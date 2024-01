Landwirte aus RLP unterwegs nach Berlin

Aus vielen Teilen Deutschlands sind Landwirte in Traktorkonvois unterwegs nach Berlin zur großen Bauern-Demo. Auch Landwirte aus Rheinland-Pfalz haben sich auf den Weg gemacht.

Nach Angaben des Vereins "Landwirtschaft verbindet" sind am frühen Sonntagmorgen Traktoren in Koblenz gestartet. Landwirte aus der Pfalz haben sich in Worms getroffen und dem Konvoi angeschlossen. Der Protestzug hatte keine Erlaubnis bekommen, auf Autobahnen nach Berlin zu fahren.

Auch Landwirte aus Irmtraut im Westerwald wollen sich in der Nacht zum Montag auf den Weg nach Berlin machen. Am Samstagabend hatten sie sich noch einmal zu einer Abschlusskundgebung getroffen. Jetzt hoffen sie, dass ihre Argumente in Berlin auch gehört werden. Und, dass eine Einigung gefunden werde, die für die Landwirte auch mit tragbar sei, sagt Landwirt Jörn Milnikel. Mit Kompromissen will sich in Irmtraut keiner zufrieden geben. Notfalls wollen die Landwirte weiter protestieren.

Große Protestkundgebung am Montag in Berlin

In Berlin werden am Montag tausende Bauern zu einer Großdemonstration gegen die Kürzung von Steuervorteilen erwartet. Dutzende Trecker stehen bereits auf der "Straße des 17. Juni" zum Brandenburger Tor. Die Aktion dort gilt als Höhepunkt der Protestwelle der Landwirte in den vergangenen Tagen.

Auf der "Straße es 17. Juni" in Berlin bringen sich die Bauern mit ihren Traktoren am Sonntag schon mal in Stellung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Paul Zinken

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will am Montag mit den Bauern sprechen, hat aber bereits angekündigt, beim Agrardiesel keine Zugeständnisse mehr machen zu wollen. Allerdings stellte er den Bauern in Aussicht, ihre bürokratischen Lasten zu prüfen. Spitzenvertreter des Deutschen Bauernverbands treffen außerdem die Vorsitzenden der Ampel-Fraktion im Bundestag.