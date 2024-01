Eine ganze Woche lang haben Landwirtinnen und Landwirte auch in RLP gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung bei Subventionen protestiert. Zum Abschluss wollen sie ihrem Zorn ab Freitag überall im Land mit Mahnfeuern Ausdruck verleihen.

Eine Auswahl größerer Aktionen, die geplant sind, gibt es hier, geordnet nach Regionen.

Region Koblenz

Am Samstagabend sind nach Angaben des Bauernverbands Rheinland-Nassau etwa 100 Mahnfeuer im Norden von Rheinland-Pfalz geplant - und anderem im Rhein-Lahn-Kreis zwischen Holzhausen und Pohl, im Westerwald zwischen Irmtraut und Seck, in Dierdorf (Landkreis Neuwied) und in Malberg (Landkreis Altenkirchen).

Region Trier

Landwirte entzünden auch in der Region Trier an diesem Wochenende im Rahmen einer Protestwoche mehrere Mahnfeuer. Nach Angaben der Kreisbauernverbände beginnen sie am Freitag in der Vulkaneifel. Weitere Mahnfeuer soll es am Samstag im Eifelkreis Bitburg-Prüm, im Hunsrück, in Wittlich und in Morbach geben. Bei einigen Aktionen werden den Angaben zufolge Traktoren mit Blinklichtern dabei sein. Die Bauernverbände gehen davon aus, dass auch viele Bürger zu den Mahnfeuern kommen. Mit ihnen wollen die Landwirte über ihre Forderungen an die Politik ins Gespräch kommen.

Beispielsweise seien im gesamten Kreis Birkenfeld am Samstag 20 Mahnfeuer geplant mit jeweils 10 bis 15 Personen. Die Veranstaltungen liefen hier von 16 bis 19 Uhr. Zudem würden in vielen Orten im Eifelkreis Bitburg-Prüm Mahnfeuer stattfinden, abends zwischen 18 und 21 Uhr. Das teilte Stefan Fiedler vom Kreisbauernverband Birkenfeld mit. Die Bauern erwarteten viele Teilnehmende, da es auch Whatsapp-Gruppen geben werde, die zum Mahnfeuer einlüden, hieß es.

Fünf Mahnfeuer soll es auch am Samstag entlang der B327 (Hunsrückhöhenstraße) geben und zwar in Malborn, Hillscheid und Thalfang Bergdorf (17 Uhr) sowie in Odert-Gutenthal und Hinzerather-Hundheim (18 Uhr), wie die Landjugend im Kreis Bernkastel-Wittlich bekanntgab.

In Bitburg soll dagegen ab 13 Uhr für die Zukunft der Landwirtschaft getrampelt werden. Dazu seien auch alle Kinder eingeladen. Diese sollen ihre "Trampeltrecker" mitbringen. Neben den Landwirten sollen sich auch Spediteure an dem Protest beteiligen.

Region Rheinhessen/Nahe

Wie der Bauernverband Rheinland-Pfalz Süd dem SWR mitteilte, wird es in Rheinhessen und der Pfalz keine zentralen Veranstaltungen am Wochenende geben. Wo und in welcher Art Mahnfeuer stattfänden, entschieden die Kreis- und Ortverbände selbstständig. Ziel sei es, mit Bürgern, Politikern und Journalisten vor Ort ins Gespräch zu kommen und nicht einfach nur Feuer brennen zu lassen, sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Genauere Angaben für die Region Rheinhesssen/Nahe liegen SWR Aktuell derzeit nicht vor.

Region Vorder- und Südpfalz

Auch in der Vorder- und Südpfalz sind nach derzeitigen Informationen des SWR keine konkreten Aktionen mit Mahnfeuern bekannt.

Region Westpfalz

Mahnfeuer soll es allerdings im Westen der Pfalz geben - so etwa auf der "Blumenwiese", einem Flurstück zwischen Katzweiler und Sembach im Kreis Kaiserslautern. Das Motto lautet: "Überleben der Landwirtschaft im ländlichen Raum". Am Samstag würden zwischen 18 und 22 Uhr bis zu 100 Teilnehmende mit etwa 20 Traktoren erwartet. Reden werden den Angaben zufolge allerdings nicht gehalten.

Wogegen richten sich die Proteste genau?

Die Bundesregierung muss wegen des Haushaltslochs sparen und hat entschieden, auch bei der Landwirtschaft anzusetzen. Und zwar an zwei Stellen: Zum einen hatte die Ampel-Koalition in Berlin beschlossen, die Steuerbegünstigung von Agrardiesel zu kippen. Dieselkraftstoff wird mit 47,04 Cent pro Liter besteuert. Über die sogenannte Agrardieselvergütung können sich die Landwirte bisher 21,48 Cent pro Liter erstatten lassen. Wenn diese Regelung wegfällt, wird eben jeder verbrauchte Liter Diesel für die Landwirte um diese 21,48 Cent teurer.

Koalition ist Landwirten bereits entgegen gekommen

Nach den ursprünglichen Plänen der Bundesregierung sollte zudem für die Landwirte die Befreiung von der Kfz-Steuer wegfallen. Sie hätten damit künftig für jeden Traktor oder andere landwirtschaftliche Fahrzeuge Steuern zahlen müssen. Die Regierung hatte sich davon Einsparungen von rund 900 Millionen Euro für das kommende Jahr erhofft. Von beiden Plänen ist die Bundesregierung ganz oder in Teilen abgerückt: Die Kfz-Steuerbefreiung soll nun nicht gestrichen werden. Die Subventionierung des Agrar-Diesels soll nicht auf einen Schlag wegfallen, sondern schrittweise eingestellt werden. Inzwischen hat das Kabinett die Pläne beschlossen. Noch sind sie aber nicht in Kraft, da der Bundestag noch darüber abstimmen muss.

Ampel-Fraktionen laden Bauernverbände zu Gesprächen ein

Die Vorsitzenden der drei Ampel-Fraktionen im Bundestag haben angesichts der anhaltenden Bauern-Proteste die Spitzen der Landwirtschaftsverbände für Montag zu einem Gespräch eingeladen. Ein entsprechendes Schreiben verschickten die Fraktionschefs Rolf Mützenich (SPD), Britta Haßelmann (Grüne) und Christian Dürr (FDP) an die Verbände.

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) begrüßte die Initiative der Ampel. Ihr Vorsitzender Martin Schulz rief die Regierung und die Fraktionsspitzen dazu auf, "das Ruder in der Agrarpolitik endlich herumzureißen". Die AbL setzt sich stärker als andere Verbände für einen Umbau der Landwirtschaft zu mehr Ökologie und Tierwohl ein und fordert hierfür finanzielle Mittel. Die Diskussion um die Agrardiesel-Subventionen greift nach Ansicht dieses Verbandes zu kurz.

Abschluss der Aktionswoche mit Goßdemo in Berlin

Den bundesweiten Höhepunkt hat die Aktionswoche der Landwirte am Montag in Berlin. Dort ist an diesem Tag eine Großdemonstration geplant, zu der Bauern und Bäuerinnen aus ganz Deutschland mit Traktoren kommen wollen.