler aktiv, sondern auch internationale Handelskonzerne und Finanzinstitute. Sie sind vor allem auf der Suche nach Rohstoffen und Profiten. Aber: Die Getreidepreise schwanken stark. Genau wie die Faktoren, die sie prägen: das Wetter und die Weltpolitik. (Quelle: tagesschau.de)

Die Landwirte seien nicht gegen eine Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. "Dies darf aber nicht auf Kosten der Getreidebauern gehen", stellt Ruzycki klar.

Landwirte aus RLP wollen Gespräch mit Kanzler Scholz

Und hier kommt Bundeskanzler Olaf Scholz ins Spiel: Die Bauern des LSV fordern, dass sich die Bundesregierung für eine krisenfeste und sichere deutsche Landwirtschaft einsetzt. Der Besuch des Kanzlers in Alzey werde als Anlass genommen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ein Gespräch mit Scholz sei angefragt, bislang liege dem LSV aber noch keine Antwort vor.

Ruzycki ärgert, dass der Bundeskanzler sich bislang nicht zu den aktuellen Fragen der Landwirtschaft positioniert hat. Mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) habe es hingegen schon Gespräche gegeben.

Wir haben schon mit verschiedenen Politikern (...) gesprochen, aber Herr Scholz schafft es bislang nicht, sich zu Fragen der Landwirtschaft zu positionieren.

Bis zu 100 Traktoren in Alzey erwartet - keine Blockade geplant

Um ihrem Ärger Luft zu machen, wollen laut LSV zahlreiche Landwirte am Montag mit Protesten und einer Versammlung für den Kanzler-Tross sichtbar sein. Der Verein rechnet mit 50 bis 100 Traktoren in Alzey. Treffpunkt ist um 14:30 Uhr vor dem Industriegebiet, der Spatenstich für das neue Werk des Pharmaunternehmens Lilly beginnt um 16:15 Uhr.

Im SWR-Interview macht der LSV-Vorsitzende deutlich, dass die Landwirte friedlich demonstrieren wollen und keine Blockade planen. "Kanzler Scholz muss keine Angst vor uns haben." Es gebe auch Anfragen von Handwerkern und Spediteuren, die sich dem Protest anschließen wollten. Ruzycki betont aber, dass man Scholz vor allem auf die Probleme der Landwirtschaft aufmerksam machen wolle. Von pauschalen Slogans wie "Die Regierung muss weg" distanziere sich der LSV.

Kanzler Scholz muss keine Angst vor uns haben.

Landwirte des LSV bekommen Unterstützung beim Protest

Unklar ist, wie viele Landwirtinnen und Landwirte von anderen Vereinen und Verbänden in Rheinland-Pfalz bei der Demo mitmachen. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd rechnet laut Pressesprecher Andreas Köhr damit, dass sich Mitglieder an der Aktion beteiligen. Auch er betont die friedliche Natur des Protests: "Es geht darum, die Gelegenheit zu nutzen, die Landwirtschaft und die in den vergangenen Monaten gestellten Forderungen vor Bundeskanzler Scholz sichtbar zu machen."

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau ist nach eigenen Angaben über den Termin informiert. Seine Landwirte könnten selbständig über eine Teilnahme entscheiden.